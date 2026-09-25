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Ljubljana
Ulična moda

Prvi jesenski stajlingi osvojili ulice Ljubljane

N. Č.
25. 09. 2026 04.00
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Ljubljana je z vstopom v koledarsko jesen dobila tudi novo modno podobo. Na mestnih ulicah je že opaziti prve prehodne stajlinge, ki združujejo lahkotnost poznega poletja in toplino jesenskih kosov. Sprehodili smo se po središču prestolnice in v objektiv ujeli nekaj outfitov, ki bi lahko bili navdih za vaš naslednji jesenski videz.

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Jesenski prehod je za mnoge modne navdušenke najbolj zanimiv del leta. Temperature so še vedno prijetne, zato ni treba poseči po težkih plaščih, hkrati pa lahkotne obleke, pletenine, trenčkoti in škornji znova prihajajo v ospredje. Če sodimo po videnem v središču Ljubljane, bodo letos prevladovali naravni odtenki, udobni kroji in brezčasni kosi, ki jih je mogoče nositi več sezon.

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Trenčkot in bele superge ostajata zmagovalna kombinacija

Med najbolj opaznimi jesenskimi kosi je tudi letos klasičen trenčkot. Na ulicah Ljubljane smo ujeli stajling, ki dokazuje, zakaj ta kos nikoli ne gre iz mode. Svetel plašč, preprosta obleka in bele superge ustvarjajo videz, ki je hkrati eleganten in dovolj sproščen za vsakodnevne opravke.

Prav takšne kombinacije odlično ponazarjajo sodobno mestno eleganco, ki ne žrtvuje udobja na račun videza.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Kratko krilo se še ne poslavlja

Čeprav so jutra že nekoliko hladnejša, to še ne pomeni, da morajo poletna krila v omaro. Zanimiv stajling smo opazili tudi na Tromostovju, kjer je lahkotno belo krilo dobilo povsem novo podobo v kombinaciji z mehko pletenino in robustnimi črnimi škornji.

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Gre za modni trik, ki ga modni poznavalci obožujejo že vrsto let. Romantični kosi dobijo jesenski pridih, če jih kombiniramo z nekoliko težjimi materiali in kontrastnimi dodatki.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Na kolo v stilu

Ljubljana slovi po številnih kolesarjih, zato ni presenetljivo, da smo med sprehodom opazili tudi odličen primer vsakodnevnega mestnega outfita 'na dveh kolesih'.

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Dolga bež jakna, kavbojke in športni copati dokazujejo, da lahko praktičnost in moda hodita z roko v roki. Nevtralna barvna paleta deluje umirjeno in elegantno, hkrati pa je dovolj vsestranska, da jo lahko nosimo vse do pozne jeseni.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

V ospredju so nevtralni odtenki

Če je bilo iz videnih stajlingov mogoče razbrati en skupni trend, so to zagotovo nevtralne barve. Bež, smetanasti, peščeni in svetlo rjavi toni so bili prisotni skoraj povsod.

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Takšni odtenki so priljubljeni predvsem zato, ker jih je enostavno kombinirati med seboj, obenem pa delujejo prefinjeno in brezčasno. Modni strokovnjaki jim že več sezon napovedujejo pomembno vlogo v jesenskih garderobah.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Jesen bo v znamenju udobja

Namesto izrazito drznih in ekstravagantnih kombinacij letos prevladuje trend sproščene elegance. Stajlingi, ki smo jih ujeli na ljubljanskih ulicah, temeljijo na kosih, ki jih večina žensk že ima v omari: kakovostna pletenina, trenčkot, udobni čevlji, kavbojke in preproste torbice.

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Prav zato so lahko odličen navdih za vse, ki želijo jesensko garderobo osvežiti brez večjih nakupov.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Zadovoljna.si

Ljubljana je spet prava modna pista

Čeprav se največ pozornosti običajno namenja modnim prestolnicam, kot so Pariz, Milano in København, tudi Ljubljana vsako jesen ponudi številne stilske ideje. Prvi jesenski outfiti na mestnih ulicah kažejo, da bodo letos v ospredju predvsem brezčasni kosi, udobje in premišljeno plastenje.

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Za dober jesenski videz tako ne potrebujete povsem nove garderobe. Dovolj so kakovostni osnovni kosi, nekaj trendnih dodatkov in kanček navdiha, ki ga je te dni mogoče najti kar med sprehodom po središču mesta.

Več navdiha najdete v spodnji fotogaleriji.

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KOMENTARJI (1)

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mamma 25. 09. 2026 08.11
0 0
in to naj bi bilo modno??? umazane superge? halo...rajse primerjaj LJ z Londonom, Parizom, Madridom...LJ je provinca..
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