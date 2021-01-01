Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Trači
3
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Horoskop znamenja
0
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
0
Prve sezone šova Na lovu je konec
Oddaje
0
Arhiv člankov
Kako pravilno očistiti krtačo za lase?Ženske si navadno vzamemo kar precej časa za oblikovanje svojih las, toda to nikakor ne more biti tako učinkovito, če za česanje uporabljamo neočiščeno krtačo za lase. Kako pogosto moramo torej čistiti svojo krtačo za lase in kako se sploh lotiti tega opravila?
Lepota
0
Z domačo masko iz kvasa proti izpadanju lasSte tudi same opazile, da vam jeseni lasje bolj izpadajo kot običajno? Odpadajo kot listje z drevesa, pravijo nekateri. Čeprav to traja le nekaj tednov, mnoge pripadnice nežnejšega spola začne skrbeti, kaj se dogaja. Pri tem si lahko pomagate tudi z domačo masko za lase, katere sestavine se že skrivajo v vaši shrambi.
Nega las
2
7 TOP nasvetov, kako obnoviti suhe in poškodovane laseMraz zelo vpliva tudi na strukturo naših las, zato poskrbite, da bodo vaši lasje pri vstopu v pomlad negovani, sijoči in predvsem zdravi. Privoščite jim striženje konic, osvežitev z novim odtenkom barve in hranilno masko, ki vsebuje naravne sestavine.
Nega las
0
Oh, ta prhljaj! To so načini, kako se ga lahko znebite!Medtem ko nekatere mučijo mastni lasje, pa se drugi spopadajo z drugo težavo – prhljajem. Gre za zelo pogosto kronično obolenje lasišča, ki ga prepoznamo po srbenju in belih luskinah, ki se pogosto ujamejo v lase ali pa jih vidimo na ramenih. Neprijetno, a k sreči povsem obvladljivo stanje, če poznamo pravilne načine, kako se prhljaja znebiti.
Nega las
0
Napitek, s katerim se boste znebile sivih las, je pravi hit!Tudi vam preglavice povzročajo sivi lasje? Ne glede na to, ali ste šele začele opažati prve ali pa se morate že vrsto let barvati, za vas imamo dobro novico. Kot kaže, barvanje las ni edina rešitev za sive lase. Številne lepotne blogerke namreč trdijo, da so odkrile napitek, ki je prav tako učinkovit!
Nega las
0
Zato nikoli ne bi smele spati s spetimi lasmi!Če imate dolge lase, potem jih verjetno pred spanjem spnete v figo ali čop. Tako se vam med spanjem ne zapletejo in tudi spanec je bolj miren, ker se ponoči ne zbujate, ker ste se zapletle vanje. Očitno pa si s tem početjem delate več škode kot koristi!
Nega las
0
Frizura, v katero se boste zaljubile na prvi pogled!V zadnjih tednih so družbena omrežja preplavile frizure, nad katerimi so se navdušile pripadnice nežnejšega spola po celem svetu. In glede na to, kako so te videti, nas to niti malo ne preseneča! Prepričani smo, da se boste vanje zaljubile tudi ve!
Ženske frizure
0
Skriva se v vaši kuhinji in preprečuje mastenje lasSe vam lasje hitro mastijo in si jih morate zaradi tega umivati večkrat na teden? Gre za težavo, ki pesti številne ženske in jim povzroča preglavice. Razogov za prekomerno mastenje las je več, med drugim na to vplivajo tudi stres, hormoni in slaba prehrana. K sreči pa poleg šamponov za mastne lase obstajajo tudi domači recepti, ki bodo pripomogli k bolj zdravim in sijočim lasem.
Nega las
0
Novi 'balayage' bo najbolj navdušil rjavolaske!Oziroma kot so novi lepotni trend poimenovali frizerski stilisti – 'fallayage'. Gre za jesensko različico zelo priljubljene tehnike barvanja, na katero zadnjih nekaj let prisegajo ženske po celem svetu. Nova različica 'balayaga' pa bo navdušila predvsem rjavolaske!
Nega las
5
Trendi poročne pričeske za dolge lasePoleg izbire poročne obleke je ena izmed najtežjih odločitev, ki jih mora sprejeti vsaka nevesta, izbira pričeske. Speti, spuščeni, napol speti, ravni ali skodrani? Izbira je res pestra in marsikatera dologolaska se težko odloči, kakšno pričesko bo imela na svoj poročni dan, vsaka pa si seveda želi izgledati popolno. Da bo izbira nekoliko lažja, smo za vas poiskali nekaj poročnih pričesk za dolge lase, ki bodo trendi v prihajajočih mesecih!
Nega las
0
In to že po 7 dneh!Naši lasje imajo vsako zimo veliko dela. Poleg pokrival, nenehnega menjanja temperatur, naelektrenosti in vetra se morajo boriti še z neugodnimi vremenskimi pogoji. Prav zato ni nič čudnega, če so lasne konice videti utrujene in razcepljene, lasje pa brez leska in mehkobe. Zdravi lasje, ki so rezultat skrbne nege in pravilne prehrane, nam bodo v veselje in ponos, zato je prav, da jim pozornost posvečamo skozi celotno leto.
Nega las
Učinek bo viden že po 1 tednuPrhljaj je težava, ki povzroča preglavice marsikomu, in ni le estetski problem, saj ga pogosto spremljajo pordelost, srbečica in razdraženo lasišče. Ker je jeseni in pozimi koža še bolj izsušena, se v tem obdobju stanje pogosto še poslabša, k sreči pa obstaja kar nekaj načinov, s pomočjo katerih lahko prhljaj omilite ali se ga celo popolnoma znebite. Najbolj učinkovito orožje je seveda šampon, ki pomaga zavirati prehitro obnavljanje povrhnjice, normalizira njeno strukturo, odstrani luske in hitro pomiri neprijetno srbečico in razdraženost lasišča.
Nega las