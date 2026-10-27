Modni strokovnjaki napovedujejo: to bo najbolj zaželen plašč sezone

Modni strokovnjaki napovedujejo, da bo to jesen in zimo v ospredju volnen maksi plašč, ki je primeren za ženske vseh starosti. Gre za kos, ki ga lahko nosite več let, hkrati pa boste ne glede na starost v njem videti izjemno urejeno in modno.

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Volnen maksi plašč je zvezda sezone

Če bi morali izbrati le en plašč za jesen in zimo 2026, bi bil to volnen maksi plašč ravnega kroja. Gre za model, ki sega vsaj do sredine meč, pogosto pa skoraj do gležnjev. Njegova največja prednost je, da deluje elegantno ne glede na to, ali ga nosite s kavbojkami, poslovnim kostimom ali pleteno obleko.

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Ta model plašča je letos prevladoval na modnih ulicah Milana, Pariza in Köbenhavna, modne navdušenke pa ga obožujejo tudi zato, ker ustvarja videz prefinjenosti z minimalnim trudom.

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Plašč, ki pristaja skoraj vsaki postavi

Eden od razlogov, da je dolgi volneni plašč tako priljubljen, je njegova vsestranskost. Ravni kroji ustvarijo elegantno silhueto, plašč s pasom pa poudari pas in postavi doda ženstveno obliko.

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Posebej priljubljeni so modeli z rahlo spuščenimi rameni in nekoliko širšim krojem, saj omogočajo plastenje pletenin, jopic in suknjičev. Tako lahko isti plašč nosite od prvih jesenskih dni pa vse do najhladnejših zimskih mesecev.

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Najbolj priljubljene barve

V ospredju ostajajo umirjeni odtenki: čokoladno rjava, temno olivno zelena, kamelja barva, siva, bordo rdeča, kremno bela.

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Prav rjava bo po mnenju številnih stilistov ena ključnih barv sezone, saj deluje razkošno, hkrati pa jo je zelo enostavno kombinirati.

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Kako ga nositi?

Ena največjih prednosti maksi plašča je njegova prilagodljivost. Odlično se poda: h kavbojkam in gležnjarjem, k širokim hlačam, k pletenim oblekam, k midi krilom, k visokim škornjem.

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Za še bolj moderen videz ga nosite odpetega in ga dopolnite z velikim šalom v podobnem odtenku.

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Katere čevlje izbrati?

Dolgi plašči se najlepše podajo k visokim škornjem, gležnjarjem s peto in elegantnim usnjenim mokasinom. Če želite bolj sproščen videz, pa jih brez težav kombinirajte tudi z belimi supergami.

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Prav ta prilagodljivost je razlog, da je kakovosten volneni plašč pogosto eden najbolj nošenih kosov v garderobi. Ker deluje tako na poslovnih sestankih kot med vikend sprehodom po mestu, ostaja modna investicija, ki se izplača iz sezone v sezono.

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Naložba, ki se izplača

Za razliko od številnih hitro minljivih trendov je kakovosten volnen plašč kos, ki ga boste nosile več sezon. Zaradi klasičnega kroja in elegantne silhuete ne deluje zastarelo, zato predstavlja eno najboljših modnih investicij za hladnejši del leta.

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Zakaj ga obožujejo ženske po 40. in 50. letu?

Ker optično podaljša postavo, deluje urejeno in elegantno ter se poda praktično vsakemu stilu oblačenja. Takšen plašč ne kriči po pozornosti, a kljub temu vedno naredi vtis.

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