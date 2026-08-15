Več las na krtači in v odtoku? Avgusta to opazi presenetljivo veliko žensk

V zadnjih tednih veliko žensk opaža, da se jim na krtači, oblačilih ali v odtoku nabira več las kot običajno. Pogosto se pojavi neprijeten občutek, da se lasje tanjšajo ali da se dogaja nekaj resnega. A dermatologi poudarjajo, da je izpadanje las lahko sezonsko – in prav pozno poleti ter zgodaj jeseni se pri mnogih ženskah naravno okrepi. Pomembno pa je vedeti, kdaj gre za običajen cikel las in kdaj za znak, da je smiselno preveriti vzrok.

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Ali je izpadanje las res razlog za skrb?

Ko po česanju na krtači ostane večji šop las ali jih med umivanjem opazimo po vsej kopalni kadi, je prva misel pogosto precej neprijetna: izgubljam lase. Toda količina las, ki jih vsak dan izgubimo, ni vse leto nujno enaka. Človeški lasje rastejo v ciklih. Obdobje aktivne rasti oziroma anagena faza lahko traja več let, nato sledi prehodna faza, zatem pa obdobje mirovanja oziroma telogena faza. Na njenem koncu las izpade, lasni mešiček pa lahko začne nov cikel.

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Določeno izpadanje je zato povsem normalen del obnavljanja lasišča. Pozornost je potrebna predvsem takrat, ko se količina izgubljenih las nenadoma močno poveča, izpadanje traja dalj časa ali se začne lasišče vidno redčiti.

icon-expand Ali je izpadanje las res razlog za skrb? FOTO: Dreamestime

Zakaj lahko lasje ob koncu poletja močneje izpadajo?

Sezonsko nihanje ni zgolj občutek. Raziskava, objavljena v PubMed, je pokazala letno periodičnost v ciklu las pri zdravih ženskah. Največji delež las v telogeni oziroma mirujoči fazi je bil zabeležen poleti, kar pomeni, da več las izpade pozno poleti in zgodaj jeseni. Tudi starejše dermatološke raziskave so največ izpadanja zaznale približno avgusta in septembra. Natančen biološki razlog še ni povsem pojasnjen. Ena od možnih razlag je odziv telesa na spreminjanje dolžine dneva in količino svetlobe. Pomembno pa je vedeti, da las, ki danes izpade, v fazo mirovanja ni prešel včeraj – sprememba v ciklu se je lahko začela že več tednov ali mesecev prej. Če torej avgusta ali zgodaj jeseni opazite nekoliko več las na krtači, je lahko pojav začasen. Pri zdravem lasnem mešičku se po obdobju mirovanja začne nov cikel rasti.

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Zakaj so lasje ob koncu poletja videti slabše?

Sezonski cikel ni edini razlog, da so lasje ob koncu poletja videti slabše. Sonce, veter, morska sol, klorirana voda in pogosto umivanje lahko poškodujejo lasno vlakno. Lasje postanejo bolj suhi, hrapavi in lomljivi, zato se lahko zdi, da jih izgubljamo več, čeprav se del las pravzaprav odlomi. K temu lahko prispevajo tudi tesno speti čopi in fige, zlasti če vedno obremenjujejo isti del lasišča. Nežno spenjanje, redno izpiranje soli ali klora ter uporaba balzama lahko zmanjša poškodbe, ne more pa ustaviti izpadanja, katerega vzrok je v samem lasnem ciklu.

icon-expand K izpadanju las lahko pripomoreta tudi visok čop ali figa. FOTO: Shutterstock

Morda je kriv dogodek izpred nekaj mesecev

Močnejše, razpršeno izpadanje las je lahko posledica tako imenovanega telogenega efluvija. Pri njem večje število lasnih mešičkov zaradi določene obremenitve predčasno preide v fazo mirovanja.

