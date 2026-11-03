To je krilo, ki ga bomo to zimo videvale povsod

Pozabite na prepričanje, da so krila rezervirana le za pomlad in poletje. To zimo bo eden najbolj modnih kosov prav usnjeno krilo, ki ga modne navdušenke že zdaj množično vključujejo v svoje garderobe. Elegantno, vsestransko in presenetljivo enostavno za kombiniranje je kos, s katerim lahko ustvarite tako sproščene dnevne kot prefinjene večerne videze.

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Zakaj je usnjeno krilo letos tako priljubljeno?

Usnjeni modni kosi že nekaj sezon doživljajo pravi preporod, to zimo pa bo v ospredju predvsem usnjeno krilo. Razlog za njegovo priljubljenost je preprost: združuje eleganco, udobje in trendovski videz .

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V primerjavi s klasičnimi kavbojkami ali hlačami deluje bolj sofisticirano, hkrati pa je zelo prilagodljivo različnim stilom. Nosite ga lahko v službo, na kosilo s prijateljicami, večerni zmenek ali praznično druženje.

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Najbolj modne bodo midi dolžine

Če bi morale izbrati le en model, je odgovor jasen: midi krilo. Modeli, ki segajo pod kolena ali do sredine meč, so najbolj laskavi, saj optično podaljšajo postavo in delujejo elegantno ne glede na leta. Posebej priljubljeni bodo kroji v obliki črke A ter ravni kroji z razporkom.

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Rjava bo največja zmagovalka zime

Čeprav črna ostaja brezčasna klasika, bodo to zimo v ospredju predvsem topli rjavi odtenki. Čokoladno rjava, konjak, karamela in kostanjeva barva se odlično ujemajo s sezonsko paleto ter ustvarjajo mehkejši in bolj luksuzen videz kot klasično črno usnje.

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Prav zato številne modne vplivnice in zvezdnice posegajo po rjavih usnjenih krilih, ki jih kombinirajo s pleteninami, dolgimi plašči in visokimi škornji. Za rjavo usnjeno krilo se je pred kratkim odločila tudi Heidi Klum, ki pa ga je skombinirala z usnjeno jakno v istem odtenku in salonarji z visoko peto.

icon-expand Heidi Klum FOTO: Profimedia

Tako ga bomo nosile to zimo

S pletenim puloverjem

To je verjetno najpreprostejša in najbolj nosljiva kombinacija. Debel pleten pulover ustvari prijeten kontrast elegantnemu usnju, rezultat pa je moderen in sproščen videz.

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Z visokimi škornji

Usnjeno krilo in visoki škornji so zmagovalna kombinacija zime 2026. Posebej elegantno delujejo škornji do kolen v rjavih, bordo ali črnih odtenkih.

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S suknjičem

Za službo ali nekoliko bolj formalen videz usnjeno krilo kombinirajte s strukturiranim suknjičem. Takšna kombinacija deluje profesionalno, a hkrati modno.

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Z dolgim plaščem

Dolg volnen plašč in midi usnjeno krilo ustvarita videz, ki deluje premišljeno in luksuzno. To je ena tistih kombinacij, ki vedno pritegne poglede.

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Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da skoraj vsem. Ključ je v izbiri prave dolžine in kroja. Ženske nižje rasti bodo najlepše poudarile postavo z visokim pasom in čevlji s peto, višje pa si lahko privoščijo tudi bolj voluminozne modele in ravne čevlje.

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Je usnjeno krilo vredno nakupa?

Če letos nameravate investirati v en sam modni kos, je usnjeno krilo odlična izbira. Gre za kos, ki ga boste lahko nosile več sezon, hkrati pa ga je mogoče kombinirati z obstoječo garderobo. Zaradi svoje vsestranskosti ostaja ena najboljših modnih investicij zime 2026.

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