Valentino sandali
Moda

Kultni sandali se vračajo na modno sceno

N. Č.
20. 12. 2025 04.00
0

Sandali Valentino Rockstud se vračajo v kolekciji pre-fall 2026 pod novim vodstvom Alessandra Micheleja. Reinterpretirani so s poudarkom na čistejših linijah, opazili pa so jih tudi na Mirandi Priestly v filmu Hudičevka v Pradi.

Čevlji Valentino Rockstud, lansirani leta 2010, so zaznamovali celotno desetletje s svojim značilnim dizajnom, ki je združeval luksuz in predrznost. Ti čevlji, ki so presegli status modnega dodatka in postali ikona, se zdaj vračajo na modno sceno, poroča Tportal.

Alessandro Michele, novi kreativni direktor Valentina, jih je za kolekcijo pre-fall 2026 preoblikoval in s tem vrnil v središče modnega dogajanja, kot navaja Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Se še spomnite ikoničnih čevljev Valentino Rockstud?

Čevlji Rockstud so bili prvič predstavljeni leta 2010 in so v trenutku postali prepoznaven simbol modne hiše Valentino. Njihov inovativni dizajn je takrat ponujal drzno alternativo tradicionalni eleganci. Ženske so bile obsedene z njimi, saj so njihovi sandali združevali luksuz, šik in kanček uporništva.

Modne blogerke in slavne osebnosti so jih nemudoma sprejele, s čimer so prispevale k njihovemu statusu nepogrešljivega modnega dodatka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preobrazba pod vodstvom Alessandra Micheleja

Novi kreativni direktor Valentina, Alessandro Michele, je v kolekciji pre-fall 2026 uspešno oživil čevlje Rockstud, kar predstavlja enega največjih pričakovanih povratkov v modnem svetu, poroča Tportal. Poskrbel je za subtilno prenovo, ki osvežuje klasični model, ne da bi izgubil njegov značaj.

Ključne spremembe, kot jih izpostavlja Tportal, vključujejo bolj raven vrh, čistejše linije in bolj izrazit kovinski lesk na zakovicah. Ta posodobljena različica je na voljo kot eleganten salonar in kot senzualen sandal, pri čemer vsaka oblika odraža Michelejevo vizijo, v kateri luksuz in domiselnost igrata ključno vlogo.

Vse to se sklada s širšo estetiko njegove kolekcije, ki se igra z barvami, vezeninami in nostalgičnimi referencami na osemdeseta in devetdeseta leta, kar ustvarja modno vzdušje, ki je hkrati retro in izrazito sodobno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Valentino Rockstud in Hudičevka v Pradi

Ponovno oživitev pa spremlja tudi presenetljiva filmska pojavitev: v napovedniku za nadaljevanje filma Hudičevka v Pradi jih nosi Miranda Priestly, lik, ki ga je upodobila Meryl Streep.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
