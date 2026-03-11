Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece

Usnjene jakne so v zadnjih sezonah znova v ospredju modnih trendov. Letos je veliko pozornosti pritegnil predvsem oversized model, ki ga lahko vidimo tudi v številnih cenovno dostopnih trgovinah, kot so Mango, H&M in Zara. Prav takšni kosi dokazujejo, da je dobra usnjena jakna eden tistih modnih elementov, ki jih lahko nosimo iz sezone v sezono.
Zakaj so usnjene jakne odlična izbira za pomlad?
Usnjene jakne veljajo za idealen kos za prehodno obdobje, saj nudijo ravno pravo mero toplote. V pomladnih dneh, ko so temperature še precej spremenljive, omogočajo udobje in zaščito pred vetrom, hkrati pa niso pretežke ali predebele. Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da so takšne jakne eden ključnih kosov garderobe za obdobje med zimo in poletjem, saj so praktične in hkrati zelo modne.
Poleg funkcionalnosti je njihova prednost tudi brezčasnost. Usnjena jakna je že desetletja simbol samozavestnega in nekoliko uporniškega sloga, danes pa se pojavlja v številnih različicah – od klasičnih motorističnih modelov do modernih oversized krojev. Kot poroča Tportal, je prav takšna nekoliko širša silhueta trenutno med najbolj priljubljenimi, saj se odlično poda različnim modnim kombinacijam.
Kako kombinirati usnjene jakne?
Ena največjih prednosti usnjene jakne je njena vsestranskost. Brez težav jo lahko kombiniramo z različnimi oblačili, od sproščenih do bolj elegantnih. Odlično se kombinira na primer z ravnimi kavbojkami, balerinkami in vintage torbico. Takšne kombinacije dokazujejo, da lahko usnjena jakna deluje tako v vsakodnevnih kot tudi nekoliko bolj sofisticiranih modnih kombinacijah.
Prav tako jo lahko nosimo z lahkotnimi oblekami, midi krili ali širokimi hlačami, saj kontrast med mehkim materialom oblačil in robustno teksturo usnja ustvari zanimiv modni učinek. Več o tem, kako lahko kombiniramo usnjeno jakno v spomladanskih mesecih, si lahko preberete TUKAJ!
