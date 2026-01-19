Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Moda
Moda

To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva

N. Č.
19. 01. 2026 04.00
0

Veliko trendov za leto 2026 je že razkritih, od oblačil do čevljev in modnih dodatkov, zdaj pa razkrivamo še, katera oblika torbice bo letos nepogrešljiva.

Kakšne torbice bomo nosile letos?

Tportal poroča, da modna scena letos nagiba k torbicam, ki so mehke, zaobljene in prijetne za nošenje pod roko. Priljubljeni so dnevni clutch modeli, ki prebujajo novo estetiko ravnotežja med funkcionalnostjo in eleganco.

Torba, ki bo hit leta 2026
Preberi še
Torba, ki bo hit leta 2026

Te torbice navdihujejo ne samo modne hiše, kot je Bottega Veneta, ampak jih vidimo tudi pri znamkah, kot so Michael Kors, Carven, Loewe in Burberry, ki se igrajo z različnimi variacijami te oblike, piše Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšna oblika bo najbolj priljubljena?

Letos je najbolj priljubljena ovalna oblika torbice, pogosto pa vidimo tudi podolgovate oblike, ki imajo mehko strukturo in so primerne za nošenje pod roko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih kombinirati oziroma nositi?

Torbice te oblike so izjemno vsestranske. Zaradi svoje kompaktne in mehke silhuete so odlične tako za dnevne kot večerne kombinacije – lahko jih nosite pod roko v kombinaciji s 'prevelikim' suknjičem in sproščenimi čevlji za čez dan ali pa v roki v kombinaciji z večerno obleko.

Napoved za 2026: trendi, ki bodo še posebej izstopali
Preberi še
Napoved za 2026: trendi, ki bodo še posebej izstopali

Za bolj street style pristop jih kombinirajte z jeansom in pletenimi kosi ali pa z dolgim volnenim plaščem in škornji za urbani videz, ki je hkrati eleganten in praktičen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj pa barva?

Sezono bodo zaznamovali nežni toni. V ospredju bo seveda barva leta, ki jo je razglasil Pantone: 'Cloud Dancer', manjkala pa ne bo niti masleno rumena barva, ki je bila pravi hit pomladi v letu 2025. Priljubljeni bodo tudi drugi pastelni odtenki, v hladnejših mesecih pa bodo opazni tudi čokoladni in bordo toni.

Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo
Preberi še
Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo
Masleno rumena še vedno kraljuje kot barva pomladi
Preberi še
Masleno rumena še vedno kraljuje kot barva pomladi
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda torbica tobrice torba oblika torbe oblika torbice oblika trendi 2026
Moda

Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433