Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču

N. Č.
02. 03. 2026 04.00
0

Minuli teden so nas razveselile malce višje temperature, ki so po dolgem obdobju sivine in mraza v mesto prinesle pravo olajšanje. Sprehod po mestu je bil znova prijeten, ulice so se napolnile z ljudmi, ki so izkoristili sončne žarke, kavne terase so oživele, zrak pa je že nekoliko dišal po prihajajoči pomladi.

Lepo vreme in nekoliko višje temperature so Ljubljani vdahnili posebno energijo. Sončna Ljubljana je znova pokazala svoj čar, saj so se meščani in obiskovalci podali na sprehod, na kavo ali le na kratek oddih od vsakodnevnih obveznosti. Svetloba je osvetlila mestne ulice in ustvarila popolno kuliso za modne trenutke, ki jih v takšnih dneh preprosto ne moremo spregledati. Na sprehod po mestu smo se odpravili tudi mi in sproti ujeli nekaj simpatičnih, spontanih trenutkov ter nekaj čudovitih, že skoraj pomladnih modnih kombinacij, ki so napovedale novo sezono.

V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
Navdušila v spomladanskem rožnatem plašču

Med vsemi mimoidočimi nas je še posebej pritegnila ženska v rožnatem plašču, ki je zaradi živahne barve plašča res izstopala. Rožnata barva je namreč kot ustvarjena za sončne dni in spomladanske mesece, saj v kombinaciji s svetlobo deluje sveže, optimistično in izjemno ženstveno. Plašč v živahnem odtenku je izstopal na sivkastem mestnem ozadju in ustvaril popoln kontrast, ki je deloval hkrati elegantno in sproščeno.

Paparazzi v Ljubljani
Paparazzi v LjubljaniFOTO: Zadovoljna.si

Njena modna izbira je lepo ujela razpoloženje vremena, ki smo ga končno dočakali – nekoliko bolj živahno, toplejše in polno obljub novega začetka. Takšne barve so idealne za prehod iz zime v pomlad, saj v garderobo vnesejo svetlobo in energijo ter dokazujejo, da lahko že z enim kosom oblačila ustvarimo močan vizualni vtis. Rožnat plašč ni bil le praktičen kos za zaščito pred še vedno svežim zrakom, temveč tudi jasen modni poudarek, ki je celotni kombinaciji dal značaj in svežino.

Preostale fotografije s sprehoda po sončni Ljubljani si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

