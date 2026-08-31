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Moda

Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo

N. Č.
31. 08. 2026 04.00
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Usnjena jakna se vrača v prenovljeni podobi. Modni poznavalci napovedujejo, da bodo to jesen kraljevali sproščeni, oversized kroji, ki jih z lahkoto kombinirate k različnim stajlingom od jutra do večera.

Z jutrišnjim dnem se za mnoge simbolično začenja jesenska sezona, z njo pa tudi iskanje popolnega prehodnega kosa. Modni poznavalci so si enotni, da bo tudi letos ena največjih zvezd jesenskih kombinacij usnjena jakna, ki se vrača v nekoliko prenovljeni podobi.

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Klasika, ki nikoli ne izgine

Nekateri modni trendi pridejo in gredo, usnjena jakna pa ostaja. Že desetletja velja za enega najbolj vsestranskih kosov v garderobi, saj jo lahko kombiniramo tako z džinsom kot z bolj elegantnimi oblačili. Prav zato jo stilisti uvrščajo med ključne jesenske nakupe.

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Letos so v ospredju nekoliko širši kroji

Če smo v preteklih letih nosili predvsem oprijete modele, bodo to jesen prevladovale bolj sproščene silhuete. V modi so rahlo oversized kroji, ki ustvarijo sproščen videz in omogočajo plastenje oblačil.

Posebej priljubljeni bodo modeli v črni, temno rjavi in bordo barvi, ki se odlično podajo k jesenski garderobi.

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Zakaj je usnjena jakna popolna izbira za prehodno obdobje?

September pogosto prinaša velika temperaturna nihanja. Jutra so hladna, popoldnevi še vedno poletni, zato so lahke jakne nepogrešljive. Usnjena jakna je brez dvoma kos, ki združuje praktičnost in modni videz, zato ne preseneča, da jo mnogi že zdaj uvrščajo med največje modne favorite jeseni 2026.

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Kako jo nositi?

Usnjena jakna je eden redkih kosov, ki se poda skoraj vsem slogom.

Lahko jo nosite:

s pleteno obleko,

z ravnimi kavbojkami,

preko bele srajce,

z dolgim krilom,

ali kot kontrast bolj elegantnim kombinacijam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prav zaradi te vsestranskosti jo številne ženske nosijo od septembra pa vse do pozne jeseni.

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