Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Trači
0
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže
Osebna rast
0
Edini način za hujšanje, ki deluje
Šport in zdravje
0
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Oddaje
0
Arhiv člankov
Klofutanje, brcanje, žganje kože. Nasilje, ki ga doživljajo ženske v SlovenijiKlofutanje, brcanje, žganje kože. Udarci, metanje predmetov. Zvijanje rok, polivanje s tekočino, prisilno striženje las. Zaklepanje v stanovanje ali v sobo. Odrekanje hrane ali siljenje z njo. Nevarna vožnja z avtom, ko skuša nasilnež prestrašiti žrtev. Napadi z orožjem ... Nasilje, ki ga doživljajo ženske. Tudi v Sloveniji.
Stop: nasilje nad ženskami
2
Veronika Podgoršek: 'V mnogih primerih je prav oditi veliko težje in začeti znova. A vedno je pot naprej'Psihično in fizično nasilje sta izredno travmatična in lahko vodita do zmedenosti, dvomov in vse do tega, da krivimo same sebe. Nasilni partnerji pogosto nadlegujejo in obtožujejo žrtve, in če se iz te situacije ne umaknemo takoj, nam lahko zavestno ali pa nezavestno ostanejo občutki obupa in krivde. Kljub desetletjem ozaveščanja je zavedanje o razširjenosti in posledicah nasilja nad ženskami slabo, napačne predstave so še vedno globoko zakoreninjene. Družba še vedno porazdeli odgovornost za nasilje med storilca in žrtev. Veliko otrok in mladih meni, da fant, ki udari dekle, tako samo izkazuje, da mu je všeč. Veliko ljudi ocenjuje, da je ženska sama kriva, če doživi posilstvo in da je spolno nadlegovanje na delovnem mestu samo izmišljotina žensk brez smisla za humor. Za to, da boste zapustile partnerja, boste potrebovale veliko poguma, toda s svojim dejanjem boste odprle novo poglavje v svojem življenju, ki bo vam in vašim otrokom omogočil lepše življenje in svetlejšo prihodnost.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Posilstvo: take spremembe prinaša model "ja pomeni ja"Do sedaj je v Sloveniji veljalo, da je posilstvo kaznivo zgolj, če so uporabljeni nasilje, grožnje ali prisila. Zdaj pa smo tudi pri nas doživeli spremembo kaznivega dejanja posilstva iz modela prisile v model soglasja oziroma samo "ja pomeni ja". Preverite, kaj prinašajo spremembe definicije posilstva in kako ravnati po posilstvu.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Opozorilni znaki, da ste žrtev psihičnega nasiljaV Sloveniji naj bi nasilje v vsakem trenutku doživljalo kar 20 odstotkov žensk. Za psihičnim nasiljem naj bi trpela vsaka druga ženska, za fizičnim vsaka četrta, na splošno pa nasilje predstavlja enega največjih zdravstvenih problemov.
Stop: nasilje nad ženskami
1
Razlogov, zakaj ženske, ki so bile žrtev spolne zlorabe, molčijo, je velikoNicole Kidman, Angelina Jolie, Reese Witherspoon, Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento in še bi lahko naštevali. Gre za najslavnejše ženske na svetu, ki so v zadnjih letih, tudi po desetletjih molčanja, priznale, da so bile žrtev spolne zlorabe. Gibanje MeToo, ki se bori za pravice žensk in za psihosocialno pomoč in odpravo stigme tistih, ki so v svojem življenju doživele zločin ali psihološko in fizično nasilje nad svojo lastno integriteto, je sprožila afera Weinstein. Ta pa je odprla tudi številna vprašanja. Zakaj ženske molčijo? Zakaj so spregovorile šele leta in leta kasneje? Gibanje MeToo se je morda začelo v Ameriki, a je kasneje zajelo ves svet. Tudi Slovenijo, kjer je, verjeli ali ne, zlorabljena vsaka peta ženska. In le peščica jih o tem spregovori. Ena redkih, ki je to storila je igralka Mia Skrbinac, ki je spregovorila o spolnem nadlegovanju in sprožila gibanje Nisi sama. Pravi, da jo je v času študija na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo dve leti spolno nadlegoval profesor. Podporo so ji izkazali številni igralski kolegi, ki obsojajo vsakršno obliko psihične in fizične zlorabe ter zahtevajo ustrezne sankcije.