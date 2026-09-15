To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit

Svilena rutka je osvojila modni svet
Če obstaja modni dodatek, ki nikoli zares ne izgine, je to zagotovo svilena rutka. Po poročanju revije Vogue se letos vrača v velikem slogu in postaja eden najpomembnejših dodatkov jesenske mode. Med trendi se je znašla ob bok vpadljivim pasovom, broškam, biserom in dolgim rokavicam.
Največja prednost svilene rutke je njena vsestranskost. Z njo lahko popestrite tudi najbolj preprost videz, ne da bi morali popolnoma prenoviti garderobo. Kot poroča Vogue, se je uvrstila med ključne modne trende sezone.
Ne nosimo je več le okoli vratu
Klasično zavezana okoli vratu ostaja brezčasen izbor, vendar modne navdušenke letos posegajo po precej bolj kreativnih načinih nošenja. Kot poroča tportal, jo modne hiše predstavljajo prek ramena, okoli pasu namesto pasu, na torbici ali celo v laseh.
Prav ta prilagodljivost je razlog, da je rutka postala eden najlažjih načinov za osvežitev jesenskih kombinacij.
Kako kombinirati svileno rutko?
Če želite trend preizkusiti na povsem preprost način, posezite po treh kosih, ki jih verjetno že imate doma:
bela srajca,
ravne kavbojke,
svilena rutka.
Po navedbah revije Vogue je to ena najbolj priljubljenih jesenskih kombinacij. Temen džins, elegantna bela srajca in rutka v bordo, temno modri, rjavi ali kremni barvi ustvarijo brezčasen videz z modnim pridihom.
Če prisegate na bolj drzne stilske izbire, pa lahko izberete tudi rutko v živahnih odtenkih, ki bo postala osrednji poudarek celotnega outfita.
Tudi zvezdnice so navdušene
Da gre za trend, ki ga bomo videvali povsod, potrjujejo tudi znana imena iz modnega sveta. Kot poroča tportal, je manekenka Kendall Jenner med letošnjim beneškim filmskim festivalom razkrila, da je rutka trenutno eden njenih najljubših modnih dodatkov.
Modni strokovnjaki opažajo, da se rutke pojavljajo v številnih kolekcijah vodilnih oblikovalcev, kar dodatno potrjuje njihov veliki modni povratek.
Najboljši del? Morda je že v vaši omari
Preden se odpravite po nakupih, preverite domače predale in omare. Stare svilene rutke pogosto najdemo v mamini ali babičini garderobi, modne poznavalke pa vse pogosteje prisegajo tudi na vintage in second-hand kose, piše Tportal.
Prav retro vzorci so tisti, ki lahko sodobnim oblačilom dodajo posebno osebnost. Zato ni presenetljivo, da je svilena rutka postala eden najbolj zaželenih modnih dodatkov jeseni 2026.
Vir: tportal.hr, vogue.com
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