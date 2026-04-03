Moda

Velika noč: kaj obleči za eleganten in spomladanski videz?

N. Č.
03. 04. 2026 04.00
Velika noč je odlična priložnost, da iz omare potegnemo nekoliko bolj elegantne, a še vedno lahkotne spomladanske kose. Ker praznik pogosto preživimo v družinskem krogu, na kosilu ali druženju, je pomembno, da izberemo outfit, ki bo hkrati udoben, urejen in primeren za pomladno vreme.

Pri izbiri velikonočnega stajlinga letos prevladujejo ženstveni kroji, lahki materiali in nežni odtenki. Namesto temnih zimskih oblačil v ospredje prihajajo midi dolžine, satenske tkanine, cvetlični vzorci in elegantni kompleti, ki jih lahko brez težav nosimo tudi ob drugih priložnostih. Posebej priljubljene so kombinacije, ki delujejo prefinjeno, a ne preveč formalno.

Lahkotni kroji: obleke in krila so odlična izbira za to priložnost

Med najbolj priljubljenimi kosi za veliko noč ostajajo obleke in krila. Midi obleke s cvetličnim vzorcem, lanene srajčne obleke ali enobarvne različice v nežnih tonih so odlična izbira za družinsko kosilo, obisk sorodnikov ali sprehod po mestu. Posebej modne so obleke z rahlo poudarjenimi rokavi, pasom v pasu in lahkotnimi materiali, ki ustvarijo sproščen, a eleganten videz.

Prav tako so zelo priljubljena midi krila, predvsem satenska ali plisirana. Takšna krila lahko kombinirate s preprosto bluzo, lahkotno pletenino ali elegantno srajco. Če želite nekoliko bolj moderen videz, dodajte še krajši blazer ali strukturiran suknjič. Tudi enobarvni kompleti in kostimi v svetlejših odtenkih so letos odlična izbira za vse, ki želijo delovati urejeno, a hkrati modno.

Zakaj prevladujejo pastelne barve?

Pastelni odtenki so že tradicionalno povezani s pomladjo, letos pa so še posebej v ospredju. Nežno rožnata, masleno rumena, svetlo modra, mint zelena in lila delujejo sveže, ženstveno in elegantno. Prav zaradi tega jih pogosto videvamo na oblekah, krilih, blazerjih in modnih dodatkih. Pastelne barve ustvarijo mehkejši videz in so odlična izbira za praznične dni, ko si želimo nekoliko bolj igrive, a še vedno prefinjene modne podobe.

Poleg tega pastelni odtenki omogočajo zelo enostavno kombiniranje. Lahko jih nosite skupaj z belo, bež ali svetlo sivo barvo, odlično pa se podajo tudi k zlatemu nakitu in naravnim materialom. Če ne želite popolnoma pastelnega videza, lahko izberete le en kos v nežnem odtenku, na primer krilo, torbico ali blazer, in ga kombinirate z bolj nevtralnimi oblačili. Tako boste ustvarili eleganten velikonočni videz, ki bo brezčasen in moden hkrati.

