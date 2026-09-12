Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju

Dobra novica je, da ni vedno treba poseči po dragih salonskih tretmajih. Pravilno izbrano olje lahko pomaga izboljšati videz las, jim povrniti mehkobo in jih zaščititi pred nadaljnjimi poškodbami. Ključ je predvsem v tem, da izberete olje, ki ustreza vašemu tipu las.

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Zakaj so lasje po morju tako izsušeni?

Slana voda iz las vleče vlago, sončni žarki pa lahko poškodujejo zunanjo zaščitno plast lasnega vlakna. Posledica so lasje, ki se težje razčešejo, so bolj krepasti in izgubijo lesk. Prav zato po poletju ni najpomembnejša pričeska, temveč obnova. Namesto da posežete po še enem izdelku za oblikovanje, lasem najprej privoščite hranilno nego.

icon-expand Arganovo olje velja za eno najbolj priljubljenih olj za nego las. FOTO: iStock

Arganovo olje za sijaj brez občutka mastnosti

Arganovo olje velja za eno najbolj priljubljenih olj za nego las. Po navedbah portala Healthline vsebuje vitamin E in maščobne kisline, ki pomagajo zgladiti povrhnjico lasu, zato so lasje videti bolj sijoči in manj razmršeni. Najbolje ga je nanesti na vlažne ali suhe konice. Dovolj sta že ena ali dve kapljici. Primerno za:

- tanke lase,

- barvane lase,

- lase brez sijaja.

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Kokosovo olje za zelo suhe lase

Če so vaši lasje po dopustu posebej poškodovani in grobi, je kokosovo olje lahko dobra izbira za intenzivnejšo nego. Raziskave, objavljene v strokovni reviji Journal of Cosmetic Science, so pokazale, da kokosovo olje zaradi svoje sestave lažje prodre v lasno vlakno in pomaga zmanjšati izgubo beljakovin iz las. Uporabite ga kot masko pred pranjem. Nanesite ga po dolžini las, pustite delovati vsaj pol ure, nato pa lase umijte. Primerno za:

- zelo suhe lase,

- kodraste lase,

- poškodovane konice.

icon-expand Kokosovo olje je lahko dobra izbira za intenzivnejšo nego. FOTO: Shutterstock

Jojobino olje za občutljivo lasišče

Suhi po poletju niso le lasje, temveč pogosto tudi lasišče. Kot navaja Medical News Today, je jojobino olje po sestavi podobno naravnemu sebumu, zato ga številni uporabljajo za nego suhega in občutljivega lasišča. Lahko ga nežno vmasirate v lasišče pred pranjem las in ga pustite delovati približno dvajset minut. Primerno za:

- občutljivo lasišče,

- občutek zategovanja kože,

- lase, ki se hitro zmastijo pri korenu.

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Mandljevo olje za mehke in gladke lase

Mandljevo olje je nekoliko manj znano, vendar ga številni frizerji priporočajo za izboljšanje mehkobe las. Pomaga zmanjšati videz suhih in privzdignjenih lasnih lusk. Odlično je za uporabo na konicah ali kot dodatek hranilni maski za lase. Primerno za:

- normalne do suhe lase,

- lase, ki se pogosto vozlajo,

- lase brez mehkobe.

icon-expand Mandljevo olje je odlično za uporabo na konicah ali kot dodatek hranilni maski za lase. FOTO: Shutterstock

Avokadovo olje za lase, ki jim primanjkuje vlage

Avokadovo olje vsebuje veliko maščobnih kislin in antioksidantov. Po navedbah portala Byrdie lahko pomaga izboljšati navlaženost las in zmanjša občutek suhosti, zato je priljubljeno predvsem pri osebah z gostimi, valovitimi ali kodrastimi lasmi. Najboljše rezultate doseže kot del tedenske negovalne rutine. Primerno za:

- goste lase,

- valovite in kodraste lase,

- lase, ki so izgubili elastičnost.

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Kako olje uporabljati, da ne dosežete nasprotnega učinka?

Pogosta napaka je, da nanesemo preveč izdelka. Takrat lasje niso videti negovani, ampak mastni. Zapomnite si tri preprosta pravila:

- začnite z majhno količino,

- olje nanašajte predvsem na dolžino in konice,

- pri tankih laseh se izogibajte nanosu tik ob lasišče. Več ni nujno bolje. Že nekaj kapljic je pogosto dovolj za vidno razliko.

Najboljša poletna obnova je kombinacija več korakov

Olja lahko naredijo veliko, vendar niso čarobna rešitev. Če želite lase po dopustu res obnoviti, jih kombinirajte z vlažilno masko, nežnim šamponom in rednim striženjem konic. Lasje so namreč podobni koži. Ko izgubijo vlago, potrebujejo čas in dosledno nego. Z nekaj preprostimi koraki pa lahko tudi po poletju ostanejo mehki, sijoči in videti zdravi.

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