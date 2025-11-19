Krilo, ki bo najbolj priljubljeno letošnjo zimo

Črno usnjeno midi krilo velja za enega izmed najbolj priljubljenih modnih kosov jesensko-zimske sezone, zaradi svoje vsestranskosti in praktičnosti pa je primerno za tako rekoč vsako priložnost – pa tudi za vsak stil.
Zakaj obožujemo midi usnjena krila?
Zaradi svoje sposobnosti prilagajanja različnim slogom in priložnostim je midi usnjeno krilo postalo nepogrešljivo v omarah večine modnih navdušenk. Midi dolžina, ki sega tik pod kolena, zagotavlja prefinjen pridih, ki ga odlično dopolnjuje drzna tekstura usnja.
In ena od velikih prednosti tega trenda je njegova vsestranskost. Midi usnjeno krilo je lahko popolna izbira tako za formalen kot bolj ležeren videz. Vse je odvisno od tega, kako ga kombinirate.
Nosite ga lahko s pletenim puloverjem, bluzo in škornji z nizko peto za dnevni šik videz, v večerni različici pa postane ključni modni kos v kombinaciji z oprijetim topom in dolgim plaščem.
Še vedno prevladuje črna
Čeprav še vedno prevladuje klasična črna, so vedno bolj priljubljeni tudi rjavi, bordo rdeči in temno zeleni toni.
Gre za minljiv trend ali brezčasen modni kos?
Čeprav se morda zdi, da gre za minljiv trend, ima usnjeno midi krilo vse možnosti, da postane brezčasen modni kos, ki bo nepogrešljiv v omari vsake ženske. Usnje je namreč material, ki ne izstopa le po svoji estetiki, ampak tudi po svoji vzdržljivosti in kakovosti, zato bi lahko rekli, da združuje trajnost in razkošje. Kaj pa ve? Ga že imate?
Vir: tportal.hr
