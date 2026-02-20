V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu

V torek smo izkoristili lep sončen dan in se po dvigu megle odpravili v sončno Ljubljano, kjer je bilo čutiti pravo energijo prehodnega obdobja. Ulice so zaživele v sproščenem ritmu, ljudje so še vedno oblečeni toplo, a že z drobnimi modnimi namigi, da se bliža pomlad. Prav takšni dnevi so idealni za opazovanje ulične mode, ki vedno znova pokaže, kako se praktičnost in stil lahko odlično dopolnjujeta.

Bež plašč in svetel denim kot popolna kombinacija za zimsko sonce

Na prvi fotografiji nas je pritegnil sproščen, a izjemno premišljen stajling, v katerem glavno vlogo igra klasičen plašč v toplih, naravnih tonih. Takšen kroj plašča obožujemo, ker je brezčasen, dovolj širok za plastenje in hkrati dovolj eleganten, da deluje urejeno tudi v povsem vsakdanjih kombinacijah. Mehka tekstura materiala daje občutek topline, kar je v zimskem času še posebej pomembno, hkrati pa svetel odtenek lepo izstopa na mestnih ulicah, obsijanih s soncem.

Kombinacija s svetlimi kavbojkami in udobno obutvijo ustvarja videz, ki je popoln za hiter skok v mesto ali daljši sprehod po centru. Ta outfit dokazuje, da za dober stil ne potrebujemo zapletenih kosov, temveč premišljeno izbiro osnovnih oblačil, ki jih lahko vedno znova kombiniramo na nov način. Prav takšni plašči so idealni za prehodno obdobje, saj delujejo dovolj zimsko, obenem pa niso pretežki za dneve, ko se temperature dvignejo nad ničlo.

Moda v centru Ljubljane

Rdeča jakna kot modni poudarek zime

Na drugi fotografiji je pozornost takoj pritegnila rdeča jakna, ki s svojo barvo razbije sivino zimskega mestnega utripa. Rdeča je bila v zadnjem letu ena najbolj priljubljenih barv, saj popestri še tako enostaven in monoton zimski outfit. Takšen kroj jakne obožujemo predvsem zato, ker je hkrati praktičen in izrazit – dovolj topel za hladne dni, a krojen tako, da poudari silhueto in doda celotnemu videzu značaj.

V kombinaciji z belimi hlačami in nevtralnimi dodatki rdeča jakna prevzame glavno vlogo in deluje kot modni 'statement', ki ne potrebuje veliko dodatkov. Takšni barvni poudarki so idealni za zimsko obdobje, ko se pogosto zatekamo k temnim tonom, saj v trenutku osvežijo videz in ustvarijo bolj živahen vtis. Ta outfit lepo pokaže, kako lahko z enim kosom oblačila dosežemo učinek urejenosti in modnosti, ne da bi se odpovedali udobju.

Moda v centru Ljubljane

Preostale utrinke iz sončne Ljubljane si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji.

