To je najbolj priljubljen kos oblačila

Če bi to izvedel legendarni modni oblikovalec Karl Lagerfeld, bi se po mnenju mnogih verjetno obrnil v grobu. Leta 2012 je namreč odločno izjavil, da je vsak, ki nosi trenirko, izgubil nadzor nad svojim življenjem. A časi se očitno spreminjajo. Danes se z njegovo izjavo ne bi strinjali ne modni strokovnjaki ne običajni ljudje. Trenirke so postale kos oblačila, ki ga brez zadržkov oblečemo za v šolo, ko gremo po nakupih, na kavo, zabavo in celo v gledališče. Vprašanje pa je, zakaj so prav trenirke postale tako oboževane in kaj ta trend pove o sodobni družbi.

Kako je trenirka iz športnega oblačila postala modna ikona?

Zgodovina trenirke sega v dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko jo je izumil Francoz Emil Moses. Prvotno je bila namenjena izključno športnikom, saj je omogočala svobodo gibanja in večje udobje med vadbo. Dolga desetletja je ostala omejena na telovadnice, športna igrišča in domače okolje. A sčasoma se je njen pomen začel spreminjati. Trenirke so vstopile v pop kulturo, najprej skozi glasbo in ulični slog, nato pa še v svet visoke mode. Danes jih najdemo v kolekcijah priznanih modnih hiš, kar potrjuje, da trenirka ni več le praktičen kos, temveč tudi izraz osebnega sloga.

icon-expand Trenirka FOTO: Shutterstock

Zakaj je priljubljenost trenirk na vrhuncu?

Priljubljenost trenirk je trenutno večja kot kadar koli prej. Nosijo jih mladi, njihovi starši in celo stari starši. Marsikdo bi rekel, da so trenirke danes skoraj bolj priljubljene kot legendarni jeans. Razlog za to ni le v udobju, temveč tudi v spremembi življenjskega sloga. Hiter tempo življenja, želja po preprostosti in potreba po funkcionalnosti so povzročili, da ljudje vse bolj posegajo po oblačilih, ki jih ne omejujejo. Marketinški strokovnjaki poudarjajo, da trenirka nagovarja sodobnega posameznika z minimalizmom, sproščenostjo in občutkom varnosti.

Trenirka kot simbol sodobnega življenjskega sloga

Fenomen trenirke presega demografske meje in družbene razrede. Nosijo jih pop zvezde, vplivneži, študentke, zaposlene ženske, upokojenke in pripadnice generacije Z. Trenirke niso več simbol zanemarjenega videza, temveč samozavestne odločitve. Predstavljajo sprejemanje same sebe, udobje brez opravičevanja in zavračanje togih pravil oblačenja. V tem smislu trenirka govori o večji svobodi in manjšem pritisku popolnosti, ki je dolgo prevladoval v modni industriji.

Ali je trenirka primerna tudi za službo?

Ena izmed največjih dilem, povezanih s trenirkami, je njihova primernost za delovno okolje. Čeprav je Karl Lagerfeld menil, da nošenje trenirke pomeni izgubo nadzora nad življenjem, današnja realnost kaže drugačno sliko. Udobne kose oblačil vse pogosteje videvamo tudi v pisarnah, zlasti v kreativnih in sodobnih delovnih okoljih. Ključno vlogo pri tem je odigrala pandemija koronavirusa, ko je delo od doma postalo nova realnost. Takrat so trenirke doživele svojo pravo pomlad in se zasidrale kot nepogrešljiv del domačih pisarn. Danes številni delodajalci dopuščajo bolj sproščen slog oblačenja, kar potrjuje, da se je dojemanje profesionalnega videza trajno spremenilo.

Svetovni dan trenirke in njen pomen danes

Trenirka ima celo svoj svetovni dan, kar je še en dokaz njenega kulturnega pomena. Na ta dan praznujemo njeno pot od zavrnjenega in podcenjenega kosa do enega najbolj priljubljenih oblačil na svetu. Trenirka danes ne simbolizira lenobe, temveč prilagodljivost, praktičnost in sodoben način življenja. Je kos, ki se prilagodi posamezniku, ne obratno, kar je v svetu nenehnih sprememb izjemno pomembno.

Zakaj trenirka ni le modni trend?

Če v vaši garderobi še nimate udobne trenirke, je morda zdaj pravi čas, da to spremenite. Trenirke niso le trenutni modni trend, temveč odraz širših družbenih sprememb. Združujejo udobje, funkcionalnost in slog, zaradi česar so postale stalnica sodobne mode. Kot poudarjajo marketinški strokovnjaki, je trenirka simbol novega odnosa do oblačenja, kjer praktičnost in dobro počutje prehitevata togost in formalnost. Njena razširjenost po vseh segmentih družbe dokazuje, da je prišla, da ostane.

Anketa Arhiv Se vam trenirka zdi primerna izbira tudi za v službo ali šolo, ne le za doma in šport? Nikakor ne. Da, seveda – zakaj pa ne? Za v šolo da, za v službo ne. Da, če je elegantna in jo znamo pravilno kombinirati. Moški Ženska Nikakor ne. 63 Da, seveda – zakaj pa ne? 22 Za v šolo da, za v službo ne. 46 Da, če je elegantna in jo znamo pravilno kombinirati. 49 Nikakor ne. 0 Da, seveda – zakaj pa ne? 2 Za v šolo da, za v službo ne. 1 Da, če je elegantna in jo znamo pravilno kombinirati. 2 Nikakor ne. 63 Da, seveda – zakaj pa ne? 20 Za v šolo da, za v službo ne. 45 Da, če je elegantna in jo znamo pravilno kombinirati. 47 Skupaj Moški Ženska