Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece

Usnjene jakne so v zadnjih sezonah znova v ospredju modnih trendov. Letos je veliko pozornosti pritegnil predvsem oversized model, ki ga lahko vidimo tudi v številnih cenovno dostopnih trgovinah, kot so Mango, H&M in Zara. Prav takšni kosi dokazujejo, da je dobra usnjena jakna eden tistih modnih elementov, ki jih lahko nosimo iz sezone v sezono.

Preberi še To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad

Zakaj so usnjene jakne odlična izbira za pomlad?

Usnjene jakne veljajo za idealen kos za prehodno obdobje, saj nudijo ravno pravo mero toplote. V pomladnih dneh, ko so temperature še precej spremenljive, omogočajo udobje in zaščito pred vetrom, hkrati pa niso pretežke ali predebele. Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da so takšne jakne eden ključnih kosov garderobe za obdobje med zimo in poletjem, saj so praktične in hkrati zelo modne.

Preberi še To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad

Poleg funkcionalnosti je njihova prednost tudi brezčasnost. Usnjena jakna je že desetletja simbol samozavestnega in nekoliko uporniškega sloga, danes pa se pojavlja v številnih različicah – od klasičnih motorističnih modelov do modernih oversized krojev. Kot poroča Tportal, je prav takšna nekoliko širša silhueta trenutno med najbolj priljubljenimi, saj se odlično poda različnim modnim kombinacijam.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako kombinirati usnjene jakne?

Ena največjih prednosti usnjene jakne je njena vsestranskost. Brez težav jo lahko kombiniramo z različnimi oblačili, od sproščenih do bolj elegantnih. Odlično se kombinira na primer z ravnimi kavbojkami, balerinkami in vintage torbico. Takšne kombinacije dokazujejo, da lahko usnjena jakna deluje tako v vsakodnevnih kot tudi nekoliko bolj sofisticiranih modnih kombinacijah.

Preberi še Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo

Prav tako jo lahko nosimo z lahkotnimi oblekami, midi krili ali širokimi hlačami, saj kontrast med mehkim materialom oblačil in robustno teksturo usnja ustvari zanimiv modni učinek. Več o tem, kako lahko kombiniramo usnjeno jakno v spomladanskih mesecih, si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.