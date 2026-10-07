Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti

To jesen živalski vzorci znova osvajajo modne brvi, ulice modnih prestolnic in družbena omrežja. Še posebej priljubljen ostaja leopardji vzorec, ki se pojavlja na plaščih, krilih, balerinkah, torbicah in celo hlačnih kostimih.

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Njegova največja prednost je, da lahko tudi najbolj preprosto kombinacijo v trenutku naredi bolj zanimivo. Dovolj je že en kos z živalskim potiskom, da celoten videz dobi modni pečat.

Komu najbolj pristaja?

Ena največjih prednosti živalskega vzorca je, da ga lahko nosi praktično vsakdo. Pomembno je predvsem, da izberemo kos, v katerem se dobro počutimo. Če s trendom šele spoznavate, so odlična izbira leopardje balerinke, torbica ali svilena ruta. Bolj drzne modne navdušenke pa lahko posežejo po krilu, hlačah ali celo plašču z živalskim potiskom.

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Dobra novica je tudi, da živalski vzorec ni omejen na določeno starost. Enako dobro deluje pri mladih ženskah kot pri ženskah po 40. ali 50. letu, le način kombiniranja je nekoliko drugačen.

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Katere barve se z njim najbolje ujemajo?

Čeprav se marsikomu zdi, da je živalski vzorec težko kombinirati, v resnici velja za enega najbolj vsestranskih modnih potiskov. Najlepše pride do izraza v kombinaciji s črno, bež, kremno, karamelno, temno rjavo in bordo barvo.

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Prav bordo odtenki, ki so eden največjih trendov letošnje jeseni, ustvarijo z leopardjim vzorcem zelo eleganten in nekoliko luksuzen videz. Tudi zato številne modne vplivnice letos kombinirajo leopardja krila z bordo pleteninami, torbicami ali salonarji.

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Najlažje ga je nositi na dodatkih

Če niste ljubiteljica vpadljivih modnih kombinacij, začnite postopoma. Odlična izbira so torbice, čevlji, pasovi ali rute z leopardjim vzorcem. Takšni dodatki se odlično podajo k jesenskim osnovam, kot so črn plašč, kavbojke, pleten pulover ali elegantne hlače v rjavih odtenkih.

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Najbolj priljubljen kos sezone

Med najbolj zaželenimi kosi letošnje jeseni so nedvomno midi krila z leopardjim vzorcem. Modne navdušenke jih kombinirajo s preprostimi pleteninami, usnjenimi jaknami in visokimi škornji.

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Prav zaradi svoje vsestranskosti je takšno krilo postalo eden najbolj nosljivih trendov sezone. Lahko ga oblečemo za službo, kosilo s prijateljicami ali večerni izhod.

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Pozabite na stara modna pravila

Dolga leta je veljalo, da živalskih vzorcev ne smemo kombinirati z drugimi vzorci. Jesen 2026 dokazuje ravno nasprotno. Leopardji vzorec se odlično ujema s karom, črtami in celo cvetličnimi motivi. Ključ do uspeha je, da ostane barvna paleta usklajena in preostali deli stajlinga nekoliko bolj umirjeni.

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Tako ga nosijo modne poznavalke

Najbolj priljubljena kombinacija trenutno vključuje leopardje midi krilo, preprost pleten pulover v bež ali kremni barvi, semišaste škornje in strukturirano torbico. Za bolj drzno različico pa modne navdušenke posegajo po leopardjih plaščih, ki so letos eden najbolj fotografiranih kosov ulične mode.

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Trend, ki bo ostal tudi pozimi

Čeprav ga največkrat povezujemo z jesenjo, se zdi, da bo živalski vzorec ostal aktualen tudi v zimskih mesecih. Zaradi toplih rjavih in karamelnatih tonov se namreč odlično ujema z barvami, ki bodo prevladovale v garderobah vse do pomladi.

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Če torej iščete en modni trend, s katerim boste osvežile jesensko garderobo, ne da bi morale popolnoma zamenjati svoj slog, je živalski vzorec ena najboljših izbir letošnje sezone.

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