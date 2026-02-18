To sta najlepši jakni za prehodno obdobje

Prehodne jakne so tisti kos, ki nas spremlja od pozne zime do zgodnje pomladi – dovolj lahke, da nam ni vroče, ko posije sonce, a hkrati dovolj tople, da nas zaščitijo pred oster vetrom in hladnimi jutri.
Usnjena jakna
Usnjena jakna je brezčasna izbira, ki nikoli ne gre iz mode, in letošnja pomlad ni nobena izjema. Njena priljubljenost izhaja iz vsestranskosti – deluje enako dobro s kavbojkami in majico kot s cvetličnimi oblekami ali lahkotnimi krili. Poleg tega je usnje material, ki nudi zaščito pred vetrom in rahlim dežjem, kar je v prehodnem obdobju izjemno praktično.
Če izbereš jakno v klasični črni ali nežni bež barvi, jo lahko kombiniraš s skoraj vsakim kosom iz garderobe, z dodatki, kot so šal ali ruta, pa lahko videz dodatno poživiš. Usnjena jakna je odlična tudi za večerne sprehode, ko temperature spet padejo – preprosto obleci pod njo debelejši pulover in pripravljena si.
Jakna iz brušenega usnja
Brušeno usnje prinaša povsem drugačen občutek: mehkejšo teksturo in nekoliko bolj sproščen, a še vedno eleganten pridih. Jakne iz brušenega usnja so idealna izbira za tiste dneve, ko želiš udobje in občutek topline, hkrati pa ostati v trendu.
Letošnja pomlad jih postavlja v ospredje zaradi njihove sposobnosti, da ustvarijo prefinjen casual videz – predvsem v kombinaciji z lahkotno pletenino, širokimi hlačami ali sproščenimi krili. Barve, v katerih se nosijo, segajo od naravnih tonov do nežnih pastelnih odtenkov, ki lepo ujamejo svetlobo in prinesejo pomladno svežino. Brušena jakna je tudi odlična izbira za preplet tekstur v outfitu, kjer jo lahko kombiniraš z lahkotnimi materiali, kot so svila ali bombaž, kar tvori zanimiv kontrast in doda osebni pečat tvojemu stilu.
Vir: zena.net.hr
