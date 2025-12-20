Kultni sandali se vračajo na modno sceno

Čevlji Valentino Rockstud , lansirani leta 2010, so zaznamovali celotno desetletje s svojim značilnim dizajnom, ki je združeval luksuz in predrznost. Ti čevlji, ki so presegli status modnega dodatka in postali ikona, se zdaj vračajo na modno sceno, poroča Tportal.

Alessandro Michele , novi kreativni direktor Valentina , jih je za kolekcijo pre-fall 2026 preoblikoval in s tem vrnil v središče modnega dogajanja, kot navaja Tportal.

Čevlji Rockstud so bili prvič predstavljeni leta 2010 in so v trenutku postali prepoznaven simbol modne hiše Valentino. Njihov inovativni dizajn je takrat ponujal drzno alternativo tradicionalni eleganci. Ženske so bile obsedene z njimi, saj so njihovi sandali združevali luksuz, šik in kanček uporništva.

Modne blogerke in slavne osebnosti so jih nemudoma sprejele, s čimer so prispevale k njihovemu statusu nepogrešljivega modnega dodatka.

Novi kreativni direktor Valentina, Alessandro Michele , je v kolekciji pre-fall 2026 uspešno oživil čevlje Rockstud, kar predstavlja enega največjih pričakovanih povratkov v modnem svetu, poroča Tportal. Poskrbel je za subtilno prenovo, ki osvežuje klasični model, ne da bi izgubil njegov značaj.

Ključne spremembe, kot jih izpostavlja Tportal, vključujejo bolj raven vrh, čistejše linije in bolj izrazit kovinski lesk na zakovicah. Ta posodobljena različica je na voljo kot eleganten salonar in kot senzualen sandal, pri čemer vsaka oblika odraža Michelejevo vizijo, v kateri luksuz in domiselnost igrata ključno vlogo.

Vse to se sklada s širšo estetiko njegove kolekcije, ki se igra z barvami, vezeninami in nostalgičnimi referencami na osemdeseta in devetdeseta leta, kar ustvarja modno vzdušje, ki je hkrati retro in izrazito sodobno.