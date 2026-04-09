Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad

Svetlo modre kavbojke so se letos znova vrnile v ospredje modnih trendov. Ta odtenek je še posebej primeren za spomladanske mesece, saj deluje sveže, lahkotno in se odlično poda k svetlejšim oblačilom ter nežnim barvam, ki jih običajno nosimo v tem delu leta. Svetel denim v garderobo vnese občutek sproščenosti, hkrati pa ohranja eleganten videz.

Preberi še Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026

Zakaj obožujemo svetlo modre kavbojke?

Svetlo modre kavbojke so priljubljene predvsem zato, ker jih lahko kombiniramo na številne načine. Delujejo bolj mehko in manj strogo kot temnejši modeli, zato so odlična izbira za dnevne opravke, sprehode po mestu, kavo s prijateljicami ali sproščene poslovne videze. Prav zaradi svoje vsestranskosti jih obožujejo tudi modne navdušenke in vplivnice.

Preberi še Kavbojke, ki jih ne more nositi vsaka

Njihova velika prednost je tudi ta, da delujejo mladostno in sveže. Svetel denim lepo dopolni bele srajce, črtaste majice, lahkotne bluze in pletene jopice. Poleg tega se odlično ujema tako z nevtralnimi toni kot tudi z bolj živahnimi barvami, zaradi česar lahko iz njih ustvarimo zelo različne modne kombinacije.

Kako kombinirati svetlo modre kavbojke?

Svetlo modre kavbojke so idealne za ustvarjanje preprostega, a premišljenega videza. Čez dan jih lahko nosimo z belo majico, oversized srajco ali lahkotnim puloverjem. Dodamo lahko balerinke, superge ali natikače in dobimo popoln spomladanski videz, ki deluje sproščeno, a še vedno urejeno.

Preberi še Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi

Za bolj eleganten videz jih lahko kombiniramo s suknjičem, salonarji ali sandali z visoko peto. Zelo lepo se podajo tudi k svilnatim bluzam, minimalističnemu nakitu in torbicam v bež, rjavi ali beli barvi.

Kakšen model kavbojk je letos najbolj priljubljen?

V ospredje letos prihajajo kavbojke z visokim pasom, ki so ožje v bokih in imajo širše hlačnice, poroča Tportal. Postale so nepogrešljiv kos v garderobah deklet, ki obožujejo preprost, a premišljen stil. Takšen kroj deluje zelo laskavo, saj poudari pas, optično podaljša noge in ustvari sproščeno silhueto.

