Ali lahko kopalke res peremo v pralnem stroju?

Ali lahko kopalke res peremo v pralnem stroju?

Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?

NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

NOVO v 3. nadstropju Galerije Emporium: vaši modni favoriti za vsak dan

To so najbolj vroče superge sezone!

To so najbolj vroče superge sezone!

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Ponosno so reciklirale svoje modne kombinacije z rdeče preproge

Ponosno so reciklirale svoje modne kombinacije z rdeče preproge

Znane osebnosti, kot so igralka Cate Blanchett, vojvodinja Kate Middleton in modna ikona Jane Fonda, so že večkrat odkrito pokazale svojo ljubezen do trajnosti in ponovnega nošenja oblačil.
Triki, ki bodo podaljšali življenjsko dobo vaših oblačil

Triki, ki bodo podaljšali življenjsko dobo vaših oblačil

Prvi korak k trajnejši garderobi ni vedno nakup dražjih kosov – pogosto gre za spremembo našega odnosa do oblačil. Majice ne sodijo v sušilec, volne ne peremo kot bombaža, kavbojk ni treba prati po vsakem nošenju, pa vendar te napake ponavljamo iz navade ali nevednosti. Če želimo, da bodo naši najljubši kosi z nami dolgo časa – in da bodo še vedno videti odlično – je ključno, da poznamo osnovna pravila nege glede na material, kroj in namen oblačila. Več splošnih nasvetov za podaljševanje življenjske dobe pa v nadaljevanju.
Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil

Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil

V okviru POP Zelenega tedna je posebno pozornost pritegnila izmenjevalnica oblačil – projekt, ki spodbuja kroženje mode in zmanjšanje tekstilnih odpadkov. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z modno stilistko Barbaro Žgalin, ki je na dogodku sodelovala kot svetovalka in obiskovalcem pomagala pri iskanju pravih kosov.
Tako dolgo v resnici lahko zdržijo vaše kavbojke

Tako dolgo v resnici lahko zdržijo vaše kavbojke

V času, ko je hitra moda preplavila trgovine in garderobe, se vse več ljudi sprašuje, kako dolgo bi morala posamezna oblačila dejansko trajati. Kdaj gre za znak obrabe, kdaj za slabo kakovost – in predvsem, kaj lahko storimo, da bi naša oblačila zdržala dlje?
Izmenjava oblačil: Trajnostna praksa, ki spreminja svet mode

Izmenjava oblačil: Trajnostna praksa, ki spreminja svet mode

V času, ko se svet sooča z okoljskimi izzivi, je vse bolj pomembno razmišljati o tem, kako lahko s preprostimi dejanji prispevamo k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu. Ena izmed učinkovitih, a pogosto spregledanih praks, je izmenjevanje oblačil.
Hitra moda in vpliv na okolje: Količina zavrženih oblačil se tudi v Sloveniji povečuje

Hitra moda in vpliv na okolje: Količina zavrženih oblačil se tudi v Sloveniji povečuje

Hitra moda ima velik vpliv na okolje in družbo. V Sloveniji se količina zavrženih oblačil povečuje. Za rešitev tega problema so potrebni ukrepi za spodbujanje trajnostne mode in zmanjšanje količine tekstilnih odpadkov.
Kako poleti poskrbeti za svoja oblačila, da bodo zdržala več sezon?

Kako poleti poskrbeti za svoja oblačila, da bodo zdržala več sezon?

Pravilna nega poletnih oblačil je ključna za ohranjanje njihovega videza in podaljšanje njihove življenjske dobe. Upoštevajte nasvete za pranje, sušenje in shranjevanje ter se prilagodite individualnim potrebam vsakega kosa oblačila.
Skrb za kopalke: ohranite živahne barve in elastičnost

Skrb za kopalke: ohranite živahne barve in elastičnost

Pravilna nega kopalk je ključna za ohranjanje njihove oblike, barve in elastičnosti. Izpirajte jih po vsaki uporabi, perite ročno, sušite na zraku in shranjujte v suhem prostoru. Več nasvetov pa v nadaljevanju.
Kako pravilno oprati kavbojke, da bodo ohranile barvo in obliko?

Kako pravilno oprati kavbojke, da bodo ohranile barvo in obliko?

S pravilnim pranjem in vzdrževanjem boste občutno podaljšali življenjsko dobo svojih najljubših kavbojk.
Te obleke je na rdeči preprogi nosila večkrat

Te obleke je na rdeči preprogi nosila večkrat

Cate Blanchett je na podelitvi letošnjih zlatih globusov zablestela z zlato reciklirano obleko modne znamke Louis Vuitton. Tako je znova utrdila svoj status 'kraljice trajnostne mode'.
Tako boste oblačilom iz volne in kašmirja podaljšali življenjsko dobo

Tako boste oblačilom iz volne in kašmirja podaljšali življenjsko dobo

Z upoštevanjem teh preprostih nasvetov bodo vaši kosi iz volne in kašmirja ostali v brezhibnem stanju več let ter vam zagotavljali toplino in eleganco skozi vsako sezono.
Okolju prijazna dnevna rutina nege kože

Okolju prijazna dnevna rutina nege kože

Nega kože je običajno dnevna in večerna rutina vsake ženske, ki skrbi za svoj videz. Vključuje nego celotnega telesa, kar pomeni vse več kot le obraz. Ker je v zadnjem času vse bolj v trendu trajnostno življenje, si v nadaljevanju preberite, kako je lahko tudi vaša dnevna rutina nege kože okolju prijaznejša in kaj vse morate vedeti o trajnostni kozmetiki.
