Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni

Usnjene hlače so to jesen znova med najbolj zaželenimi modnimi kosi, modne navdušenke pa jih nosijo tako s pleteninami kot z elegantnimi suknjiči in visokimi petami.

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Zakaj so usnjene hlače letos tako priljubljene?

Če so bile nekoč rezervirane predvsem za bolj drzne modne kombinacije, so danes usnjene hlače postale prava klasika jesenske garderobe. Navdušujejo zaradi svoje vsestranskosti, saj lahko z enim kosom ustvarimo povsem sproščen ali izjemno eleganten videz.

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V ospredju so predvsem ravni kroji, modeli s širokimi hlačnicami in različice v temno rjavih odtenkih, ki delujejo nekoliko mehkeje od klasične črne.

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Najlepše so v kombinaciji z mehko pletenino

Ena najbolj priljubljenih jesenskih kombinacij je preprost pleten pulover v bež, krem ali sivi barvi in usnjene hlače. Kontrast med mehko pletenino in gladko teksturo usnja ustvari videz, ki je hkrati udoben in šik. Takšna kombinacija je primerna za službo, kosilo s prijateljicami ali jesenski sprehod po mestu.

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Črna ni več edina izbira

Čeprav črne usnjene hlače ostajajo brezčasen kos, letos vse več pozornosti dobivajo čokoladno rjavi, konjak in bordo odtenki.

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Rjava barva se še posebej lepo poda k jesenskim plaščem, semišu in toplim pleteninam, zato ni presenetljivo, da jo modne vplivnice naravnost obožujejo.

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Za elegantnejši videz dodajte suknjič

Usnjene hlače so lahko odlična alternativa klasičnim poslovnim hlačam. V kombinaciji z belo srajco, strukturiranim suknjičem in gležnjarji ustvarijo videz, ki deluje urejeno, moderno in samozavestno.

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Gre za stajling, ki ga pogosto videvamo tudi pri modnih urednicah in poznavalkah trendov.

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Kos, ki ga boste nosili več sezon

Največja prednost usnjenih hlač je prav njihova brezčasnost. Če izberete kakovosten model v klasičnem kroju, ga boste lahko nosili več let, ne glede na spreminjajoče se trende. Prav zato so usnjene hlače eden tistih kosov, v katere se jeseni res splača investirati.

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