Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta? Usnje nikakor ni rezervirano zgolj za spomladanske in jesenske mesece. Tudi ko se počasi bližamo zimi, lahko na ulicah še vedno opazimo drzne stajlinge, v katerih glavno vlogo igrajo usnjene jakne. Njihova brezčasna privlačnost in uporniški pridih omogočata, da se iz modnega kosa prelevijo v pravi simbol samozavesti – še posebej, ko jih kombiniramo s premišljenimi dodatki in izrazitim osebnim slogom.

Moda