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Moda

Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni

N. Č.
23. 10. 2026 04.00
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Če bi morali izbrati en modni kos, ki je to jesen osvojil modne navdušenke, bi bile to brez dvoma bordo usnjene hlače. Globok odtenek rdeče deluje prestižno, jesensko in precej bolj zanimivo od klasične črne. Dobra novica? Nosite jih lahko v pisarno, na kosilo s prijateljicami ali večerni zmenek.

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Bordo usnjene hlače so eden tistih modnih kosov, ki uspešno združujejo trend in praktičnost. So dovolj posebne, da popestrijo vsak videz, hkrati pa dovolj vsestranske, da jih lahko nosite več sezon. Če boste to jesen kupile le en bolj drzen kos, naj bodo to prav bordo usnjene hlače. Njihova modna zgodba se namreč šele zares začenja.

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Zakaj so bordo usnjene hlače letos povsod?

Jesenska moda 2026 je zaznamovana z bogatimi, toplimi odtenki. Med njimi posebno mesto zaseda bordo barva, ki jo modne hiše in vplivnice vključujejo v plašče, torbice, škornje in seveda hlače.

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Zakaj prav usnjene hlače?

Bordo usnje združuje dve stvari, ki ju modne navdušenke obožujejo: eleganco in drznost. Gre za kos, ki takoj pritegne pogled, hkrati pa ga je veliko lažje kombinirati, kot si morda mislite.

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Njegova največja prednost je, da doda videzu globino. Medtem ko črne usnjene hlače delujejo nekoliko strogo, bordo različica ustvari mehkejši, bolj sofisticiran vtis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komu najbolje pristajajo?

Praktično vsem, ključ je namreč v kroju, ne v barvi. Če želite optično podaljšati noge, izberite:

ravni kroj,

rahlo široke hlačnice,

visok pas.

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Če prisegate na udobje, so odlična izbira modeli iz mehkega umetnega usnja, ki spominjajo na elegantne hlače in ne na klasične usnjene modele. Posebej laskavo delujejo na ženskah po 40. letu, saj bordo barva obrazu doda toplino, ne da bi bila preveč vpadljiva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pet najbolj chic kombinacij za jesen 2026

1. Bordo usnjene hlače + krem pleten pulover

To je verjetno najlažja in hkrati najbolj elegantna kombinacija.

Mehka krem, vanilijeva ali bež barva ustvari popolno ravnovesje z intenzivnim bordo odtenkom.

Dodajte še:

semiš škornje,

zlati nakit,

veliko torbo v konjak odtenku.

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Rezultat? Videti boste, kot da ste pravkar stopile z ulic Milana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

2. Bordo hlače + oprijeta črna majica z dolgimi rokavi

Včasih so najboljše prav najbolj preproste kombinacije. Bordo usnjene hlače in oprijeta črna majica z dolgimi rokavi ustvarijo eleganten videz, ki nikoli ne gre iz mode.

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Črna barva umiri opazen bordo odtenek in poskrbi, da hlače ostanejo v središču pozornosti. Hkrati takšna kombinacija pristaja skoraj vsaki postavi, saj deluje vitkejše in zelo ženstveno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodajte še:

gležnjarje s peto,

usnjeno torbico v črni ali bordo barvi,

zlat nakit,

dolg volnen plašč v sivi, kamelji ali črni barvi.

Ta kombinacija je odlična za:

službo,

popoldansko kavo,

večerni zmenek,

jesenski mestni sprehod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modne navdušenke jo obožujejo predvsem zato, ker je preprosta, a vedno deluje urejeno, elegantno in nekoliko francosko šik. Če ne veste, kako nositi bordo usnjene hlače, je to kombinacija, s katero preprosto ne morete zgrešiti.

3. Bordo od glave do pet

Monokromatski styling je letos eden največjih trendov.

Poskusite kombinirati:

bordo hlače,

bordo pletenino,

bordo torbico.

Odtenki niso nujno enaki. Prav rahla razlika med njimi videz naredi še zanimivejši.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

4. Bordo hlače + bela srajca

Ko ne veste, kaj obleči, je odgovor pogosto zelo preprost. Klasična bela srajca. V kombinaciji z usnjenimi hlačami deluje sveže, brezčasno in zelo elegantno. To je stajling, ki ga lahko nosite od jutra do večera.

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5. Bordo hlače + sivi volneni plašč

Siva in bordo sta eden najbolj podcenjenih barvnih kombinacij.

Skupaj ustvarita videz, ki deluje drag, tudi če zanj niste zapravili veliko denarja.

Dolg siv plašč bo bordo hlače lepo poudaril, ne da bi jim odvzel glavno vlogo.

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Katere čevlje izbrati?

Najbolje se obnesejo:

semiš škornji v rjavih tonih,

salonarji v nude odtenku,

loaferji,

mokasini,

visoki škornji do kolen.

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Če želite videz nekoliko umiriti, izberite čevlje v nevtralnih barvah. Za bolj modno napreden videz pa jih kombinirajte z živalskim vzorcem ali temno čokoladno rjavimi dodatki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere barve se najlepše ujemajo z bordo?

Če se bojite, da je bordo težko kombinirati, vas bo seznam presenetil.

Odlično se ujema z:

smetanasto belo,

bež,

kameljo barvo,

sivo,

temno modro,

olivno zeleno,

čokoladno rjavo,

svetlo rožnato,

masleno rumeno.

Prav zato modne navdušenke pravijo, da je bordo nova črna.

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So primerne tudi za ženske po 50. letu?

Absolutno. Pravzaprav so lahko odlična alternativa klasičnim črnim hlačam. Ključ je v izbiri nekoliko bolj prefinjenega kroja in kakovostnega materiala.

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Najbolj elegantno delujejo:

ravne hlačnice,

visok pas,

mat zaključek usnja.

Tako boste dobili moden kos, ki deluje sofisticirano in ne pretirano trendovsko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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