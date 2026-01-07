Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Ljubljana - sneg, zimski stajling
Ulična moda

To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic

N. Č.
07. 01. 2026 04.00
0

Ljubljanske ulice je pobelil sneg, a Slovenke in Slovenci kljub zimskim razmeram hitijo po opravkih. Tokrat v toplih, udobnih in modnih stajlingih, ki so kot nalašč za mrzle dni. Zima je prinesla priložnost, da pokažemo, kako združiti funkcionalnost in stil – od krznenih plaščev do trendovskih škornjev.

Sneg je zapadel in Ljubljano spremenil v pravo zimsko pravljico. Snežinke so pobelile mestne ulice, a to ni ustavilo mestnega vrveža. Odpravili smo se v središče mesta, kjer smo ujeli nekaj utrinkov in mimoidočih, ki tudi v snežnem metežu ostajajo zvesti svojemu stilu. Na ulicah prevladujejo topli, zimski outfiti, ki združujejo udobje in eleganco.

Slovenke iz omar potegnile svoje najljubše prehodne jakne
Preberi še
Slovenke iz omar potegnile svoje najljubše prehodne jakne

Kakšni stajlingi prevladujejo v zasneženi Ljubljani?

Med najbolj opaznimi kosi so topli plašči in bunde, ki so nepogrešljivi v teh temperaturah. Na fotografijah lahko vidimo različne interpretacije zimskega stila: klasični dolgi volneni plašči v nevtralnih tonih, ki dajejo videzu prefinjenost, ter mehki teddy plašči, ki so že nekaj sezon pravi hit. Tu so tudi krzneni plašči, ki vedno dodajo pridih luksuza, medtem ko so praktične kapuce in veliki šali nujni za zaščito pred snežinkami.

Ljubljano so preplavili prvi jesenski outfiti
Preberi še
Ljubljano so preplavili prvi jesenski outfiti

Obutev je prav tako prilagojena zimskim razmeram – od robustnih škornjev do trendovskih zimskih čevljev, ki zagotavljajo toploto in udobje na zasneženih ulicah. Na fotografijah se pojavljajo tudi pletene kape in rokavice, ki dopolnjujejo celoten videz ter dodajo občutek domačnosti in topline. Nekateri mimoidoči prisegajo na večplastno oblačenje, kar je idealno za sprehod po mestu ali celo vožnjo s kolesom.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
moda ljubljana ulična moda ljubljanskih ulicah street style zima 2026 sneg
Moda

Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433