Moda
Moda

Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka

N. Č.
25. 12. 2025 04.00
0

V zimskih mesecih prav vse rade posegamo po toplejših modnih kosih, kot so zimske jope in puloverji. Ti poskrbijo, da nas v zimskih mesecih ne zebe.

Mehke teksture, prijetni materiali in raznoliki modeli naredijo zimske jope nepogrešljiv del garderobe, ki nas spremlja skozi hladne mesece in nam daje občutek udobja in elegance hkrati. Kot poroča Žena.hr, jopice ostajajo v samem središču modne scene, saj združujejo udobje in trendi dizajn v številnih različicah od tankih klasičnih modelov do toplih malce debelejših kosov, ki kar vabijo, da jih nosimo vsak dan skozi sezono.

Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Preberi še
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba

Kakšni so trendi letos?

Modni oblikovalci in priljubljene trgovske znamke letos ponujajo pestre kroje in silhuete, ki jih lahko nosimo na različne načine. Oversized modeli, ki izžarevajo svoboden in sproščen stil, so še posebej priljubljeni, saj omogočajo enostavno kombiniranje z jeansom ali elegantnejšimi hlačami. 

Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo
Preberi še
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo

Klasični tanki modeli ostajajo nepogrešljivi za bolj urejene in profesionalne outfite, saj jih lahko nosimo pod plaščem ali preko srajce za bolj sofisticiran videz. Poleg tega se pojavljajo tudi daljši modeli, ki lahko zamenjajo celo lahek plašč, kar prinaša še dodatno plast topline in šika. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barve, ki letos izstopajo

Nežni nevtralni toni, kot so bež, siva in krem, ostajajo osnova vsake garderobe, saj se enostavno ujemajo z ostalimi kosi in prinašajo brezčasno eleganco. Poleg tega pa letos izstopajo tudi bogate, globoke barve, kot so smaragdno zelena, bordo ter čokoladni in zemeljski odtenki, ki vnesejo toplino in vizualni kontrast v zimski videz. Ti odtenki ne samo, da dopolnjujejo kožo in pričarajo občutek luksuza, temveč tudi z lahkoto popestrijo vsakdanjo garderobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: zena.net.hr

Vir: zena.net.hr

moda zima 2025 jopa jopica pulover topli kosi
