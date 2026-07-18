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Dolgi lasje
Nega las

Ali dolgi lasje res bolj izpadajo? Dermatologi razkrivajo, zakaj nas dolžina pogosto zavede

N.R.A.
18. 07. 2026 03.06
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Ste že kdaj po umivanju las pogledali v odtok in se prestrašili količine izpadlih las? Še posebej, če imate dolge lase, se lahko zdi, da jih izgubljate bistveno več kot prej. Dobra novica je, da videz pogosto vara – dolžina las sama po sebi ne povzroča večjega izpadanja.

Dolgi lasje ne izpadajo bolj, le bolj opazni so

Strokovnjaki pojasnjujejo, da dolžina las ne vpliva na lasni mešiček, kjer las raste. Ne glede na to, ali imate paž ali lase do pasu, je normalno, da vsak dan izgubite med 50 in 100 lasmi. Razlika je predvsem v tem, da je en sam dolg las videti veliko bolj opazen kot kratek. Poleg tega se dolgi lasje pogosteje zapletejo med preostale lase, zato ne odpadejo takoj. Namesto tega se naberejo in izpadejo naenkrat med česanjem ali pranjem, kar lahko ustvari občutek, da izpadanje nenadoma postane zelo intenzivno.

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Izpadanje ali lomljenje? To ni isto

Veliko ljudi zamenjuje izpadanje las z njihovim lomljenjem. Ko las izpade skupaj z lasno čebulico, gre za normalen del življenjskega cikla las. Če pa se las zlomi po dolžini, je vzrok običajno mehanska poškodba. Dolgi lasje so zaradi svoje starosti bolj izpostavljeni obrabi, pogostemu krtačenju, vročemu oblikovanju, barvanju in trenju ob oblačila. Zato se lahko zdi, da so dolgi lasje manj gosti, čeprav dejansko ne izpadajo več, ampak se preprosto pogosteje lomijo.

Dolgi lasje
Dolgi lasjeFOTO: AdobeStock

Kaj lahko pri dolgih laseh poveča težave?

Čeprav sama dolžina ni težava, lahko nekatere navade povečajo poškodbe las:

- zelo tesni čopi, kite ali fige,

- pogosto ravnanje ali kodranje z visokimi temperaturami,

- agresivno razčesavanje mokrih las,

- pogosto beljenje ali barvanje,

- pomanjkanje nege konic.

Pri zelo tesnih pričeskah lahko sčasoma pride celo do tako imenovane trakcijske alopecije, izpadanja las zaradi dolgotrajnega vlečenja lasnih mešičkov.

Dolgi lasje
Dolgi lasjeFOTO: AdobeStock

Kdaj je čas za obisk dermatologa?

Normalno je, da se količina izpadlih las nekoliko spreminja skozi leto ali po večjih telesnih in psihičnih obremenitvah, na primer po bolezni, porodu, večjem stresu ali hitri izgubi telesne teže. Če pa opazite, da lasje izpadajo več tednov zapored, da se čop vidno stanjša, nastajajo plešasti predeli ali se lasišče vse bolj vidi skozi lase, je priporočljiv pregled pri dermatologu. Takšno izpadanje lahko kaže na hormonske spremembe, pomanjkanje železa ali drugih hranil, bolezni ščitnice ali dedno obliko plešavosti.

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Kako ohraniti dolge lase zdrave?

Največ lahko naredite z nežnim ravnanjem z lasmi. Dermatologi priporočajo uporabo blagih šamponov, redno uporabo balzama, previdno razčesavanje od konic navzgor ter omejevanje toplotnega oblikovanja. Pomembni so tudi uravnotežena prehrana, zadosten vnos beljakovin, železa in drugih hranil ter obvladovanje stresa.

Čeprav se vam ob pogledu na krtačo zdi, da izgubljate polovico pričeske, je resnica pogosto precej manj dramatična. Dolgi lasje ne izpadajo bolj kot kratki, preprosto dolge veliko težje spregledamo.

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