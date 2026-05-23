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Taylor Swift
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Na poroki je nosila uhane pokojne legendarne igralke

S.B.
23. 05. 2026 03.44
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Taylor Swift je v Brooklynu znova pritegnila ogromno pozornosti, ko se je skupaj z zaročencem Travisom Kelcejem pojavila na poroki prijateljev.

Zlata obleka, ki je takoj pritegnila poglede

Taylor Swift je za poroko prijateljev izbrala elegantno bleščečo zlato obleko, ki je poudarila njen značilni glamurozni slog. V kombinaciji z izbranimi dodatki je ustvarila videz, ki ga modni mediji opisujejo kot "brezčasno hollywoodsko eleganco".

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A največ pozornosti ni pritegnila obleka, temveč nakit.

Pevka je nosila izjemno dragocen komplet nakita iz 22-karatnega zlata z opali in diamanti, ki je nekoč pripadal hollywoodski legendi Elizabeth Taylor.

Gre za zgodovinski set, ki vključuje uhane, zapestnice in prstan, oblikovan pri oblikovalki Darlene de Sedle. Nakit je bil prvotno v lasti Elizabeth Taylor, pozneje pa prodan na dražbi in ponovno prodan na trgu luksuznega nakita, preden se je znova pojavil v javnosti, tokrat na Taylor Swift.

Nakit je bil prvotno v lasti Elizabeth Taylor, kasneje pa prodan na dražbi.
Nakit je bil prvotno v lasti Elizabeth Taylor, kasneje pa prodan na dražbi.FOTO: Profimedia

Romantičen pomen: darilo Travisa Kelceja?

Po poročanju tujih medijev naj bi bil nakit tudi osebno darilo njenega partnerja Travisa Kelceja. Poseben simbolni pomen ima tudi izbira opalov, saj je to njegov rojstni kamen, kar dodatno krepi romantično zgodbo med parom.

Čeprav uradne potrditve o darilu ni, se v medijih širi teorija, da je Kelce nakit kupil kot božično presenečenje, kar je še dodatno povečalo zanimanje javnosti.

Po poročanju tujih medijev naj bi bil nakit tudi osebno darilo njenega zaročenca Travisa Kelceja.
Po poročanju tujih medijev naj bi bil nakit tudi osebno darilo njenega zaročenca Travisa Kelceja. FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da se Swiftova v zadnjem obdobju pogosto povezuje z opali tudi skozi svojo glasbo. Ena njenih novejših pesmi nosi naslov Opalite, kar je dodatno spodbudilo interpretacije, da njen modni izbor ni naključen, temveč del širše estetske zgodbe, ki jo gradi v tem obdobju kariere.

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