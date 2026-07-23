To so najboljše pričeske za spanje, če želite zdrave in sijoče lase

Kot pojasnjujejo frizerji, trenje med lasmi in vzglavnikom spodbuja lomljenje in cepljenje konic. Še posebej občutljivi so dolgi, barvani, kodrasti ali suhi lasje. Že nekaj preprostih sprememb v večerni rutini lahko prinese opazno razliko.

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Zakaj je pričeska za spanje sploh pomembna?

Med spanjem se večkrat obrnemo, lasje pa se drgnejo ob blazino. To povzroča trenje, ki lahko poškoduje povrhnjico lasu, poveča vozlanje in prispeva k lomljenju. Zato so priporočene zaščitne pričeske, ki lase zadržijo na mestu in zmanjšajo mehanske poškodbe.

1. Ohlapna kita – preprosta klasika

Če imate srednje dolge ali dolge lase, je ohlapno spletena kita ena najboljših izbir za noč. Lase ohranja zbrane, preprečuje vozlanje in zmanjšuje trenje ob vzglavnik. Pomembno je, da ni pretesna, saj lahko pretirano zategovanje obremenjuje lasne korenine. Dodaten bonus je, da boste zjutraj pogosto dobili nežne naravne valove brez uporabe toplote.

icon-expand Ohlapno spletena kita je ena najboljših izbir za spanje. FOTO: Shutterstock

2. Nizek, ohlapen čop

Za ravne lase je dobra izbira tudi nizek čop, spet z uporabo mehke elastike iz blaga ali svilenega scrunchieja. Klasične gumice pogosto povzročajo lomljenje las, medtem ko mehkejši materiali ustvarjajo manj pritiska na lasno vlakno.

3. "Pineapple" metoda za kodraste lase

Lastnice kodrov verjetno že poznajo tako imenovano pineapple oz. ananas pričesko. Pri tej tehniki lase ohlapno zberete v visok čop na vrhu glave. Tako se kodri med spanjem manj mečkajo in ohranijo svojo obliko.

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4. Nizka figa

Če vam kite niso všeč, lahko lase pred spanjem zvijete v ohlapno figo na zatilju ali vrhu glave. Pričeska pomaga preprečevati vozle in zmanjša stik las z blazino. Ključno pa je, da figa ni preveč tesna, saj lahko dolgotrajna napetost prispeva k poškodbi las in lasišča.

5. Zasukani prameni (twists)

Posebej priljubljeni pri tistih z valovitimi, kodrastimi ali močno skodranimi lasmi so zasukani prameni oziroma "twists". Takšna pričeska pomaga ohranjati vlago v laseh, zmanjšuje trenje in preprečuje jutranje vozle. Poleg tega lasje zjutraj pogosto dobijo lepo definirano teksturo.

icon-expand Lase pred spanjem zvijete v ohlapno figo na zatilju ali vrhu glave. FOTO: Shutterstock

Česa ne bi smeli početi?

Kot piše Greeny place, frizerji odsvetujejo spanje s tesnim čopom, čvrsto figo ali zelo zategnjenimi kitami. Takšne pričeske ustvarjajo dolgotrajno napetost, ki lahko sčasoma povzroči lomljenje in celo redčenje las na določenih predelih. Prav tako ni najbolje zaspati z mokrimi lasmi. Mokri lasje so bolj občutljivi in se lažje poškodujejo kot suhi.

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Ne pozabite na vzglavnik

Ni pomembna le pričeska. Veliko strokovnjakov priporoča svilene ali satenaste prevleke za vzglavnike, saj povzročajo manj trenja kot klasični bombaž. Dermatologinja Dara Spearman je za Prevention pojasnila, da svilene prevleke zmanjšujejo lomljenje, krepenje in vozlanje las, obenem pa vpijejo manj vlage kot bombaž. Podobno navajajo tudi pri Sleep Foundation, kjer izpostavljajo, da gladkejše tkanine zmanjšajo obrabo las med spanjem.

Zlato pravilo za zdrave lase ponoči

Če bi morali izbrati le en nasvet, bi bil ta zelo preprost: lase pred spanjem nežno spnite v ohlapno zaščitno pričesko in jih čim manj izpostavljajte trenju. Tako boste zmanjšali lomljenje, preprečili vozlanje in se veliko pogosteje zbudili z gladkimi, sijočimi in lažje obvladljivimi lasmi.

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