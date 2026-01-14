Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba

V uredništvu Žena.hr so tokrat opazili žensko v osupljivem stajlingu, ki je hkrati drzen in popolnoma primeren za zimske mesece. Njen videz je brez besed pritegnil poglede mimoidočih in dokazal, da lahko toplina in eleganca hodita z roko v roki.

V središču njenega outfita je razkošen krzneni plašč v naravnem, zemeljskem odtenku, ki deluje izjemno sofisticirano in hkrati brezčasno. Plašč je kombinirala s klasičnimi hlačami ravnega kroja in robustnimi zimskimi škornji, ki celotnemu videzu dodajo urbano noto.

Minimalistični modni dodatki, kot so elegantna torbica in diskreten nakit, poskrbijo za ravnovesje, pričeska in naraven make-up pa celoto zaokrožita v premišljen, a sproščen zimski stajling. Gre za kombinacijo, ki deluje samozavestno, sodobno in izjemno nosljivo.