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Sprožilec je lahko: – bolezen z visoko vročino ali hujša okužba – operacija ali večja telesna obremenitev – hiter padec telesne teže in stroga dieta – pomanjkanje beljakovin ali določenih hranil – izrazit čustveni stres – porod – hormonske spremembe – začetek jemanja ali zamenjava nekaterih zdravil Izpadanje se pogosto začne šele dva ali tri mesece po dogodku, zato ga z njim ne povežemo vedno. Ženska, ki avgusta nenadoma izgublja več las, lahko vzrok išče v novem šamponu, dejanski sprožilec pa je bila denimo bolezen ali izjemno stresno obdobje spomladi.

icon-expand Ste opazili, da vam izpadajo lasje? FOTO: Dreamestime

Pri ženskah so pomembni tudi železo, ščitnica in hormoni

Izrazitejše izpadanje je lahko povezano s pomanjkanjem železa, zlasti pri ženskah z močnimi menstruacijami, slabokrvnostjo ali prehrano, ki vsebuje malo železa. Med možnimi vzroki so tudi motnje delovanja ščitnice, nezadosten vnos beljakovin ter pomanjkanje nekaterih drugih hranil. Spremembe lahko postanejo opaznejše tudi v perimenopavzi in menopavzi. Zaradi hormonskih sprememb se lahko lasje postopoma stanjšajo, prečka postane širša, čop pa manj poln. Takšno redčenje se praviloma razlikuje od kratkotrajnega sezonskega izpadanja.

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Ali so prehranska dopolnila priporočljiva?

American Academy of Dermatology opozarja, da prehranskih dopolnil železo, cink ali biotin ni smiselno jemati na pamet. Priporočljiva so predvsem ob dokazanem pomanjkanju, saj preveliki odmerki niso neškodljivi, nekatera dopolnila pa lahko vplivajo tudi na rezultate laboratorijskih preiskav.

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Kako veste, ali je izpadanje še običajno?

Natančno štetje vsakega izgubljenega lasu ni posebej uporabno. Količina v odtoku je odvisna tudi od dolžine las, pogostosti česanja in tega, kako pogosto si umivate lase. Če si jih umivate le nekajkrat tedensko, boste na dan umivanja naenkrat opazili lase, ki bi sicer izpadali postopoma.

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Pomembnejše je opazovati spremembo glede na svoje običajno stanje. Pozorni bodite, če: – izpadanje postane nenadno in zelo izrazito – traja več mesecev brez izboljšanja – se prečka vidno širi ali je čop občutno tanjši – nastajajo jasno omejeni predeli brez las – izpadajo tudi obrvi ali trepalnice – je lasišče pordelo, boleče, srbeče ali se močno lušči – se poleg izpadanja pojavljajo utrujenost, občutljivost na mraz, spremembe telesne teže ali zelo močne menstruacije V teh primerih je smiseln pogovor z osebnim zdravnikom ali dermatologom.

icon-expand Se opazile, da vam med umivanjem izpade več las kot običajno? FOTO: Profimedia

Kaj lahko storite sami? Lase umivajte tako pogosto, kot potrebuje vaše lasišče. Redkejše umivanje ne prepreči, da bi las, ki je že končal rastni cikel, izpadel. Izberite nežno nego, uporabljajte balzam, omejite zelo vroče oblikovanje in se izogibajte pričeskam, ki lase močno vlečejo. Pomembni so tudi dovolj raznolika prehrana, primeren vnos beljakovin in izogibanje hitrim shujševalnim dietam. Fotografija prečke ali lasišča, posneta enkrat mesečno v podobni svetlobi, lahko pokaže, ali se stanje res slabša ali pa se vam zaradi povečane pozornosti tako samo zdi.

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Nekoliko močnejše izpadanje ob koncu poletja je lahko prehodno in nenevarno. Toda 'saj je samo sezonsko' ne sme postati razlaga za vsako dolgotrajno ali izrazito redčenje las. Če sprememba vztraja, je največ vredna prava diagnoza, ne še en drag pripravek z velikimi obljubami.

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Vir: PubMed, American Academy of Dermatology