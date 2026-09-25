Superge letošnje jeseni: to so trendi, ki vas bodo navdušili!

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Retro oblike, bogati jesenski odtenki, živalski vzorci in nepričakovani detajli dokazujejo, da je čas, ko smo prisegali predvsem na en par belih superg, dokončno za nami. Modni poznavalci med ključnimi smernicami za jesen 2026 izpostavljajo nizke retro silhuete, nostalgične modele, bolj ženstvene detajle in nepričakovane barvne kombinacije. Obenem se na modnih pistah in v kolekcijah vračajo teksture, potiski in superge, ki so dovolj izrazite, da prevzamejo vlogo modnega dodatka. Vse najbolj vroče trende superge že najdete v trgovinah Mass in na mass.si.

Retro je še vedno tu, le nekoliko bolj prefinjen

Superge z navdihom iz 70., 80. in 90. let ostajajo eden najmočnejših trendov. Razlika je predvsem v tem, da postajajo silhuete lažje, ožje in manj robustne. Takšne superge lahko brez težav nosimo h kavbojkam, vendar so še zanimivejše v kombinaciji z bolj ženstvenimi kosi. Poskusite jih obuti k dolgemu plisiranemu krilu in pletenemu puloverju ali pa h klasičnim hlačam, beli srajci in oversized suknjiču. Prav kontrast med športnim in elegantnim daje kombinaciji sodoben videz. V modnih kombinacijah je to sezono opaziti močno vrnitev nostalgičnih klasik, med njimi retro modelov znamk Adidas in Puma.

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Rjava je nova nevtralna barva

Če želite jesensko garderobo nekoliko osvežiti, a vam izrazite barve niso blizu, je najlažji odgovor rjava, saj superge v tej trenutno najbolj vroče zaželeni barvi delujejo mehkeje kot črne in so hkrati manj pričakovane kot bele. Tako na primer tudi revija Vogue rjave superge letos uvršča med najbolj nosljive modele, predvsem v kombinaciji z retro stajlingi in semišem. Njihova prednost je predvsem v tem, da se lepo povežejo z značilno jesensko paleto: jeansom, bež plašči, sivimi pleteninami, temno zeleno, bordo in kameljo barvo. V aktualni ponudbi trgovin Mass so rjavi modeli prisotni pri praktično vseh najbolj priljubljenih in priznanih znamkah kot so Tamaris, Gant, Steve Madden, New Balance in Adidas.

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Bordo za vse, ki želite nekaj več

Rdeča je bila v modi močno prisotna že zadnje sezone, jeseni pa postaja nekoliko globlja. Bordo oziroma vinsko rdeča je eden tistih odtenkov, ki hitro naredi tudi zelo preprost videz bolj premišljen. Bordo superge lahko nosite kot edini barvni poudarek ob modrih kavbojkah in sivem puloverju, nekoliko drznejše pa jih lahko kombinirate z rjavimi, rožnatimi ali temno rdečimi kosi. Najlažji trik? Naj bodo čevlji najbolj izrazita stvar v kombinaciji, preostanek pa ohranite umirjen.

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Živalski vzorci niso rezervirani samo za salonarje

Leopard se to jesen ponovno vrača v ospredje, vendar ni edini. Na modnih pistah za jesen 2026 so se pojavljali leopardji, kačji, zebrasti in drugi živalski potiski, modni poznavalci pa jih vse pogosteje obravnavajo skoraj kot nevtralni vzorec. Pri supergah je trend še posebej enostaven za nošenje, saj vzorec zavzame relativno majhen del stajlinga. Kavbojke, bela majica, trenč in leopardje superge so dovolj, da povsem klasična kombinacija nenadoma deluje veliko bolj aktualno. Tudi v ponudbi trgovn Mass je izbira živalskih potiskov precej široka, sj so apoleg leopardjega, med filtri aktualne ponudbe tudi kačji in kravji vzorci.

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Superge, ki se ne trudijo biti neopazne

Še ena smer, ki jo bomo vse pogosteje videvale, so superge v zanimivih materialih, okrašene z bleščicami, v metalik odtenkih in dekorativnimi detajli. Med pomembnimi jesenskimi trendi je prav teksturirana in okrašena obutev, ki tudi vsakodnevnemu videzu doda nekoliko bolj modni značaj. Če smo bili do zdaj navajeni kupovati superge predvsem zato, da se podajo k vsemu, je čas za nekaj novega. Par superg zaradi katerega bo zanimiva tudi kombinacija najpreprostejših kavbojk in pletenine. In morda je prav to največja sprememba letošnje sezone. Superge niso več samo najbolj praktičen čevelj v omari. Postajajo kos, okoli katerega lahko zgradimo celoten stajling, pa naj bodo retro, čokoladno rjave, bordo ali leopardje. Aktualne modele različnih priznanih blagovnih znamk znamk najdete v trgovinah Mass in na mass.si.

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