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Kakšen vpliv ima spolna zloraba na partnerski odnos?Da bi lahko razumeli, kakšne so razsežnosti posledic spolnega nasilja na življenje posameznika ter na njegove odnose z drugimi, je treba poznati nekaj osnov o spolnem nasilju. Čeprav večina ljudi misli, da gre pri tej obliki nasilja bolj za izkrivljene ali neizživete spolne potrebe, je pri spolnem nasilju za storilca največkrat bistvena premoč nad žrtvijo. Če pogledamo statistiko, opazimo, da so najpogosteje storilci osebe, ki so žrtvi blizu in poznane; največ zlorab se torej zgodi ravno v družinskem okolju ali partnerskem odnosu. Pri spolnem nasilju torej ne gre zgolj za zlorabo telesa, temveč gre za zlorabo zaupanja, varnosti, odnosa kot takega, avtoritete in vse to pretrese življenje žrtve do samih temeljev.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Kakšne so lahko posledice spolnega nasilja?O spolnem nasilju nad ženskami se v zadnjem času govori več kot kdajkoli prej, kar je zagotovo velik korak naprej. A pred nami je še dolga pot, menijo številni strokovnjaki na tem področju. Več pozornosti je treba posvetiti tudi drugim oblikam nasilja, katerega žrtve so pogosto tudi moški ter sami preventivi. Žrtve nasilja morajo vedeti, da je izhod iz nasilja vedno mogoč ter kam in na koga se lahko obrnejo. Obenem pa jih ne sme biti sram prositi za pomoč. "Vsi nepredelani travmatični dogodki v našem življenju terjajo takšne ali drugačne izpolnitve v kasnejšem življenju, a težko je reči na kakšen način, saj je to odvisno od vrste različnih dejavnikov," pravi socialna pedagoginja, Geštalt izkustvena družinska terapevtka in psihoterapevtka Tina Korošec.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Nadzor, manipulacija, teror. Si res to zaslužim?Psihično nasilje v partnerskem odnosu je v današnjem času ena od najpogostejših oblik nasilja, pa vendarle je problematika pogostokrat spregledana, opravičena ali zanikana. Želja po ohranitvi odnosa, zatiskanje oči in zatajevanje svojih potreb so velikokrat močnejši od tega, da bi se psihičnemu nasilju odločno uprli in odnos zaključili.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Spletno nasilje ženskam jemlje vpliv v družbiSpletno nasilje nad ženskami povzroča, da se ženske umikajo s spleta, kar ogroža demokracijo, ženskam pa jemlje vpliv v družbi, je na seminarju Ženske na spletu: tveganja, ki so jim ženske izpostavljene bolj kot moški - kaj lahko storijo mediji? opozarjala islandska borka za pravice žensk Thordis Elva Thorvaldsdottir.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Lana Briški: Do svojega 20. leta sem slišala vsako žaljivko, ki bi si jo lahko zamislila.Občutljiva in vedno med dvema svetoma. To sta dve lastnosti tako značilni za nebesno zamenje ribi in nekaj, kar resnično drži zame. Če slednjemu dodam še introvertiranost, si lahko predstavljate moje otroštvo. Kar želim povedati je, da sem kot taka bila izjemno dovzetna za komentarje oseb okoli mene, pa naj so bili pozitivni ali negativni. In vsi vemo, kako neprizanesjivi znajo otroci kdaj biti.
Stop: nasilje nad ženskami
0
Nasveti, kako se ubraniti pred napadalcemSte se že kdaj sprehajale zvečer po temni ulici in imele slab občutek? Ste kdaj pomislile, kaj bi strorile, če bi vas nekdo napadel? Ne? No, morda bi bilo dobro, da spoznate nekaj trikov, ki bodo povečali vašo varnost.
Stop: nasilje nad ženskami
1
'Žrtve se tako pogosto ne poskušajo boriti s storilcem'Da je spolna zloraba eden izmed najbolj travmatičnih dogodkov v življenju vsake žrtve, verjetno ni treba posebej poudarjati. Njene posledice so različne in odvisne od dogodkov, ki so se zgodili, in če se žrtve z njimi ne soočijo na pravilen način, imajo lahko velik vpliv na njihova življenja. "Vse žrtve spolnega nasilja pa imajo, skoraj zagotovo, kasneje v življenju take ali drugačne težave z zaupanjem, s postavljanjem mej ter seveda tako ali drugače tudi z intimnostjo in s spolnostjo," pojasnjuje Tina Korošec, socialna pedagoginja, Geštalt izkustvena družinska terapevtka in psihoterapevtka. Pogovarjali sva se o tem, kako je videti sam proces zdravljenja in ali nekaj takšnega, kot je spolna zloraba, sploh lahko nekdo povsem preboli.
Stop: nasilje nad ženskami
0