Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
Dieta
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Moda
Arhiv člankov
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zimeKo je Slovenijo pobelil sneg in so se temperature spustile krepko pod ničlo, so ulice Ljubljane postale prava modna pista zimskih stajlingov.
Ulična moda
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulicLjubljanske ulice je pobelil sneg, a Slovenke in Slovenci kljub zimskim razmeram hitijo po opravkih. Tokrat v toplih, udobnih in modnih stajlingih, ki so kot nalašč za mrzle dni. Zima je prinesla priložnost, da pokažemo, kako združiti funkcionalnost in stil – od krznenih plaščev do trendovskih škornjev.
Ulična moda
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega letaV času, ko vladajo nizke temperature, najbolj do izraza prihajajo lepe bunde in dolgi zimski plašči. Letos so še posebej priljubljene puhovke, teddy bunde in dolgi krzneni plašči, ki nas ščitijo pred mrazom, hkrati pa navdihujejo z modnim izrazom in osebnostjo.
Moda
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne greZimska moda vsako leto znova pokaže, kateri kosi združujejo toplino, udobje in estetiko, letos pa so brez dvoma zopet v ospredju krzneni plašči in bunde. Postali so osrednji kos zimskih outfitov, saj delujejo razkošno, a hkrati dovolj nosljivo za vsak dan.
Moda
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah ZagrebaV zimskih mesecih kot 'it' modni kos kraljujejo plašči, a vedno potrebujemo še nekaj, da popestrimo celoten stajling in mu dodamo karakter in barvo. Odlična izbira za popestritev monotonega stajlinga je na primer rdeč šal.
Moda
Plašč, ki je popoln za decemberV zimskih mesecih naravno posegamo po toplejših modnih kosih, v ospredju pa so plašči, ki nas varujejo pred mrazom in hkrati rešujejo vprašanje dnevne elegance. Med njimi to sezono ponovno izstopajo beli plašči, ki so odlična izbira za turobne zimske mesece – s svojo svežino in svetlostjo takoj poživijo vsak stajling.
Moda
Je to najlepši plašč letošnje zime?Že smo dobro zakorakali v hladnejši del leta čas, ko posegamo po toplejših modnih kosih, kot so bunde in plašči.
Moda
Razkrivamo najlepše škornje za letošnjo zimoZima je dokončno pokazala zobe – temperature so se spustile pod ničlo, zato smo iz omare že potegnile svoje najljubše škornje. Če iščete ideje za popoln zimski videz, vas čaka obilica modnega navdiha v nadaljevanju, predvsem v fotogaleriji, ki spremlja članek.
Moda
To so najlepše zimske kombinacije iz mestnih ulicV zadnjem tednu dni se je močno ohladilo, temperature v jutranjih urah pa padajo tudi pod ničlo. Zato je zdaj skrajni čas, da iz omare vzamemo najtoplejše kose oblačil in navdušimo z zimskimi kombinacijami.
Moda
Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?Usnje nikakor ni rezervirano zgolj za spomladanske in jesenske mesece. Tudi ko se počasi bližamo zimi, lahko na ulicah še vedno opazimo drzne stajlinge, v katerih glavno vlogo igrajo usnjene jakne. Njihova brezčasna privlačnost in uporniški pridih omogočata, da se iz modnega kosa prelevijo v pravi simbol samozavesti – še posebej, ko jih kombiniramo s premišljenimi dodatki in izrazitim osebnim slogom.
Moda
Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabileLetošnjo jesen je v ospredju karo vzorec, ki ga modne navdušenke nosijo na različne načine. Opazimo ga lahko na hlačah, plaščih in srajcah, pa tudi na enodelnih kompletih. Več o ulični modi in karo vzorcu pa si lahko preberete v nadaljevanju.
Moda
