Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi

Temperature počasi že dobivajo bolj spomladanski značaj, kar se odraža tudi na ulicah prestolnice. Debele zimske jakne in temni odtenki se umikajo svetlejšim kosom, lahkotnejšim materialom in bolj igrivim modnim kombinacijam. Na ulicah Ljubljane smo tako opazili stajlinge, ki lepo združujejo praktičnost, udobje in prve znake pomladne mode.

Svetli odtenki in živahen šal

Ena izmed mimoidočih je navdušila z elegantnim, a sproščenim videzom. Svetel plašč je kombinirala z ravnimi kavbojkami in športnimi copati, ki so celotnemu stajlingu dodali udobje. Posebno pozornost pa je pritegnil velik rumen šal, ki je s svojo živahno barvo poskrbel za pravi pomladni poudarek in celotno kombinacijo poživil.

Drzen stajling z izrazitimi vzorci

Pogled je pritegnila tudi modna navdušenka, ki se ni bala drznejše kombinacije. Rumene pajkice z vzorcem je uskladila s plastenim zgornjim delom in voluminozno jakno z bogatim krznenim videzom. Celoten videz je dopolnila z izrazitimi športnimi copati in modnimi dodatki, kar je ustvarilo opazen in samozavesten mestni stajling.

Elegantna vožnja skozi mesto

Veliko pozornosti je pritegnila tudi elegantna dama na rumenem kolesu. Črn plašč, visoki rjavi škornji in velika usnjena torba so ustvarili prefinjen videz, ki je deloval hkrati praktično in modno. Celotna kombinacija je bila odlična izbira za mestni utrip, ki v toplih dneh vse bolj vabi na kolo namesto v avtomobil.

Ostale modne utrinke, ki smo jih ujeli v centru Ljubljane, si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

Utrip v centru Ljubljane





























