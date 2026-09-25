Prvi jesenski stajlingi osvojili ulice Ljubljane

Jesenski prehod je za mnoge modne navdušenke najbolj zanimiv del leta. Temperature so še vedno prijetne, zato ni treba poseči po težkih plaščih, hkrati pa lahkotne obleke, pletenine, trenčkoti in škornji znova prihajajo v ospredje. Če sodimo po videnem v središču Ljubljane, bodo letos prevladovali naravni odtenki, udobni kroji in brezčasni kosi, ki jih je mogoče nositi več sezon.

Preberi še Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij

Trenčkot in bele superge ostajata zmagovalna kombinacija

Med najbolj opaznimi jesenskimi kosi je tudi letos klasičen trenčkot. Na ulicah Ljubljane smo ujeli stajling, ki dokazuje, zakaj ta kos nikoli ne gre iz mode. Svetel plašč, preprosta obleka in bele superge ustvarjajo videz, ki je hkrati eleganten in dovolj sproščen za vsakodnevne opravke. Prav takšne kombinacije odlično ponazarjajo sodobno mestno eleganco, ki ne žrtvuje udobja na račun videza.

icon-expand Ljubljana FOTO: Zadovoljna.si

Kratko krilo se še ne poslavlja

Čeprav so jutra že nekoliko hladnejša, to še ne pomeni, da morajo poletna krila v omaro. Zanimiv stajling smo opazili tudi na Tromostovju, kjer je lahkotno belo krilo dobilo povsem novo podobo v kombinaciji z mehko pletenino in robustnimi črnimi škornji.

Preberi še Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen

Gre za modni trik, ki ga modni poznavalci obožujejo že vrsto let. Romantični kosi dobijo jesenski pridih, če jih kombiniramo z nekoliko težjimi materiali in kontrastnimi dodatki.

icon-expand Ljubljana FOTO: Zadovoljna.si

Na kolo v stilu

Ljubljana slovi po številnih kolesarjih, zato ni presenetljivo, da smo med sprehodom opazili tudi odličen primer vsakodnevnega mestnega outfita 'na dveh kolesih'.

Preberi še Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe

Dolga bež jakna, kavbojke in športni copati dokazujejo, da lahko praktičnost in moda hodita z roko v roki. Nevtralna barvna paleta deluje umirjeno in elegantno, hkrati pa je dovolj vsestranska, da jo lahko nosimo vse do pozne jeseni.

icon-expand Ljubljana FOTO: Zadovoljna.si

V ospredju so nevtralni odtenki

Če je bilo iz videnih stajlingov mogoče razbrati en skupni trend, so to zagotovo nevtralne barve. Bež, smetanasti, peščeni in svetlo rjavi toni so bili prisotni skoraj povsod.

Preberi še Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod

Takšni odtenki so priljubljeni predvsem zato, ker jih je enostavno kombinirati med seboj, obenem pa delujejo prefinjeno in brezčasno. Modni strokovnjaki jim že več sezon napovedujejo pomembno vlogo v jesenskih garderobah.

icon-expand Ljubljana FOTO: Zadovoljna.si

Jesen bo v znamenju udobja

Namesto izrazito drznih in ekstravagantnih kombinacij letos prevladuje trend sproščene elegance. Stajlingi, ki smo jih ujeli na ljubljanskih ulicah, temeljijo na kosih, ki jih večina žensk že ima v omari: kakovostna pletenina, trenčkot, udobni čevlji, kavbojke in preproste torbice.

Preberi še Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski

Prav zato so lahko odličen navdih za vse, ki želijo jesensko garderobo osvežiti brez večjih nakupov.

icon-expand Ljubljana FOTO: Zadovoljna.si

Ljubljana je spet prava modna pista

Čeprav se največ pozornosti običajno namenja modnim prestolnicam, kot so Pariz, Milano in København, tudi Ljubljana vsako jesen ponudi številne stilske ideje. Prvi jesenski outfiti na mestnih ulicah kažejo, da bodo letos v ospredju predvsem brezčasni kosi, udobje in premišljeno plastenje.

Preberi še To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit

Za dober jesenski videz tako ne potrebujete povsem nove garderobe. Dovolj so kakovostni osnovni kosi, nekaj trendnih dodatkov in kanček navdiha, ki ga je te dni mogoče najti kar med sprehodom po središču mesta.

Več navdiha najdete v spodnji fotogaleriji.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si 1 / 4 Ljubljana







Preberi še Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke