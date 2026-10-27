Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

Modni strokovnjaki napovedujejo: to bo najbolj zaželen plašč sezone

N. Č.
27. 10. 2026 04.00
0

Če razmišljate o nakupu novega plašča za hladnejše mesece, je letos izbira presenetljivo enostavna. Modni poznavalci se namreč strinjajo, da bo en model izstopal bolj kot vsi drugi. Eleganten, brezčasen in izjemno vsestranski plašč se vrača v velikem slogu ter osvaja tako modne piste kot ulice modnih prestolnic.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Modni strokovnjaki napovedujejo, da bo to jesen in zimo v ospredju volnen maksi plašč, ki je primeren za ženske vseh starosti. Gre za kos, ki ga lahko nosite več let, hkrati pa boste ne glede na starost v njem videti izjemno urejeno in modno.

Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Preberi še
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni

Volnen maksi plašč je zvezda sezone

Če bi morali izbrati le en plašč za jesen in zimo 2026, bi bil to volnen maksi plašč ravnega kroja. Gre za model, ki sega vsaj do sredine meč, pogosto pa skoraj do gležnjev. Njegova največja prednost je, da deluje elegantno ne glede na to, ali ga nosite s kavbojkami, poslovnim kostimom ali pleteno obleko.

To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
Preberi še
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen

Ta model plašča je letos prevladoval na modnih ulicah Milana, Pariza in Köbenhavna, modne navdušenke pa ga obožujejo tudi zato, ker ustvarja videz prefinjenosti z minimalnim trudom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Plašč, ki pristaja skoraj vsaki postavi

Eden od razlogov, da je dolgi volneni plašč tako priljubljen, je njegova vsestranskost. Ravni kroji ustvarijo elegantno silhueto, plašč s pasom pa poudari pas in postavi doda ženstveno obliko.

5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
Preberi še
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari

Posebej priljubljeni so modeli z rahlo spuščenimi rameni in nekoliko širšim krojem, saj omogočajo plastenje pletenin, jopic in suknjičev. Tako lahko isti plašč nosite od prvih jesenskih dni pa vse do najhladnejših zimskih mesecev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj priljubljene barve

V ospredju ostajajo umirjeni odtenki:

čokoladno rjava,

temno olivno zelena,

kamelja barva,

siva,

bordo rdeča,

kremno bela.

Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
Preberi še
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos

Prav rjava bo po mnenju številnih stilistov ena ključnih barv sezone, saj deluje razkošno, hkrati pa jo je zelo enostavno kombinirati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga nositi?

Ena največjih prednosti maksi plašča je njegova prilagodljivost. 

Odlično se poda:

h kavbojkam in gležnjarjem,

k širokim hlačam,

k pletenim oblekam,

k midi krilom,

k visokim škornjem.

Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
Preberi še
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen

Za še bolj moderen videz ga nosite odpetega in ga dopolnite z velikim šalom v podobnem odtenku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere čevlje izbrati?

Dolgi plašči se najlepše podajo k visokim škornjem, gležnjarjem s peto in elegantnim usnjenim mokasinom. Če želite bolj sproščen videz, pa jih brez težav kombinirajte tudi z belimi supergami.

To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Preberi še
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let

Prav ta prilagodljivost je razlog, da je kakovosten volneni plašč pogosto eden najbolj nošenih kosov v garderobi. Ker deluje tako na poslovnih sestankih kot med vikend sprehodom po mestu, ostaja modna investicija, ki se izplača iz sezone v sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naložba, ki se izplača

Za razliko od številnih hitro minljivih trendov je kakovosten volnen plašč kos, ki ga boste nosile več sezon. Zaradi klasičnega kroja in elegantne silhuete ne deluje zastarelo, zato predstavlja eno najboljših modnih investicij za hladnejši del leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj ga obožujejo ženske po 40. in 50. letu?

Ker optično podaljša postavo, deluje urejeno in elegantno ter se poda praktično vsakemu stilu oblačenja. Takšen plašč ne kriči po pozornosti, a kljub temu vedno naredi vtis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
moda plašč maksi plašč volnen plašč volnen maksi plašč
Moda slavnih

Obudila je ikonični videz: katera ga je nosila bolje?

Zadovoljna.si Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Zadovoljna.si Razkriti so najlepši modeli gležnjarjev za jesen 2025
Zadovoljna.si Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
24ur.com Preveri, kaj slovenski modni vplivneži nosijo to jesen
24ur.com Modna klasika: kateri dodatki bodo vašemu stajlingu dodali eleganco?
Zadovoljna.si Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Zadovoljna.si Prehodne jakne, brez katerih v naslednjih mesecih ne bo šlo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008