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Moda

Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice

N. Č.
08. 10. 2026 04.00
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Nekateri modni kosi se vračajo sezono za sezono in med njimi je tudi usnjeno krilo. Jeseni 2026 ga modne navdušenke nosijo na svež, eleganten in presenetljivo nosljiv način, zaradi česar je znova postalo eden najbolj zaželenih kosov garderobe.

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Prav zaradi svoje preprostosti in elegance usnjeno krilo ostaja eden redkih trendov, ki se uspešno upira hitrim modnim spremembam. Letos ga modne hiše in vplivnice predstavljajo v bolj prefinjeni podobi, z daljšimi kroji, mehkejšimi materiali in umirjenimi jesenskimi odtenki. Rezultat je kos, ki je hkrati moderen, brezčasen in dovolj vsestranski, da ga lahko nosimo od jutra do večera.

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Zakaj je usnjeno krilo ponovno v središču pozornosti?

Usnje je letos eden ključnih trendov jesenske sezone. Opaziti ga je mogoče povsod, od suknjičev in torbic do hlač in kril, posebno priljubljeni pa so modeli v črni, čokoladno rjavi in bordo barvi.

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Pri usnjenem krilu navdušuje predvsem njegova vsestranskost. Z enim samim kosom lahko ustvarimo eleganten poslovni videz, sproščen dnevni outfit ali bolj glamurozno večerno kombinacijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najlepši model jeseni 2026

Če bi morali izbrati le en model, bi to zagotovo bilo midi usnjeno krilo ravnega ali rahlo A-kroja. Takšen kroj laska različnim postavam, deluje sofisticirano in ga je enostavno kombinirati.

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Modne vplivnice ga najpogosteje nosijo s pleteninami, oversized suknjiči in visokimi škornji, ki so prav tako med največjimi trendi letošnje jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako nositi usnjeno krilo vsak dan?

Usnjeno krilo ni več rezervirano le za posebne priložnosti. Prav nasprotno. Letos ga modne navdušenke kombinirajo z osnovnimi kosi, ki jih ima večina žensk že v omari.

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Najbolj priljubljene kombinacije so:

usnjeno krilo in oversized pleten pulover,

usnjeno krilo in bela srajca,

usnjeno krilo in visoki škornji,

usnjeno krilo in elegantna jopa z gumbi,

usnjeno krilo in klasičen trenčkot.

Prav ta preprostost je razlog, da je kos tako priljubljen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

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Usnjeno krilo je eden redkih trendov, ki deluje ne glede na leta. Midi dolžina ustvari eleganten videz, kakovostni materiali pa poskrbijo za občutek prestiža in urejenosti.

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Stilistke pogosto poudarjajo, da gre za kos, ki lahko osveži garderobo brez velikih sprememb. Že ena dobra kombinacija z usnjenim krilom lahko deluje veliko bolj modno kot klasične kavbojke ali običajno črno krilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav se modni trendi hitro spreminjajo, je usnjeno krilo eden tistih kosov, ki vedno znova najde pot nazaj v naše omare. Jesen 2026 je njegov veliki trenutek, zato ne preseneča, da ga videvamo tako na modnih pistah kot na ulicah modnih prestolnic.

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Moda

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