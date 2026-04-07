Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Utrip v centru Ljubljane
Ulična moda

Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi

N. Č.
07. 04. 2026 04.00
0

Za nami je vetrovni teden, zdaj pa se vreme počasi spet postavlja na svoje mesto. Temperature so že vse višje, sonce pa nas obiskuje vse pogosteje, s tem pa so tudi naši stajlingi svetlejši in bolj spomladanski. Nekaj utrinkov iz centra Ljubljane si lahko ogledate v nadaljevanju.

Temperature počasi že dobivajo bolj spomladanski značaj, kar se odraža tudi na ulicah prestolnice. Debele zimske jakne in temni odtenki se umikajo svetlejšim kosom, lahkotnejšim materialom in bolj igrivim modnim kombinacijam. Na ulicah Ljubljane smo tako opazili stajlinge, ki lepo združujejo praktičnost, udobje in prve znake pomladne mode.

Svetli odtenki in živahen šal

Ena izmed mimoidočih je navdušila z elegantnim, a sproščenim videzom. Svetel plašč je kombinirala z ravnimi kavbojkami in športnimi copati, ki so celotnemu stajlingu dodali udobje. Posebno pozornost pa je pritegnil velik rumen šal, ki je s svojo živahno barvo poskrbel za pravi pomladni poudarek in celotno kombinacijo poživil.

Utrip v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Drzen stajling z izrazitimi vzorci

Pogled je pritegnila tudi modna navdušenka, ki se ni bala drznejše kombinacije. Rumene pajkice z vzorcem je uskladila s plastenim zgornjim delom in voluminozno jakno z bogatim krznenim videzom. Celoten videz je dopolnila z izrazitimi športnimi copati in modnimi dodatki, kar je ustvarilo opazen in samozavesten mestni stajling.

Utrip v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Elegantna vožnja skozi mesto

Veliko pozornosti je pritegnila tudi elegantna dama na rumenem kolesu. Črn plašč, visoki rjavi škornji in velika usnjena torba so ustvarili prefinjen videz, ki je deloval hkrati praktično in modno. Celotna kombinacija je bila odlična izbira za mestni utrip, ki v toplih dneh vse bolj vabi na kolo namesto v avtomobil.

Utrip v centru Ljubljane FOTO: Zadovoljna.si

Ostale modne utrinke, ki smo jih ujeli v centru Ljubljane, si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
moda ulična moda ljubljana street style paparazzi
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601