Na rdeči preprogi sta nosili isto obleko

Zendaya je na premieri svojega novega filma The Drama v Rimu pritegnila veliko pozornosti s svojo modno izbiro. Na premieri se je pojavila v črni obleki Giorgio Armani Privé, ki jo je pred njo leta 2025 na beneškem filmskem festivalu nosila Cate Blanchett, piše People.

Preberi še Končno je zbral pogum in jo zaprosil za roko

Obleka, ki jo je nosila že Cate Blanchett

Gre za obleko znamke Giorgio Armani Privé, ki se ponaša z globokim dekoltejem, okrašenim z oniksovimi kamni. Njen brezhiben kroj in luksuzen material poudarjata brezčasno eleganco, ki je značilna za prestižno italijansko modno hišo.

Preberi še Z možem je niso videli že mesece, prstana ne nosi, hišo prodajata ...

Cate Blanchett je to ikonično kreacijo nosila ob več priložnostih; prvič na podelitvi nagrad SAG leta 2022 in pozneje pa na premieri filma La Grazia na Beneškem filmskem festivalu leta 2025, piše People. Njen stilist, Law Roach, je na družbenih omrežjih izrazil hvaležnost Cate Blanchett, ki je 29-letni Zendayi posodila omenjeno obleko.

icon-expand Cate Blanchett navdušila v črni Armanijevi obleki. FOTO: Profimedia

Se ta izbira nanaša na tematiko filma ali govorice o poroki s Tomom Hollandom?

Obleka, ki si jo je izposodila od Cate Blanchett, naj bi bila "nekaj izposojenega", s čimer naj bi se igralka poklonila tematiki filma, a številni še vedno špekulirajo, ali je šlo morda za namig oz. odgovor na govorice o njeni domnevni poroki z zaročencem Tomom Hollandom.

Preberi še Igralec navdušil v babičinih mrežastih hlačnih nogavicah

Govorice o njeni poroki z dolgoletnim partnerjem, Tomom Hollandom, se sicer že nekaj časa širijo, Zendaya pa jih spretno vpleta v svoje modne odločitve. Law Roach, njen stilist, je te trende tudi potrdil in ovekovečil prek družbenih omrežij, kar je sprožilo vprašanja o namerni strategiji za dvigovanje medijske pozornosti, piše People.

icon-expand Zendaya in soigralec Robert Pattinson na premieri filma The Drama. FOTO: Profimedia

Pred tem je nosila "nekaj starega" in "nekaj novega"

Pred izposojeno obleko od Cate Blanchett je Zendaya na premieri filma The Drama nosila že "nekaj starega" in "nekaj novega". To kaže na dobro premišljeno stilsko strategijo, ki presega zgolj preprosto oblačenje za javni dogodek.

Preberi še Zvezdničin stilist razkril, zakaj vedno nosi iste salonarje

Nekaj starega Za losangeleško premiero je izbrala belo obleko Vivienne Westwood, ki jo je nosila že na podelitvi oskarjev leta 2015, piše People. Law Roach, njen stilist, je tudi v tem primeru potrdil, da gre za "nekaj starega", in sicer z objavo fotografije, kateri je dodal omenjeni ključnik.

icon-expand Zendaya v obleki, ki jo je nosila že leta 2015. FOTO: Profimedia

Nekaj novega Za pariško premiero pa je izbrala popolnoma nasprotno filozofijo: s povsem novo kreacijo Louis Vuitton, ki jo je zaznamoval odprt hrbet in velika črna pentlja, je predstavila "nekaj novega". Vse te modne odločitve so se prepletale z govoricami, kar je ustvarilo zanimivo in privlačno pripoved tako za modne kot za tabloidne medije.

icon-expand Zendaya na premieri filma The Drama v Parizu. FOTO: Profimedia

