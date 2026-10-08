Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice

Skrivnost, ki se prenaša iz generacije v generacijo

Kot poroča Net.hr, je ljubiteljica lepote Melody na družbenih omrežjih razkrila družinsko skrivnost za hitrejšo rast las. Po njenih besedah se recept v družini prenaša že več generacij, navdih zanj pa je dobila pri svoji babici in prababici, ki sta sloveli po dolgih in gostih laseh. Melody trdi, da je po večmesečni uporabi opazila bolj goste in daljše lase, pri čemer naj bi ključno vlogo imel šampon iz koprive.

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Zakaj je kopriva tako priljubljena pri negi las?

Kopriva je že dolgo znana kot rastlina, ki jo povezujejo z zdravjem lasišča in las. Kot piše Net.hr, naj bi izvleček koprive pomagal ustvariti boljše pogoje za rast las, saj vsebuje minerale, med drugim silicij in žveplo, ki sodelujejo pri nastajanju keratina, pomembne gradniške beljakovine las.

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Po navedbah portala naj bi kopriva prav tako podpirala mikrocirkulacijo v lasišču in s tem pripomogla k boljšemu dotoku kisika ter hranil do lasnih mešičkov. Poleg tega jo pogosto omenjajo zaradi protivnetnih lastnosti, ki lahko ugodno vplivajo na občutljivo ali razdraženo lasišče.

icon-expand Nega las FOTO: Shutterstock

Pomembno vlogo ima tudi arganovo olje

Čeprav prisega na šampon iz koprive, Melody v svoji rutini uporablja tudi arganovo olje. Kot poroča Net.hr, ga nanese na lase približno uro pred umivanjem, saj želi preprečiti izsuševanje lasnih vlaken.

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Arganovo olje je sicer priljubljeno predvsem zato, ker pomaga lasem povrniti mehkobo, sijaj in prožnost, zaradi česar so manj nagnjeni k lomljenju.

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Naravni šamponi postajajo vse bolj priljubljeni

Melody je v objavi poudarila tudi pomen izbire nežnejših izdelkov za nego las. Po njenem mnenju naravni šamponi pogosto vsebujejo manj sestavin, ki lase zgolj začasno polepšajo, zato številni uporabniki posegajo po izdelkih z rastlinskimi izvlečki, med katerimi je tudi kopriva.

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Ob tem je priporočila še pitje čaja iz koprive, saj naj bi tako telo podprli od znotraj in od zunaj.

icon-expand Olje iz koprive FOTO: Shutterstock

Lahko kopriva res pospeši rast las?

Strokovnjaki opozarjajo, da čudežnih rešitev za hitro rast las ni. Na gostoto in rast vplivajo genetika, hormoni, prehrana, raven stresa in splošno zdravstveno stanje. Kljub temu pa lahko ustrezna nega lasišča in izbira kakovostnih izdelkov pripomoreta k močnejšim in bolj zdravim lasem.

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Prav zato ni presenetljivo, da kopriva ostaja ena najbolj priljubljenih sestavin v izdelkih za nego las in da številne ženske še danes prisegajo na recept, ki so ga poznale že njihove babice.

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Vir: Net.hr, Melody, Express