Triki, ki bodo podaljšali življenjsko dobo vaših oblačil Prvi korak k trajnejši garderobi ni vedno nakup dražjih kosov – pogosto gre za spremembo našega odnosa do oblačil. Majice ne sodijo v sušilec, volne ne peremo kot bombaža, kavbojk ni treba prati po vsakem nošenju, pa vendar te napake ponavljamo iz navade ali nevednosti. Če želimo, da bodo naši najljubši kosi z nami dolgo časa – in da bodo še vedno videti odlično – je ključno, da poznamo osnovna pravila nege glede na material, kroj in namen oblačila. Več splošnih nasvetov za podaljševanje življenjske dobe pa v nadaljevanju.

Moda