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Lasje
Lepota

5 napak pri domači negi las, zaradi katerih so lasje še bolj suhi

L.G.
07. 07. 2026 04.00
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Mnogi mislijo, da svojim lasem delajo uslugo, ko jih razvajajo z domačimi maskami, olji in različnimi viralnimi lepotnimi triki s spleta. A strokovnjaki opozarjajo, da lahko nekatere navade povzročijo ravno nasprotni učinek – lasje postanejo še bolj suhi, krhki in brez leska.

Ameriška akademija za dermatologijo (AAD) med najpogostejšimi razlogi za poškodovane in izsušene lase uvršča neprimerno umivanje, pretirano uporabo toplote in napačno izbiro izdelkov.

Katere napake so pri domači negi najpogostejše?

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1. Lase umivate prepogosto

Če imate suhe, goste ali kodraste lase, vsakodnevno umivanje ni nujno dobra ideja. Pri vsakem umivanju namreč odstranimo del naravnih olj, ki lase ščitijo pred izsušitvijo in lomljenjem. Dermatologinja dr. Shilpi Khetarpal s klinike Cleveland Clinic opozarja, da lahko prepogosto umivanje sčasoma povzroči več lomljenja in še bolj suhe lase.

Kaj storiti?
- Pogostost umivanja prilagodite tipu las.
- Suhi in kodrasti lasje običajno potrebujejo manj pogosto umivanje kot tanki in hitro mastni lasje.
- Uporabljajte nežne šampone brez agresivnih čistilnih sestavin.

Pogostost umivanja prilagodite tipu las.
Pogostost umivanja prilagodite tipu las.FOTO: Profimedia

2. Kokosovo olje uporabljate kot čudežno rešitev za vse

Kokosovo olje je že leta eden najbolj priljubljenih domačih pripravkov za nego las. Kot poroča Healthline, lahko pomaga zmanjšati izgubo beljakovin v laseh in zaščiti lasno vlakno pred poškodbami.

Težava nastane, ko ga uporabljamo v prevelikih količinah ali prepogosto. Pri nekaterih tipih las lahko povzroči obteženost, togost in občutek suhih las, čeprav so na videz mastni. Posebej previdni naj bodo ljudje z zelo tankimi ali nizkoporoznimi lasmi.

Kaj storiti?
- Začnite z majhno količino.
- Olje uporabljajte kot občasno kuro, ne vsakodnevno nego.
- Če opazite, da so lasje po uporabi trši ali brez volumna, morda ni najboljša izbira za vaš tip las.

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3. Na lase nanašate vse mogoče domače maske

Jajca, limona, soda bikarbona, kis, med... internet je poln receptov za domače maske. Toda naravno še ne pomeni vedno nežno.

Nekatere sestavine lahko spremenijo pH las ali lasišča, druge pa ob pogosti uporabi povzročijo izsušitev. Še posebej previdni bodite pri limoninem soku in sodi bikarboni, ki ju strokovnjaki pogosto omenjajo kot potencialno preveč agresivni metodi za redno nego las. Za zdrave lase je pomembna predvsem zadostna vlaga, ne pa nenehno eksperimentiranje.

Kaj storiti?
- Ne preizkušajte vsakega trenda, ki ga vidite na družbenih omrežjih.
- Pri maskah stavite na preproste in preverjene sestavine.
- Če lasje po uporabi postanejo grobi ali težko obvladljivi, kuro opustite.

Za zdrave lase je pomembna predvsem zadostna vlaga, ne pa nenehno eksperimentiranje.
Za zdrave lase je pomembna predvsem zadostna vlaga, ne pa nenehno eksperimentiranje.FOTO: Shutterstock

4. Pozabljate na balzam

Presenetljivo veliko ljudi še vedno meni, da je balzam nepotreben korak. Dermatologi se s tem ne strinjajo. Balzam pomaga zadrževati vlago, zmanjša vozlanje las in olajša česanje, s čimer zmanjša lomljenje.

Če uporabljate le šampon, lahko lasje postanejo bolj grobi, mat in dovzetni za poškodbe.

Kaj storiti?
- Po vsakem umivanju uporabite balzam.
- Pri suhih ali kodrastih laseh ga nanesite po celotni dolžini.
- Občasno si privoščite tudi globinsko negovalno masko.

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5. Toplotna zaščita je za vas še vedno opcija

Sušilnik, kodralnik in likalnik za lase sodijo med največje sovražnike vlažnih in zdravih las. Visoke temperature poškodujejo zaščitni zunanji sloj las, zato lasje hitreje izgubljajo vlago in postanejo krhki.

Ameriška akademija za dermatologijo priporoča omejevanje uporabe vročih pripomočkov ter uporabo izdelkov za toplotno zaščito.

Kaj storiti?
- Temperaturo likalnika ali kodralnika nastavite čim nižje.
- Pred uporabo vedno nanesite toplotno zaščito.
- Kadar je mogoče, lase posušite na zraku.

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Znaki so običajno precej očitni:
- lasje se hitro lomijo,
- konice so razcepljene,
- lasje so brez sijaja,
- pogosto se vozlajo,
- na dotik so grobi in hrapavi.

Draga kozmetika ni vedno rešitev. Veliko pomembnejše je, da se izognete navadam, ki lase izsušujejo. Včasih je za bolj sijoče in mehkejše lase dovolj že to, da jih manj obremenjujete in jim pustite, da ohranijo svojo naravno zaščito.

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