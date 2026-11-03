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Moda / Oglas

To so gležnjarji, ki jih bomo nosile to jesen

P.R.
03. 11. 2026 12.15
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V hladnejših dneh se skoraj vsako jutro znajdemo pred isto modno dilemo: kaj obuti, da nam bo udobno, hkrati pa bo naš stajling videti urejen in moden?

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Odgovor so gležnjarji, ki jih to jesen najdemo v nekoliko drugačnih oblikah, barvah in teksturah. V kolekcijah ženske obutve v trgovinah Mass smo preverili, kateri modeli so trenutno najbolj priljubljeni in kako jih kombinirati. November je namreč čas, ko lahkotno jesensko obutev dokončno zamenjajo toplejši modeli. In čeprav so gležnjarji https://www.mass.si/zenske/zenski-gleznarji že vrsto let nepogrešljiv del ženske garderobe, jih vsaka nova sezona predstavi v drugačnih trendih. Letos se vračajo mehke teksture, topli rjavi odtenki, nekoliko izrazitejše oblike in zanimivi detajli. Obenem pa ostajajo v ospredju tudi klasični modeli, ki jih lahko nosimo več sezon. Dobra novica? Za moden jesenski videz ni treba popolnoma prenoviti garderobe. Pogosto je dovolj že drugačen par gležnjarjev, ki klasičnim jesenskim modnim kombinacijam vdihne novo življenje.

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Rjavi gležnjarji so letos resna konkurenca črnim

Če bi morali izbrati eno barvo, ki najbolj zaznamuje letošnjo jesen, bi bila to zagotovo rjava. Od globokih čokoladnih tonov do konjaka in svetlejših karamelnih odtenkov - rjava obutev je postala eden najbolj opaznih modnih trendov. Posebej priljubljeni so gležnjarji iz semiša, ki jesenskim kombinacijam dodajo mehkobo in toplino. Odlično se podajo k svetlejšim kavbojkam, pleteninam, sivim hlačam in dolgim volnenim plaščem. Če običajno posegate po črnih gležnjarjih, so rjavi modeli odlična možnost za spremembo, ki ne zahteva veliko razmišljanja o kombiniranju. Tudi v aktualni kolekciji na mass.si imajo rjavi odtenki pomembno mesto. Med modeli različnih znamk najdemo tako elegantnejše gležnjarje kot bolj sproščene različice, ki jih lahko vključimo v vsakodnevne kombinacije.

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Gležnjarji s peto: eleganca za vsak dan

Letos so ponovno moderni elegantni gležnjarji z bolj prečiščeno silhueto, ožjim sprednjim delom in različnimi višinami pet. Posebej zanimivi so modeli z nižjo ali srednje visoko peto, saj jih lahko nosimo tudi čez dan. Odlično delujejo s širokimi elegantnimi hlačami, midi krili in pletenimi oblekami. Za sodoben videz jih kombinirajte s širšimi kavbojkami, ki nekoliko prekrijejo zgornji del čevlja, ali z ravno krojenimi hlačami, ki lepo poudarijo obliko gležnjarjev. Takšna obutev je primerna za dneve, ko želimo biti urejene, ne da bi se morale odpovedati udobju.

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Robustni podplati ostajajo, a jih nosimo nekoliko drugače

Če imate rade bolj sproščen stil, bodo tudi letos vašo pozornost pritegnili zanimivi gležnjarji z izrazitejšimi podplati, vezalkami in nekoliko robustnejšo obliko. Njihova največja prednost je kontrast, ki ga ustvarijo v kombinaciji z bolj ženstvenimi oblačili. Namesto da jih nosite samo s kavbojkami, jih poskusite kombinirati s pleteno obleko, dolgim krilom ali elegantnim plaščem. Prav kombiniranje različnih stilov je eden najpreprostejših načinov, kako ustvariti sodoben videz. V ponudbi trgovin Mass so takšni modeli zastopani tudi v kolekcijah znamk, kot so Tamaris, Liu Jo D.Franklin  in UPcollection,  kjer se prepletajo klasične oblike in bolj izraziti jesenski modeli.

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Kavbojski pridih za bolj sproščeno jesen

Kavbojsko navdihnjeni gležnjarji ostajajo zanimiv del letošnje modne zgodbe, vendar jih ne nosimo več nujno v izrazito "western" kombinacijah. Značilni nekoliko koničasti sprednji deli, oblikovane pete in diskretni šivi so dovolj, da tudi povsem preprost stajling dobi nekaj značaja. Nosite jih z ravnimi kavbojkami, belo srajco in usnjeno jakno ali pa jih kombinirajte z dolgo pleteno obleko in minimalistično torbico. Pri tem velja pravilo: če imajo gležnjarji izrazitejšo obliko, naj bodo preostali kosi nekoliko bolj umirjeni.

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In kaj je s klasičnimi črnimi gležnjarji?

Črni gležnjarji seveda nikamor ne odhajajo. Prav nasprotno. V času, ko se modni trendi hitro spreminjajo, postajajo kakovostni, preprosto oblikovani modeli še toliko bolj uporabni.

Chelsea gležnjarji, elegantni modeli z blok peto in minimalistični usnjeni gležnjarji so tisti kosi, ki jih lahko kombiniramo skoraj z vsem. Črni gležnjarji z ravnim podplatom se odlično podajo k vsakodnevnim kombinacijam, elegantnejši modeli pa lahko brez težav dopolnijo tudi poslovni videz ali večerno obleko. Če iščete par, ki ga boste nosile več sezon, izberite preprosto silhueto brez pretiranih dodatkov. Če pa že imate svojo preverjeno klasiko, si letos lahko privoščite nekoliko bolj trendovski model v rjavi barvi ali z zanimivo teksturo.

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Majhna sprememba lahko prinese velik modni učinek.

Letošnja jesen dokazuje, da so najbolj zanimive modne kombinacije pogosto tiste, v katerih se srečata klasika in nekaj novega. V novi jesensko-zimski kolekciji ženske obutve, ki jo najdete v trgovinah Mass, lahko raziskujete različne stile gležnjarjev, od elegantnih modelov s peto in brezčasnih črnih različic do rjavih, semišu podobnih tekstur in bolj robustnih oblik. Ne glede na to, ali imate raje minimalističen, ženstven ali sproščen stil, so gležnjarji eden tistih kosov, s katerimi lahko tudi najbolj preprost jesenski stajling dobi povsem novo podobo. Odkrijte aktualno kolekcijo ženskih gležnjarjev v trgovinah Mass in na mass.si.

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Naročnik oglasa: MASS d.o.o.

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