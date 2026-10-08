Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice

Skrivnost, ki se prenaša iz generacije v generacijo
Kot poroča Net.hr, je ljubiteljica lepote Melody na družbenih omrežjih razkrila družinsko skrivnost za hitrejšo rast las. Po njenih besedah se recept v družini prenaša že več generacij, navdih zanj pa je dobila pri svoji babici in prababici, ki sta sloveli po dolgih in gostih laseh.
Melody trdi, da je po večmesečni uporabi opazila bolj goste in daljše lase, pri čemer naj bi ključno vlogo imel šampon iz koprive.
Zakaj je kopriva tako priljubljena pri negi las?
Kopriva je že dolgo znana kot rastlina, ki jo povezujejo z zdravjem lasišča in las. Kot piše Net.hr, naj bi izvleček koprive pomagal ustvariti boljše pogoje za rast las, saj vsebuje minerale, med drugim silicij in žveplo, ki sodelujejo pri nastajanju keratina, pomembne gradniške beljakovine las.
Po navedbah portala naj bi kopriva prav tako podpirala mikrocirkulacijo v lasišču in s tem pripomogla k boljšemu dotoku kisika ter hranil do lasnih mešičkov. Poleg tega jo pogosto omenjajo zaradi protivnetnih lastnosti, ki lahko ugodno vplivajo na občutljivo ali razdraženo lasišče.
Pomembno vlogo ima tudi arganovo olje
Čeprav prisega na šampon iz koprive, Melody v svoji rutini uporablja tudi arganovo olje. Kot poroča Net.hr, ga nanese na lase približno uro pred umivanjem, saj želi preprečiti izsuševanje lasnih vlaken.
Arganovo olje je sicer priljubljeno predvsem zato, ker pomaga lasem povrniti mehkobo, sijaj in prožnost, zaradi česar so manj nagnjeni k lomljenju.
Naravni šamponi postajajo vse bolj priljubljeni
Melody je v objavi poudarila tudi pomen izbire nežnejših izdelkov za nego las. Po njenem mnenju naravni šamponi pogosto vsebujejo manj sestavin, ki lase zgolj začasno polepšajo, zato številni uporabniki posegajo po izdelkih z rastlinskimi izvlečki, med katerimi je tudi kopriva.
Ob tem je priporočila še pitje čaja iz koprive, saj naj bi tako telo podprli od znotraj in od zunaj.
Lahko kopriva res pospeši rast las?
Strokovnjaki opozarjajo, da čudežnih rešitev za hitro rast las ni. Na gostoto in rast vplivajo genetika, hormoni, prehrana, raven stresa in splošno zdravstveno stanje. Kljub temu pa lahko ustrezna nega lasišča in izbira kakovostnih izdelkov pripomoreta k močnejšim in bolj zdravim lasem.
Vir: Net.hr, Melody, Express
Keratin je vrsta vlaknaste strukturne beljakovine, ki predstavlja osnovni gradnik las, kože in nohtov. V laseh deluje kot zaščitni ščit, ki zagotavlja moč, elastičnost in odpornost proti zunanjim vplivom, kot so toplota, kemikalije in UV-sevanje. Ko so beljakovinske verige keratina v laseh poškodovane zaradi zunanjih dejavnikov, lasje postanejo krhki, suhi in nagnjeni k lomljenju, zato je vnos hranil, ki spodbujajo njegovo tvorbo, ključen za ohranjanje kakovosti las.
Arganovo olje se pridobiva iz jedrc plodov arganovega drevesa (Argania spinosa), ki raste skoraj izključno v jugozahodnem delu Maroka. V kozmetični industriji je izjemno cenjeno zaradi visoke vsebnosti vitamina E, antioksidantov in esencialnih maščobnih kislin. Zaradi teh sestavin globinsko vlaži, hrani in ščiti lase ter kožo pred prostimi radikali, hkrati pa jim vrača naravni sijaj in mehkobo brez občutka pretirane mastnosti.
Silicij je pomemben mineral v sledovih, ki v človeškem telesu igra ključno vlogo pri tvorbi kolagena in elastina, ki sta nujna za čvrstost vezivnih tkiv. V kontekstu nege las silicij pomaga krepiti lasno strukturo od znotraj, saj izboljšuje absorpcijo hranil v lasni mešiček in povečuje prožnost lasnega stebla. Zadostna prisotnost silicija v telesu lahko tako dolgoročno pripomore k manjšemu izpadanju las in njihovi večji odpornosti proti poškodbam.
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