Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka

V sončni Ljubljani smo se znova podali med mestne ulice in opazovali mimoidoče, ki s svojo garderobo pripovedujejo zgodbe o pomladi. Med številnimi zanimivimi opravami je nekaj modnih trenutkov še posebej izstopalo – tisti, ki združujejo udobje, barvo in značaj. Izbrali smo štiri videze, ki nas na ta dan najbolj navdušili.

Preberi še 3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane

Navdušila v hlačah z živalskim vzorcem

Hlače z izrazitim živalskim vzorcem so letos spomladi pravi "must-have" kos, ki vsaki garderobi doda drznost in modno ostrino. Tak kroj je dovolj sproščen za vsakdan, a hkrati dovolj opazen, da postane osrednji poudarek celotnega stajlinga. Ključ je v samozavestni kombinaciji – z enostavnejšimi kosi, kot sta usnjena jakna ali basic majica, hlače resnično pridejo do izraza. Gre za trend, ki dopušča igrivost in individualnost, zato so takšne hlače idealna izbira za vse, ki želijo izstopati brez pretiravanja.

icon-expand Moda v Mestu FOTO: Zadovoljna.si

Sproščena urbana klasika z rdečim poudarkom

Prvi videz je popolna definicija sodobne mestne sproščenosti. Raztrgane kavbojke, ki so letos znova v ospredju, so kombinirane z minimalistično črno majico in belimi supergami, kar ustvarja brezčasen, nosljiv videz. Piko na i doda usnjena jakna v bogatem rdečem odtenku, ki celotno kombinacijo dvigne na višjo raven. Dodatki, kot so sončna očala in manjša torbica, poskrbijo za tisti nepogrešljivi šik učinek, ki ga obožujemo pri mestnem slogu.

icon-expand Ulična moda v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Vpadljivi vzorci in barvni kontrasti

Drugi videz dokazuje, da pomladna moda obožuje drznost. Njena obleka z živalskim vzorcem je prava paša za oči, a tisto, kar jo zares naredi posebno, je kombinacija s torbico v živahni barvi. Ta nepričakovan barvni kontrast ustvarja svež in moderen učinek, ki izstopa v mestnem vrvežu. Ravno prav elegantno krojena obleka in klasične balerinke pa zagotavljajo, da videz ostaja nosljiv in primeren za vsakodnevne opravke.

icon-expand Moda v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Minimalizem z značajem

Tretji videz je poklon minimalizmu, a z zanimivim pridihom. Preprost kroj jakne v nevtralnem tonu in temne hlače tvorijo osnovo, ki deluje umirjeno in elegantno. A pravo pozornost pritegne modra torbica, ki razbije monokromatsko kombinacijo in vnese dinamiko. Klasični čevlji s peto dodajo ženstven pridih, celota pa je odlična inspiracija za vse, ki prisegajo na subtilno, a učinkovito modo.

icon-expand Moda v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Vas zanima še več modnih trenutkov z ljubljanskih ulic? V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate še ostale modne utrinke tega tedna.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si 1 / 12 Moda v Mestu























Preberi še Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi

Preberi še Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču