Paparazzi v centru Zagreba
Ulična moda

Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba

N. Č.
14. 01. 2026 04.00
0

Čeprav zimski meseci pogosto pomenijo plasti toplih oblačil in praktičnost pred estetiko, ulice Zagreba znova dokazujejo, da moda tudi pozimi ne počiva.

V uredništvu Žena.hr so tokrat opazili žensko v osupljivem stajlingu, ki je hkrati drzen in popolnoma primeren za zimske mesece. Njen videz je brez besed pritegnil poglede mimoidočih in dokazal, da lahko toplina in eleganca hodita z roko v roki.

Stajling, ki ni ostal neopažen

Paparazzi v centru Zagreba
FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr

V središču njenega outfita je razkošen krzneni plašč v naravnem, zemeljskem odtenku, ki deluje izjemno sofisticirano in hkrati brezčasno. Plašč je kombinirala s klasičnimi hlačami ravnega kroja in robustnimi zimskimi škornji, ki celotnemu videzu dodajo urbano noto.

Minimalistični modni dodatki, kot so elegantna torbica in diskreten nakit, poskrbijo za ravnovesje, pričeska in naraven make-up pa celoto zaokrožita v premišljen, a sproščen zimski stajling. Gre za kombinacijo, ki deluje samozavestno, sodobno in izjemno nosljivo.

Zakaj obožujemo krznene plašče?

Krzneni plašči so že desetletja simbol razkošja in močnega modnega izraza, a v zadnjih letih doživljajo pravi preporod. Obožujemo jih, ker takoj povzdignejo še tako preprost outfit, obenem pa nudijo toplino, ki je v zimskih mesecih nepogrešljiva.

Ne glede na to, ali gre za klasične kroje ali sodobne, nekoliko drznejše silhuete, krzneni plašč še vedno ostaja nepogrešljiv kos v garderobi vseh, ki želijo tudi v zimskih mesecih izstopati.

Paparazzi v centru Zagreba
FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr
Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime

