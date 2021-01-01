Učinek bo viden že po 1 tednu Prhljaj je težava, ki povzroča preglavice marsikomu, in ni le estetski problem, saj ga pogosto spremljajo pordelost, srbečica in razdraženo lasišče. Ker je jeseni in pozimi koža še bolj izsušena, se v tem obdobju stanje pogosto še poslabša, k sreči pa obstaja kar nekaj načinov, s pomočjo katerih lahko prhljaj omilite ali se ga celo popolnoma znebite. Najbolj učinkovito orožje je seveda šampon, ki pomaga zavirati prehitro obnavljanje povrhnjice, normalizira njeno strukturo, odstrani luske in hitro pomiri neprijetno srbečico in razdraženost lasišča.

Nega las