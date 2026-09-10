5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen

Jesen prinaša vrnitev priljubljenih modnih klasik, a tudi nekaj svežih trendov, ki bodo zaznamovali prihajajoče mesece. Od udobnih superg do elegantnih mokasinov in balerink, letošnja sezona stavi na preplet udobja, brezčasnosti in prefinjenih detajlov. Če razmišljate o nakupu novega para čevljev, preverite, kateri modeli bodo to jesen najbolj zaželeni.

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Balerinke ostajajo velika uspešnica

Balerinke so že nekaj sezon nepogrešljiv del ženskih garderob, jeseni 2026 pa bodo še bolj priljubljene. Modne navdušenke prisegajo predvsem na modele z zaobljeno konico, paščki čez nart in lakiranim videzom. Najlepše se podajo k širokim hlačam, plisiranim krilom in džinsu ravnega kroja. Ker združujejo eleganco in udobje, so odlična izbira tako za službo kot za prosti čas.

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Retro superge bodo povsod

Minimalistične bele superge dobivajo konkurenco. V ospredje prihajajo retro modeli, navdihnjeni z modnimi trendi sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let. Priljubljene bodo predvsem semiš superge v odtenkih rjave, bordo, olivno zelene in temno modre. Modne vplivnice jih kombinirajo z elegantnimi hlačami, oblekami in celo poslovnimi kostimi.

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Mokasini v novi, sodobni podobi

Mokasini so jesenska klasika, ki nikoli zares ne izgine. Letos jih bomo nosile v nekoliko bolj robustni izvedbi z debelejšim podplatom in izrazitejšimi detajli. Črni usnjeni modeli ostajajo najbolj univerzalni, priljubljeni pa bodo tudi mokasini v temno rjavi in bordo barvi. Odlično se podajo k nogavicam, midi krilom in širokim hlačam.

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Gležnjarji z nizko peto

Ko se temperature nekoliko spustijo, bodo glavno vlogo prevzeli gležnjarji. Letos bodo najbolj iskani modeli z nižjo peto, ki omogočajo udobno celodnevno nošenje. Posebej priljubljeni bodo minimalistični usnjeni gležnjarji v črni, konjak in čokoladno rjavi barvi. Gre za naložbo, ki jo boste brez težav nosile več sezon.

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Visoki škornji se vračajo

Eden največjih jesenskih trendov so visoki škornji do kolen. Nosili jih bomo z oblekami, pleteninami in mini krili, še posebej priljubljeni pa bodo modeli iz gladkega usnja ali semiša. Poleg klasičnih črnih bodo v ospredju tudi različni odtenki rjave, ki se odlično ujamejo z jesensko garderobo. Takšni škornji vsakemu stajlingu dodajo pridih elegance in samozavesti.

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Katere čevlje se najbolj splača kupiti?

Če letos načrtujete nakup le enega para čevljev, modni poznavalci priporočajo mokasine ali retro superge. Obe izbiri sta izjemno vsestranski, enostavni za kombiniranje in dovolj brezčasni, da ju boste nosile še dolgo po koncu letošnje sezone.

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