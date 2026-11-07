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Trendi - ig
Moda

Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice

N. Č.
07. 11. 2026 04.00
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Žametne hlače so modni kos, ki se ga mnoge spominjajo iz preteklih desetletij, letos pa se vračajo v velikem slogu. S svojim retro šarmom in elegantnim videzom znova osvajajo jesenske garderobe ter dokazujejo, da nekateri trendi nikoli zares ne izginejo.

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Nekateri modni trendi pridejo in gredo, nekateri pa se po letih vrnejo še bolj elegantni kot prej. Mednje spadajo tudi žametne hlače, ki so jih mnoge nosile že pred leti, danes pa jih modne navdušenke ponovno vključujejo v svoje jesenske garderobe. S svojim retro pridihom, mehko teksturo in pridihom prefinjenosti so idealna izbira za hladnejše dni, ko želimo biti hkrati udobno in urejeno oblečene.

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Zakaj so žametne hlače znova v modi?

Moda jeseni 2026 stavi na bogate teksture, kakovostne materiale in brezčasne silhuete. Med najbolj opaznimi trendi so zato tkanine, ki ustvarjajo občutek topline in razkošja. Žamet se v ta trend odlično vključuje.

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V primerjavi s klasičnimi kavbojkami ali običajnimi elegantnimi hlačami delujejo žametne hlače nekoliko bolj posebne, vendar jih je presenetljivo enostavno kombinirati. Prav zato jih modne navdušenke vse pogosteje vključujejo tako v vsakodnevne kot večerne kombinacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

To jesen bodo v ospredju predvsem:

široke žametne hlače z visokim pasom,

ravno krojene žametne hlače,

žametne hlače v slogu sedemdesetih let,

elegantni kompleti z ujemajočim se žametnim suknjičem,

žametne hlače v temnih jesenskih odtenkih.

Največ pozornosti pritegujejo odtenki bordo, temno zelene, čokoladno rjave, mornarsko modre in klasične črne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih nositi?

Ena največjih prednosti žametnih hlač je njihova vsestranskost.

Za vsak dan jih lahko kombinirate s:

pletenim puloverjem,

belim T-shirtom,

usnjeno jakno,

trendnimi supergami.

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Za službo odlično delujejo v kombinaciji z:

belo srajco,

klasičnim blazerjem,

gležnjarji z nižjo peto.

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Za večerne priložnosti pa jih lahko nadgradite s:

satenasto bluzo,

salonarji,

vpadljivim nakitom.

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Pristajajo skoraj vsaki postavi

Mnoge ženske se žametu izogibajo, ker mislijo, da optično povečajo postavo. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključ v pravilnem kroju.

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Najbolj laskajo:

modeli z visokim pasom,

ravne hlačnice,

nekoliko širši kroji,

temnejši odtenki.

Takšni modeli optično podaljšajo noge in ustvarijo elegantno silhueto, zaradi česar so primerni za različne tipe postav.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Popolna izbira za praznično sezono

Prav bližajoči se december je eden od razlogov, da zanimanje za žametne hlače hitro narašča. Medtem ko se mnoge ženske za praznične dogodke odločajo za obleke, so žametne hlače odlična alternativa.

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Delujejo dovolj elegantno za božične zabave, poslovna druženja in novoletne večere, hkrati pa ponujajo bistveno več udobja kot številni drugi praznični kosi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni kos, ki ga bomo nosile še dolgo

Če iščete kos, ki ga boste lahko nosile vse do konca zime, so žametne hlače ena najboljših letošnjih investicij. Združujejo udobje, toplino in eleganco ter dokazujejo, da so lahko tudi najbolj praktični kosi videti izjemno modno.

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Moda

Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge

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