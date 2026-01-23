Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah

V uredništvu Žena.hr so v Zagrebu opazili žensko v čudovitem zimskem stajlingu, pri katerem sta izstopala tako krznen plašč kot črna Karl Lagerfeld torbica. Gre za kombinacijo prestiža in urbanega šarma, ki je na zagrebških ulicah pritegnila poglede mimoidočih in modnih navdušencev.

icon-expand Paparazzi v centru Zagreba FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr

Stajling, ki ni razočaral

Dama je bila opažena v elegantnem zimskem plašču, ki je že sam po sebi izžareval prefinjen okus. Volumen in tekstura plašča sta bila uravnotežena z minimalističnim, a luksuznim dodatkom – črno Karl Lagerfeld torbico s kovinskimi detajli – ki je delovala kot sijoč element v sicer umirjeni barvni paleti.

Kakšno torbico je nosila?

Torbica je bila klasičnega kroja, brez možnosti nošenja čez ramo. Služila je kot eleganten kontrast plašču, obenem pa je dopolnila urbani občutek celotnega stajlinga. Takšen pristop dokazuje, da se modni dodatki, kot je kakovostna torbica, ne smejo podcenjevati – prav nasprotno, lahko postanejo tisti modni element, ki modno kombinacijo povzdigne v pravi stilski hit.

Ta izbor je jasno pokazal, da so modni dodatki lahko tisti ključni košček sestavljanke, ki dvigne celoten izgled iz običajnega v izstopajočega.

Karl Lagerfeld torbice so znane po svoji izjemni dovršenosti in prepoznavnih detajlih, ki jih naredijo privlačne tako med ljubiteljicami klasičnih kot tudi bolj trendovskih modnih kosov.

FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr

