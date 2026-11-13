Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos

Če obstaja en modni kos, ki se vsako zimo znova vrne med najbolj zaželene, je to teddy plašč. Mehka tekstura, udobje in občutek topline so razlogi, da ga modne navdušenke obožujejo že več sezon. Letos pa v ospredje prihaja nekoliko drznejša različica.
Zakaj je teddy plašč tako priljubljen?
Teddy plašč je priljubljen predvsem zato, ker združuje videz in udobje. Je mehak, topel in udoben, hkrati pa lahko deluje zelo šik, če ga pravilno kombiniramo. Mnoge ženske ga izberejo kot alternativo klasičnim volnenim plaščem ali puhovkam, saj ponuja podobno toplino, vendar nekoliko bolj moderen videz.
Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da gre za kos, ki ga je mogoče nositi tako v vsakodnevnih kot bolj elegantnih kombinacijah, zato ostaja stalnica zimskih garderob.
Letos je v ospredju živalski vzorec
Če so bili v zadnjih sezonah najbolj priljubljeni teddy plašči v bež, smetanastih in karamelnih odtenkih, letos veliko pozornosti privlačijo modeli z živalskim vzorcem.
Leopardji vzorec ostaja največji favorit, vse pogosteje pa opažamo tudi bolj nežne in subtilne različice živalskih potiskov. Takšni plašči celotnemu videzu dodajo nekaj drznosti, ne da bi zahtevali veliko modnega eksperimentiranja.
Kako ga nosijo modne vplivnice?
Modne vplivnice teddy plašč z živalskim vzorcem najpogosteje kombinirajo z osnovnimi in minimalističnimi kosi. Prav v tem je skrivnost njegove priljubljenosti.
S kavbojkami in pletenim puloverjem
To je verjetno najbolj nosljiva kombinacija za vsak dan. Preprost pleten pulover, ravne kavbojke in gležnjarji ustvarijo videz, ki deluje urejeno, a sproščeno.
S črnimi hlačami
Črne hlače živalskemu vzorcu omogočijo, da pride do izraza. Kombinacija je elegantna in primerna tako za službo kot za večerne obveznosti.
Z obleko ali krilom
Teddy plašč ni rezerviran zgolj za sproščene modne kombinacije. Odlično se poda tudi na pletene obleke in midi krila, saj mehka tekstura ustvari zanimiv kontrast bolj elegantnim kosom.
Komu najbolj pristaja?
Dobra novica je, da teddy plašč pristaja skoraj vsem postavam. Ključ je predvsem v izbiri prave dolžine in kroja.
Za nižje ženske
Najboljša izbira so modeli do kolen ali tik nad koleni. Predolgi kroji lahko optično skrajšajo postavo.
Za ženske z močnejšo postavo
Odlično delujejo ravni kroji ali modeli s pasom, ki poudarijo silhueto in ustvarijo bolj uravnotežen videz.
Za visoke ženske
Lahko si privoščijo tudi daljše in bolj voluminozne modele, ki so letos še posebej priljubljeni.
Kako ga kombinirati po 40. letu?
Veliko žensk se boji, da živalski vzorec deluje preveč vpadljivo, vendar stilisti opozarjajo, da je skrivnost v ravnotežju. Če teddy plašč z leopardjim vzorcem kombinirate s črnimi hlačami, enobarvnim pletenim puloverjem in klasičnimi škornji, bo videz deloval sofisticirano in elegantno.
Prav zato ga modne navdušenke po 40. in 50. letu vse pogosteje vključujejo v svojo garderobo.
Modni kos, ki ga boste nosili več sezon
Čeprav se modni trendi hitro spreminjajo, je teddy plašč eden redkih kosov, ki se uspešno vrača iz leta v leto. Razlog je preprost: je topel, udoben, praktičen in hkrati dovolj eleganten, da ga lahko nosimo ob različnih priložnostih.
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