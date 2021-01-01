icon-video-call-1

Razlogov, zakaj ženske, ki so bile žrtev spolne zlorabe, molčijo, je veliko Nicole Kidman, Angelina Jolie, Reese Witherspoon, Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento in še bi lahko naštevali. Gre za najslavnejše ženske na svetu, ki so v zadnjih letih, tudi po desetletjih molčanja, priznale, da so bile žrtev spolne zlorabe. Gibanje MeToo, ki se bori za pravice žensk in za psihosocialno pomoč in odpravo stigme tistih, ki so v svojem življenju doživele zločin ali psihološko in fizično nasilje nad svojo lastno integriteto, je sprožila afera Weinstein. Ta pa je odprla tudi številna vprašanja. Zakaj ženske molčijo? Zakaj so spregovorile šele leta in leta kasneje? Gibanje MeToo se je morda začelo v Ameriki, a je kasneje zajelo ves svet. Tudi Slovenijo, kjer je, verjeli ali ne, zlorabljena vsaka peta ženska. In le peščica jih o tem spregovori. Ena redkih, ki je to storila je igralka Mia Skrbinac, ki je spregovorila o spolnem nadlegovanju in sprožila gibanje Nisi sama. Pravi, da jo je v času študija na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo dve leti spolno nadlegoval profesor. Podporo so ji izkazali številni igralski kolegi, ki obsojajo vsakršno obliko psihične in fizične zlorabe ter zahtevajo ustrezne sankcije.