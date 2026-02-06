To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad

Usnjena jakna je še posebej priljubljena v prehodnih mesecih, ko potrebujemo nekaj toplega, a hkrati lahkotnega, kar lahko nosimo od jutra do večera. Modne piste in ulični slog kažejo, da bo pomlad 2026 zaznamovana z mehkejšimi kroji, nekoliko daljšimi silhuetami in naravnimi odtenki, ki se zlahka vključijo v vsakodnevno garderobo.

Zakaj obožujemo usnjeno jakno?

Usnjena jakna je eden redkih kosov, ki se brez težav prilagaja različnim slogom in priložnostim. Lahko je uporniška, elegantna ali povsem sproščena, odvisno od tega, kako jo nosimo. Njena priljubljenost izhaja tudi iz dejstva, da nikoli ne deluje zastarelo. Vsaka nova sezona ji doda svež detajl, a osnovna ideja ostaja enaka: poudariti samozavest in karakter tiste, ki jo nosi. Poleg estetske vrednosti ima usnjena jakna tudi praktično funkcijo, saj nas ščiti pred vetrom in hladnejšimi večeri, hkrati pa je dovolj lahka, da jo lahko nosimo tudi čez tanjše pomladne sloje. Prav ta kombinacija uporabnosti in mode je razlog, da jo vsako leto znova uvrščamo med najbolj zaželene kose prehodne sezone.

Kako kombinirati usnjeno jakno letošnjo pomlad?

Letošnja pomlad prinaša več mehkobe in ženstvenosti v kombiniranju usnjene jakne. Namesto strogo temnih barv se pojavljajo topli rjavi, bež in celo nežni pastelni toni, ki se lepo ujemajo s pomladnimi materiali, poroča Tportal.

Usnjeno jakno lahko nosimo čez lahkotne obleke, kar ustvarja zanimiv kontrast med nežnostjo blaga in robustnostjo usnja. Odlično se poda tudi k širokim hlačam in preprostim majicam, kar daje videzu sproščen, a urejen vtis. Za bolj sofisticiran videz jo lahko kombiniramo z monokromatskimi outfiti in diskretnimi dodatki. Ključ letošnje pomladi je ravnovesje med praktičnostjo in eleganco, pri čemer usnjena jakna ostaja osrednji kos, okoli katerega gradimo celoten videz.

