Ulična moda v Zagrebu
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah

N. Č.
23. 01. 2026 04.00
0

Pri zimskih stajlingih se običajno zanašamo na to, da je plašč ali bunda naš osrednji kos, okoli katerega gradimo svoj videz, a ne smemo pozabiti, da lahko tudi modni dodatki, kot je na primer torbica, pritegnejo pozornost in zaključijo celoten videz. Včasih je prav ta detajl tisti, ki naredi stajling posebnega in ga povzdigne na višjo modno raven.

V uredništvu Žena.hr so v Zagrebu opazili žensko v čudovitem zimskem stajlingu, pri katerem sta izstopala tako krznen plašč kot črna Karl Lagerfeld torbica. Gre za kombinacijo prestiža in urbanega šarma, ki je na zagrebških ulicah pritegnila poglede mimoidočih in modnih navdušencev. 

Paparazzi v centru Zagreba
Paparazzi v centru Zagreba FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr

Stajling, ki ni razočaral

Dama je bila opažena v elegantnem zimskem plašču, ki je že sam po sebi izžareval prefinjen okus. Volumen in tekstura plašča sta bila uravnotežena z minimalističnim, a luksuznim dodatkom – črno Karl Lagerfeld torbico s kovinskimi detajli – ki je delovala kot sijoč element v sicer umirjeni barvni paleti. 

Kakšno torbico je nosila?

Torbica je bila klasičnega kroja, brez možnosti nošenja čez ramo. Služila je kot eleganten kontrast plašču, obenem pa je dopolnila urbani občutek celotnega stajlinga. Takšen pristop dokazuje, da se modni dodatki, kot je kakovostna torbica, ne smejo podcenjevati – prav nasprotno, lahko postanejo tisti modni element, ki modno kombinacijo povzdigne v pravi stilski hit.

Ta izbor je jasno pokazal, da so modni dodatki lahko tisti ključni košček sestavljanke, ki dvigne celoten izgled iz običajnega v izstopajočega.

Karl Lagerfeld torbice so znane po svoji izjemni dovršenosti in prepoznavnih detajlih, ki jih naredijo privlačne tako med ljubiteljicami klasičnih kot tudi bolj trendovskih modnih kosov.

Paparazzi v centru Zagreba
Paparazzi v centru ZagrebaFOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr
Vir: zena.net.hr

Ulična moda

Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba

