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Teddy plašč - ig
Moda

Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos

N. Č.
13. 11. 2026 04.00
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Teddy plašč z živalskim vzorcem je eden največjih modnih trendov zime 2026. Poglejte, kako ga nosijo modne vplivnice in komu najbolj pristaja.

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Če obstaja en modni kos, ki se vsako zimo znova vrne med najbolj zaželene, je to teddy plašč. Mehka tekstura, udobje in občutek topline so razlogi, da ga modne navdušenke obožujejo že več sezon. Letos pa v ospredje prihaja nekoliko drznejša različica. 

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Teddy plašč z živalskim vzorcem je eden najbolj opaznih trendov zime 2026 in predstavlja popolno kombinacijo elegance, topline in modne samozavesti.

Zakaj je teddy plašč tako priljubljen?

Teddy plašč je priljubljen predvsem zato, ker združuje videz in udobje. Je mehak, topel in udoben, hkrati pa lahko deluje zelo šik, če ga pravilno kombiniramo. Mnoge ženske ga izberejo kot alternativo klasičnim volnenim plaščem ali puhovkam, saj ponuja podobno toplino, vendar nekoliko bolj moderen videz.

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Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da gre za kos, ki ga je mogoče nositi tako v vsakodnevnih kot bolj elegantnih kombinacijah, zato ostaja stalnica zimskih garderob.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letos je v ospredju živalski vzorec

Če so bili v zadnjih sezonah najbolj priljubljeni teddy plašči v bež, smetanastih in karamelnih odtenkih, letos veliko pozornosti privlačijo modeli z živalskim vzorcem.

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Leopardji vzorec ostaja največji favorit, vse pogosteje pa opažamo tudi bolj nežne in subtilne različice živalskih potiskov. Takšni plašči celotnemu videzu dodajo nekaj drznosti, ne da bi zahtevali veliko modnega eksperimentiranja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga nosijo modne vplivnice?

Modne vplivnice teddy plašč z živalskim vzorcem najpogosteje kombinirajo z osnovnimi in minimalističnimi kosi. Prav v tem je skrivnost njegove priljubljenosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S kavbojkami in pletenim puloverjem

To je verjetno najbolj nosljiva kombinacija za vsak dan. Preprost pleten pulover, ravne kavbojke in gležnjarji ustvarijo videz, ki deluje urejeno, a sproščeno.

S črnimi hlačami

Črne hlače živalskemu vzorcu omogočijo, da pride do izraza. Kombinacija je elegantna in primerna tako za službo kot za večerne obveznosti.

Z obleko ali krilom

Teddy plašč ni rezerviran zgolj za sproščene modne kombinacije. Odlično se poda tudi na pletene obleke in midi krila, saj mehka tekstura ustvari zanimiv kontrast bolj elegantnim kosom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da teddy plašč pristaja skoraj vsem postavam. Ključ je predvsem v izbiri prave dolžine in kroja.

Za nižje ženske

Najboljša izbira so modeli do kolen ali tik nad koleni. Predolgi kroji lahko optično skrajšajo postavo.

Za ženske z močnejšo postavo

Odlično delujejo ravni kroji ali modeli s pasom, ki poudarijo silhueto in ustvarijo bolj uravnotežen videz.

Za visoke ženske

Lahko si privoščijo tudi daljše in bolj voluminozne modele, ki so letos še posebej priljubljeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga kombinirati po 40. letu?

Veliko žensk se boji, da živalski vzorec deluje preveč vpadljivo, vendar stilisti opozarjajo, da je skrivnost v ravnotežju. Če teddy plašč z leopardjim vzorcem kombinirate s črnimi hlačami, enobarvnim pletenim puloverjem in klasičnimi škornji, bo videz deloval sofisticirano in elegantno.

Prav zato ga modne navdušenke po 40. in 50. letu vse pogosteje vključujejo v svojo garderobo.

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Modni kos, ki ga boste nosili več sezon

Čeprav se modni trendi hitro spreminjajo, je teddy plašč eden redkih kosov, ki se uspešno vrača iz leta v leto. Razlog je preprost: je topel, udoben, praktičen in hkrati dovolj eleganten, da ga lahko nosimo ob različnih priložnostih.

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Teddy plašč z živalskim vzorcem je zato odlična izbira za vse, ki si želijo osvežiti zimsko garderobo, ne da bi pri tem sklepale kompromise glede udobja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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