Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime

V teh hladnih dneh se mestni utrip prepleta s toplino plaščev, bund in mehkih materialov, ki nas ščitijo pred mrazom, hkrati pa izražajo osebni slog. Na fotografijah, ki smo jih ujeli na ljubljanskih ulicah, se kažejo najmočnejši trendi letošnje zime – od priljubljenih teddy plaščev do dolgih, elegantnih bund, ki so nepogrešljive v mrzlih januarskih jutrih.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

Ljubljana - zimski stajlingi

























Mehki teddy plašči – nepogrešljiva zimska klasika

Teddy plašči so že nekaj sezon sinonim za udobje in eleganco, letošnjo zimo pa so ponovno zavzeli ulice. Njihova značilnost je puhasta, mehka tekstura, ki spominja na plišaste igrače, kar daje občutek topline in razkošja. V fotogaleriji lahko vidimo različne interpretacije tega trenda – od klasičnih črnih in rjavih odtenkov do svetlih, kremnih tonov, ki se odlično podajo k belini snega. Kombinacije s širokimi hlačami, masivnimi škornji in toplimi šali ustvarjajo sproščen, a hkrati sofisticiran videz. Teddy plašč je idealen za vse tiste, ki želijo združiti praktičnost in modni izraz, saj se odlično poda tako k športnim kot bolj elegantnim stajlingom.

icon-expand Ljubljana - zimski stajlingi FOTO: Zadovoljna.si

Dolge zimske bunde – zaščita pred ledenim mrazom

Ko temperature padejo globoko pod ničlo, na prvo mesto stopi funkcionalnost. Dolge zimske bunde so letos izjemno priljubljene, saj zagotavljajo maksimalno toploto in udobje. Na ljubljanskih ulicah opažamo različne kroje – od klasičnih napihnjenih bund do elegantnih, prešitih modelov, ki segajo skoraj do tal. Temni odtenki, kot so črna, olivno zelena in temno modra, prevladujejo, a najdejo se tudi bolj drzni kosi z zanimivimi detajli, kot so kontrastni šivi ali poudarjeni pasovi. Dolge bunde se odlično kombinirajo z zimskimi škornji in toplimi kapami, kar ustvarja videz, ki je hkrati praktičen in trendovski.

icon-expand Ljubljana - zimski stajlingi FOTO: Zadovoljna.si

