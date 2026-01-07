To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic

Sneg je zapadel in Ljubljano spremenil v pravo zimsko pravljico. Snežinke so pobelile mestne ulice, a to ni ustavilo mestnega vrveža. Odpravili smo se v središče mesta, kjer smo ujeli nekaj utrinkov in mimoidočih, ki tudi v snežnem metežu ostajajo zvesti svojemu stilu. Na ulicah prevladujejo topli, zimski outfiti, ki združujejo udobje in eleganco.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si 1 / 7 Ljubljana - zimski stajling













Preberi še Slovenke iz omar potegnile svoje najljubše prehodne jakne

Kakšni stajlingi prevladujejo v zasneženi Ljubljani?

Med najbolj opaznimi kosi so topli plašči in bunde, ki so nepogrešljivi v teh temperaturah. Na fotografijah lahko vidimo različne interpretacije zimskega stila: klasični dolgi volneni plašči v nevtralnih tonih, ki dajejo videzu prefinjenost, ter mehki teddy plašči, ki so že nekaj sezon pravi hit. Tu so tudi krzneni plašči, ki vedno dodajo pridih luksuza, medtem ko so praktične kapuce in veliki šali nujni za zaščito pred snežinkami.

Preberi še Ljubljano so preplavili prvi jesenski outfiti

Obutev je prav tako prilagojena zimskim razmeram – od robustnih škornjev do trendovskih zimskih čevljev, ki zagotavljajo toploto in udobje na zasneženih ulicah. Na fotografijah se pojavljajo tudi pletene kape in rokavice, ki dopolnjujejo celoten videz ter dodajo občutek domačnosti in topline. Nekateri mimoidoči prisegajo na večplastno oblačenje, kar je idealno za sprehod po mestu ali celo vožnjo s kolesom.