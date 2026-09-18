Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah

Trenč plašč je idealen prehodni kos, ki se odlično obnese v prvih jesenskih tednih, ko vreme niha med toplimi popoldnevi in hladnejšimi jutri. Njegova struktura omogoča plastenje, hkrati pa ostaja dovolj lahek, da ga lahko nosimo vsak dan. Jesen 2026 poudarja čiste linije, nevtralne odtenke in krojene silhuete, ki ustvarjajo videz urejenosti brez pretiranega truda.

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Trenč je tudi eden redkih kosov, ki deluje v vseh stilih – od minimalističnega do športno-elegantnega. Prav zato je letos znova med najbolj iskanimi jesenskimi modnimi kosi.

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Trenč, ki ga bomo letos nosile vse

Jeseni 2026 prevladujejo trenči z rahlo podaljšano silhueto, ki segajo do kolen ali tik pod njih. Modne hiše stavijo na strukirane modele, ki poudarijo postavo, a hkrati ohranijo sproščen, "effortless" videz. Klasični bež trenč ostaja nepogrešljiv, a letos ga dopolnjujejo odtenki kamel, olivne, temno modre in celo globoke čokolade, ki ustvarjajo bolj luksuzen vtis.

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Drugi trend, ki ga bomo videvale povsod, so trenči z modernimi detajli – širši pasovi, poudarjeni ramenski deli, minimalistični gumbi in mat teksture. V ospredju so tudi vodoodporni materiali, ki so tanjši, mehkejši in bolj prilagodljivi kot klasični gabardin. Takšni modeli so popolni za nepredvidljivo jesensko vreme, ko se dež in sonce izmenjujeta iz ure v uro.

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Kako letošnjo jesen kombinirati trenč plašč?

Trenč je eden najbolj hvaležnih kosov za kombiniranje, zato ga bomo jeseni 2026 nosile na nešteto načinov. Najbolj priljubljena kombinacija ostaja trenč + široke hlače + pleten pulover, ki ustvari prefinjen, a sproščen videz. Za bolj trendovski pristop ga lahko združiš z ravnimi kavbojkami, belimi supergami in preprostim Tshirtom – popolna kombinacija za vsakodnevne opravke.

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Za večerne priložnosti trenč odlično dopolni svilene obleke ali mini krila in visoke škornje, ki so letos izjemno priljubljeni. Če želiš ustvariti videz, ki izstopa, izberi trenč v temnejšem odtenku in ga kombiniraj z monokromatskim stylingom – črna na črno ali čokoladna na bež sta kombinaciji, ki bosta jeseni 2026 še posebej močni.

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