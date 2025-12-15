Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo

Praznična sezona je čas, ko s svojo garderobo iščemo kombinacijo topline, udobja in elegance. Obleke in dodatki v tem času pogosto preidejo iz praktičnih kosov vsakdanje nošnje v modne izraze, ki zaznamujejo posebne večere in druženja z družino ali prijatelji. V letošnjem letu še posebej izstopata dva trenda - čipkaste žabe in pa žametni suknjiči.
Zakaj nosimo žametne modne kose pozimi?
Žamet je tkanina, ki se že dolgo povezuje z razkošjem in svečanostjo. Njegova bogata tekstura in subtilen sijaj takoj dvigneta videz vsakega outfita, zato je idealna izbira za obdobje praznikov in zimskih dogodkov. Podobno kot volna ali kašmir, tudi žamet zaradi svoje gostote in mehke površine nudi prijetno toplino – kar je v hladnih mesecih brez dvoma dodatna prednost. Njegova sposobnost igranja s svetlobo pomeni, da izrazi barve globlje in bolj intenzivno, kar pritegne pozornost in doda občutek glamurja vsakemu kosu oblačila.
Poleg videza pa je praktičnost žameta še ena od razlogov za njegovo priljubljenost pozimi. Čeprav ni tako topel kot težke volnene tkanine, nudi udoben občutek in primeren sloj za hladnejše večere, ko se temperature spustijo. Zaradi teksture in teže tkanine se žametni kosi pogosto nosijo na svečanih dogodkih, zabavah in druženjih, kjer želimo izgledati urejeno in svečano.
Zakaj je ravno žametni suknjič hit letošnje praznične sezone?
Med žametnimi kosi letos izstopa prav žametni suknjič. To ni presenetljivo – suknjič iz žameta združuje formalen in hkrati sproščen videz, kar ga naredi izredno vsestranskega: lahko ga oblečemo čez elegantno obleko za večerni dogodek ali pa ga vključimo v bolj casual kombinacijo s kavbojkami in majico za dnevne trenutke.
Poleg tega je žametni suknjič hkrati klasičen in moder – gre za kos, ki se ne omejuje le na letošnjo sezono, temveč bo z ustreznim stajlingom lahko krasil garderobo še v prihodnjih letih. Ta brezčasnost in sposobnost transformacije popestrita praznične garderobe in postaneta razlog, da ga modne navdušenke označujejo kot kos, brez katerega to praznično sezono ne bo šlo.
Vir: zena.net.hr, vogue.com
