Usnjeni plašč je letos eden najbolj zaželenih modnih kosov zime. Če so zadnja leta prevladovali predvsem klasični volneni modeli v črni, sivi in bež barvi, se je letošnjo sezono v ospredje prebil nekoliko drznejši trend. Modne navdušenke po vsem svetu vse pogosteje posegajo po dolgih usnjenih plaščih, ki združujejo eleganco, praktičnost in pridih samozavestne drznosti.

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Trend so hitro posvojile tudi številne zvezdnice in vplivnice, fotografije z modnih ulic New Yorka, Pariza, Milana in Københavna pa dokazujejo, da je usnjeni plašč postal nepogrešljiv del najbolj modnih zimskih kombinacij.

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Zakaj je usnjeni plašč postal tako priljubljen?

Del njegove priljubljenosti se skriva v dejstvu, da gre za kos, ki lahko povsem spremeni videz . Tudi najbolj preprosta kombinacija kavbojk, puloverja in škornjev z usnjenim plaščem deluje bolj urejeno, sodobno in prestižno.

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Poleg tega usnjeni plašč odlično dopolnjuje številne modne trende, ki so letos izjemno priljubljeni. Kombiniramo ga lahko s širokimi kavbojkami, visokimi škornji, pletenimi oblekami, poslovnimi hlačami ali celo športnimi copati.

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Njegova prednost je tudi vsestranskost. Čeprav ga marsikdo povezuje predvsem z večernimi videzi, ga modne poznavalke vse pogosteje nosijo tudi podnevi.

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Najbolj priljubljen model te zime

Če obstaja različica, ki trenutno najbolj izstopa, je to dolg usnjeni plašč ravnega kroja . Še posebej priljubljeni so modeli v črni, temno rjavi, čokoladni in bordo barvi. V primerjavi s kratkimi jaknami deluje dolg plašč bolj prefinjeno, hkrati pa optično podaljša postavo. Zaradi tega ga obožujejo ženske vseh starosti. Med najbolj opaznimi trendi so tudi mehkejši modeli iz umetnega usnja, ki so udobnejši za nošenje in ustvarjajo bolj sproščen videz kot klasično gladko usnje.

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Kako nositi usnjeni plašč?

Dobra novica je, da za modni videz ne potrebujete zapletenega stiliranja. Usnjeni plašč lahko kombinirate z: ravnimi ali širokimi kavbojkami, puloverjem z visokim ovratnikom, dolgimi pletenimi oblekami, škornji do kolen, elegantnimi hlačami za poslovne priložnosti.

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Prav zaradi svoje prilagodljivosti velja za enega najbolj uporabnih kosov v garderobi.

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Je usnjeni plašč primeren tudi po 40. ali 50. letu?

Vsekakor. Eden največjih razlogov za njegovo priljubljenost je prav dejstvo, da ga lahko nosijo ženske vseh generacij. Ključ je v izbiri kroja. Stilistke pogosto priporočajo nekoliko daljše modele ravnega kroja, ki delujejo elegantno in brezčasno. Takšni plašči ne sledijo le trenutnim trendom, temveč ostajajo modna izbira tudi več sezon.

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Trend, ki ga bomo videvali vso zimo

Modni strokovnjaki se strinjajo, da bo usnjeni plašč eden ključnih kosov zime 2026. Njegova priljubljenost še naprej raste, saj predstavlja idealno alternativo klasičnim volnenim plaščem in puhovkam.

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Če iščete kos, ki bo osvežil vašo garderobo in hkrati ostal moden tudi v prihodnjih sezonah, je usnjeni plašč zagotovo eden najboljših nakupov letošnje zime.

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