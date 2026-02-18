Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

To sta najlepši jakni za prehodno obdobje

N. Č.
18. 02. 2026 04.00
0

Čeprav so temperature trenutno še nizke, se že čutijo nihanja čez dan in nekatere so že iz omar potegnile svoje prehodne jakne, ki še posebej pridejo prav na sončne dni, pa čeprav je pomembno, da se pod njimi še vedno toplo oblečemo.

Prehodne jakne so tisti kos, ki nas spremlja od pozne zime do zgodnje pomladi – dovolj lahke, da nam ni vroče, ko posije sonce, a hkrati dovolj tople, da nas zaščitijo pred oster vetrom in hladnimi jutri. 

To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Preberi še
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad

Usnjena jakna

Usnjena jakna je brezčasna izbira, ki nikoli ne gre iz mode, in letošnja pomlad ni nobena izjema. Njena priljubljenost izhaja iz vsestranskosti – deluje enako dobro s kavbojkami in majico kot s cvetličnimi oblekami ali lahkotnimi krili. Poleg tega je usnje material, ki nudi zaščito pred vetrom in rahlim dežjem, kar je v prehodnem obdobju izjemno praktično. 

To so hit čevlji letošnje pomladi
Preberi še
To so hit čevlji letošnje pomladi

Če izbereš jakno v klasični črni ali nežni bež barvi, jo lahko kombiniraš s skoraj vsakim kosom iz garderobe, z dodatki, kot so šal ali ruta, pa lahko videz dodatno poživiš. Usnjena jakna je odlična tudi za večerne sprehode, ko temperature spet padejo – preprosto obleci pod njo debelejši pulover in pripravljena si.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jakna iz brušenega usnja

Brušeno usnje prinaša povsem drugačen občutek: mehkejšo teksturo in nekoliko bolj sproščen, a še vedno eleganten pridih. Jakne iz brušenega usnja so idealna izbira za tiste dneve, ko želiš udobje in občutek topline, hkrati pa ostati v trendu. 

Najlepši modni kos za prehodno obdobje
Preberi še
Najlepši modni kos za prehodno obdobje

Letošnja pomlad jih postavlja v ospredje zaradi njihove sposobnosti, da ustvarijo prefinjen casual videz – predvsem v kombinaciji z lahkotno pletenino, širokimi hlačami ali sproščenimi krili. Barve, v katerih se nosijo, segajo od naravnih tonov do nežnih pastelnih odtenkov, ki lepo ujamejo svetlobo in prinesejo pomladno svežino. Brušena jakna je tudi odlična izbira za preplet tekstur v outfitu, kjer jo lahko kombiniraš z lahkotnimi materiali, kot so svila ali bombaž, kar tvori zanimiv kontrast in doda osebni pečat tvojemu stilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav sta ti dve jakni – usnjena in iz brušenega usnja – različni po teksturi in občutku, imata skupno to, da sta praktični, elegantni in popolni za prehodno obdobje. V kombinaciji z dobro izbiro ostalih kosov pa lahko ustvarita nešteto modnih kombinacij, ki bodo popestrile tvojo pomladno garderobo.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

moda jakna usnjena jakna jakna iz brušenega usnja prehodna jakna trendi 2026
Moda

Kultna torbica, ki se je vrnila v modo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517