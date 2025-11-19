Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Usnjeno krilo
Moda

Krilo, ki bo najbolj priljubljeno letošnjo zimo

N. Č.
19. 11. 2025 04.00
0

Jesensko-zimska sezona je idealna za malce bolj drzne outfite. Vse obožujemo kombinacijo krila in škornjev, naši stajlingi pa bodo v prihajajočih mesecih še posebej izstopali, saj v modo ponovno prihaja midi usnjeno krilo. Še posebej priljubljeno bo v klasični črni barvi.

Črno usnjeno midi krilo velja za enega izmed najbolj priljubljenih modnih kosov jesensko-zimske sezone, zaradi svoje vsestranskosti in praktičnosti pa je primerno za tako rekoč vsako priložnost – pa tudi za vsak stil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam
Preberi še
To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam

Zakaj obožujemo midi usnjena krila?

Zaradi svoje sposobnosti prilagajanja različnim slogom in priložnostim je midi usnjeno krilo postalo nepogrešljivo v omarah večine modnih navdušenk. Midi dolžina, ki sega tik pod kolena, zagotavlja prefinjen pridih, ki ga odlično dopolnjuje drzna tekstura usnja.

Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?
Preberi še
Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?

In ena od velikih prednosti tega trenda je njegova vsestranskost. Midi usnjeno krilo je lahko popolna izbira tako za formalen kot bolj ležeren videz. Vse je odvisno od tega, kako ga kombinirate. 

Nosite ga lahko s pletenim puloverjem, bluzo in škornji z nizko peto za dnevni šik videz, v večerni različici pa postane ključni modni kos v kombinaciji z oprijetim topom in dolgim plaščem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še vedno prevladuje črna

Čeprav še vedno prevladuje klasična črna, so vedno bolj priljubljeni tudi rjavi, bordo rdeči in temno zeleni toni

Pozabite na črno, to je barva, ki bo hit letošnje zime
Preberi še
Pozabite na črno, to je barva, ki bo hit letošnje zime

Gre za minljiv trend ali brezčasen modni kos?

Čeprav se morda zdi, da gre za minljiv trend, ima usnjeno midi krilo vse možnosti, da postane brezčasen modni kos, ki bo nepogrešljiv v omari vsake ženske. Usnje je namreč material, ki ne izstopa le po svoji estetiki, ampak tudi po svoji vzdržljivosti in kakovosti, zato bi lahko rekli, da združuje trajnost in razkošje. Kaj pa ve? Ga že imate?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

moda midi krilo usnjeno krilo krilo usnje črno krilo zima 2025
SORODNI ČLANKI
To so najlepši videzi z letošnjih zlatih globusov

To so najlepši videzi z letošnjih zlatih globusov

To so trendi superg, ki bodo dominirali v letu 2025

To so trendi superg, ki bodo dominirali v letu 2025

Nepričakovan trend, ki se bo vrnil v začetku leta 2025

Nepričakovan trend, ki se bo vrnil v začetku leta 2025

Škornji, ki so nepogrešljiv del zimske garderobe

Škornji, ki so nepogrešljiv del zimske garderobe

To so plašči, ki nikoli ne gredo iz mode

To so plašči, ki nikoli ne gredo iz mode

To so najlepši kosi v barvi, ki je zavzela modno sceno

To so najlepši kosi v barvi, ki je zavzela modno sceno

Škornji, ki so hkrati elegantni in udobni

Škornji, ki so hkrati elegantni in udobni

6 barv, ki jih bomo v letu 2025 videle na vsakem koraku

6 barv, ki jih bomo v letu 2025 videle na vsakem koraku

57-letnica navdušuje z videzom, zdaj je navdušila še z novo frizuro

57-letnica navdušuje z videzom, zdaj je navdušila še z novo frizuro

To je 'it' plašč letošnje zime

To je 'it' plašč letošnje zime

Barva, ki je odlična alternativa klasični črni

Barva, ki je odlična alternativa klasični črni

Vrača se modni dodatek v stilu 80. let

Vrača se modni dodatek v stilu 80. let

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
šport
Ko večina konča, ona začne znova: čas nad Lindsey Vonn nima moči
Ko večina konča, ona začne znova: čas nad Lindsey Vonn nima moči
popin
Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe
Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Bibaleze.si
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Cekin.si
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Dominvrt.si
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332