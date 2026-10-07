Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti

N. Č.
07. 10. 2026 04.00
0

Če je še pred nekaj leti veljalo, da je živalski vzorec rezerviran le za najbolj drzne modne navdušenke, letos ni več tako. Leopardji, kačji in zebrin vzorec so se vrnili v velikem slogu, modne poznavalke pa jih nosijo na povsem nov, eleganten način.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

To jesen živalski vzorci znova osvajajo modne brvi, ulice modnih prestolnic in družbena omrežja. Še posebej priljubljen ostaja leopardji vzorec, ki se pojavlja na plaščih, krilih, balerinkah, torbicah in celo hlačnih kostimih.

Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Preberi še
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska

Njegova največja prednost je, da lahko tudi najbolj preprosto kombinacijo v trenutku naredi bolj zanimivo. Dovolj je že en kos z živalskim potiskom, da celoten videz dobi modni pečat.

Komu najbolj pristaja?

Ena največjih prednosti živalskega vzorca je, da ga lahko nosi praktično vsakdo. Pomembno je predvsem, da izberemo kos, v katerem se dobro počutimo. Če s trendom šele spoznavate, so odlična izbira leopardje balerinke, torbica ali svilena ruta. Bolj drzne modne navdušenke pa lahko posežejo po krilu, hlačah ali celo plašču z živalskim potiskom.

To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit
Preberi še
To je najlažji modni trik jeseni 2026: en sam dodatek povzdigne vsak outfit

Dobra novica je tudi, da živalski vzorec ni omejen na določeno starost. Enako dobro deluje pri mladih ženskah kot pri ženskah po 40. ali 50. letu, le način kombiniranja je nekoliko drugačen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere barve se z njim najbolje ujemajo?

Čeprav se marsikomu zdi, da je živalski vzorec težko kombinirati, v resnici velja za enega najbolj vsestranskih modnih potiskov. Najlepše pride do izraza v kombinaciji s črno, bež, kremno, karamelno, temno rjavo in bordo barvo.

Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Preberi še
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo

Prav bordo odtenki, ki so eden največjih trendov letošnje jeseni, ustvarijo z leopardjim vzorcem zelo eleganten in nekoliko luksuzen videz. Tudi zato številne modne vplivnice letos kombinirajo leopardja krila z bordo pleteninami, torbicami ali salonarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najlažje ga je nositi na dodatkih

Če niste ljubiteljica vpadljivih modnih kombinacij, začnite postopoma. Odlična izbira so torbice, čevlji, pasovi ali rute z leopardjim vzorcem. Takšni dodatki se odlično podajo k jesenskim osnovam, kot so črn plašč, kavbojke, pleten pulover ali elegantne hlače v rjavih odtenkih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najbolj priljubljen kos sezone

Med najbolj zaželenimi kosi letošnje jeseni so nedvomno midi krila z leopardjim vzorcem. Modne navdušenke jih kombinirajo s preprostimi pleteninami, usnjenimi jaknami in visokimi škornji.

Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Preberi še
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni

Prav zaradi svoje vsestranskosti je takšno krilo postalo eden najbolj nosljivih trendov sezone. Lahko ga oblečemo za službo, kosilo s prijateljicami ali večerni izhod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozabite na stara modna pravila

Dolga leta je veljalo, da živalskih vzorcev ne smemo kombinirati z drugimi vzorci. Jesen 2026 dokazuje ravno nasprotno. Leopardji vzorec se odlično ujema s karom, črtami in celo cvetličnimi motivi. Ključ do uspeha je, da ostane barvna paleta usklajena in preostali deli stajlinga nekoliko bolj umirjeni.

To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Preberi še
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Tako ga nosijo modne poznavalke

Najbolj priljubljena kombinacija trenutno vključuje leopardje midi krilo, preprost pleten pulover v bež ali kremni barvi, semišaste škornje in strukturirano torbico. Za bolj drzno različico pa modne navdušenke posegajo po leopardjih plaščih, ki so letos eden najbolj fotografiranih kosov ulične mode.

Kako nositi živalske vzorce, ne da bi preveč izstopale?
Preberi še
Kako nositi živalske vzorce, ne da bi preveč izstopale?

Trend, ki bo ostal tudi pozimi

Čeprav ga največkrat povezujemo z jesenjo, se zdi, da bo živalski vzorec ostal aktualen tudi v zimskih mesecih. Zaradi toplih rjavih in karamelnatih tonov se namreč odlično ujema z barvami, ki bodo prevladovale v garderobah vse do pomladi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če torej iščete en modni trend, s katerim boste osvežile jesensko garderobo, ne da bi morale popolnoma zamenjati svoj slog, je živalski vzorec ena najboljših izbir letošnje sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
moda živalski vzorec jesen 2026 trendi 2026 jesenska moda
Moda

To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Zadovoljna.si Hlače, ki so se to sezono vrnile v velikem slogu
Zadovoljna.si V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede
Zadovoljna.si Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Zadovoljna.si Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Zadovoljna.si To so živalski potiski, ki jih bomo oboževale v letu 2025
Zadovoljna.si Poleg leopardjega vzorca letošnjo jesen izstopa tudi kravji potisk
Zadovoljna.si Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972