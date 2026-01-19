To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva

Kakšne torbice bomo nosile letos?

Tportal poroča, da modna scena letos nagiba k torbicam, ki so mehke, zaobljene in prijetne za nošenje pod roko. Priljubljeni so dnevni clutch modeli, ki prebujajo novo estetiko ravnotežja med funkcionalnostjo in eleganco.

Te torbice navdihujejo ne samo modne hiše, kot je Bottega Veneta, ampak jih vidimo tudi pri znamkah, kot so Michael Kors, Carven, Loewe in Burberry, ki se igrajo z različnimi variacijami te oblike, piše Tportal.

Kakšna oblika bo najbolj priljubljena?

Letos je najbolj priljubljena ovalna oblika torbice, pogosto pa vidimo tudi podolgovate oblike, ki imajo mehko strukturo in so primerne za nošenje pod roko.

Kako jih kombinirati oziroma nositi?

Torbice te oblike so izjemno vsestranske. Zaradi svoje kompaktne in mehke silhuete so odlične tako za dnevne kot večerne kombinacije – lahko jih nosite pod roko v kombinaciji s 'prevelikim' suknjičem in sproščenimi čevlji za čez dan ali pa v roki v kombinaciji z večerno obleko.

Za bolj street style pristop jih kombinirajte z jeansom in pletenimi kosi ali pa z dolgim volnenim plaščem in škornji za urbani videz, ki je hkrati eleganten in praktičen.

Kaj pa barva?

Sezono bodo zaznamovali nežni toni. V ospredju bo seveda barva leta, ki jo je razglasil Pantone: 'Cloud Dancer', manjkala pa ne bo niti masleno rumena barva, ki je bila pravi hit pomladi v letu 2025. Priljubljeni bodo tudi drugi pastelni odtenki, v hladnejših mesecih pa bodo opazni tudi čokoladni in bordo toni.

