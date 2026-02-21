Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše

V uredništvu Žena.hr so na ulicah Zagreba opazili rjavolasko, ki je svoje atribute dobro izkoristila. S stajlingom je poudarila svoje vitke noge in poskrbela, da so bile te videti še daljše, pri čemer je njena izbira oblačil delovala tako elegantno kot tudi brezčasno.

Rjavolaska je izstopala v kombinaciji, ki je združevala preprostost z učinkovitostjo. Nosila je kratek rjavi plašč v bogatem čokoladnem odtenku, ki je udobno padal čez njeno postavo in ustvarjal sofisticiran kontrast s temnejšo obleko, ki jo je nosila pod njim. Omenjena obleka je sledila liniji telesa, a ni bila preveč oprijeta, kar je zagotovilo ravnovesje med udobjem in ženstvenostjo.

Ključni detajl, ki je najbolj vplival na vizualno podaljšanje njenih nog, so bile prozorne najlonke ter elegantne pete, ki so optično podaljšale njene noge in ustvarile daljšo silhueto. Minimalistična strukturirana torbica, ki jo je nosila v roki, je dodala še zadnji dotik prefinjenosti in celotnemu stajlingu dala poliran videz brez nepotrebnih dodatkov.