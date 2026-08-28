Sivi lasje niso edina sprememba: 7 načinov, kako se lasje starajo

Večina teh sprememb je povsem normalnih, nekatere pa lahko z ustrezno nego celo omilimo.
1. Lasje postanejo tanjši
Ste opazili, da je čop manj poln kot pred desetimi leti? S staranjem se lasni mešički postopoma zmanjšujejo, novi lasje pa rastejo tanjši kot prej.
Po podatkih ameriške akademije za dermatologijo (AAD) se s starostjo zmanjšuje aktivnost lasnih mešičkov, zato lasje izgubijo del svoje gostote in volumna.
Tanjši lasje ne pomenijo nujno, da jih izgubljate več. Pogosto gre preprosto za to, da je vsak posamezni las nekoliko tanjši.
2. Lasje postanejo bolj suhi
Če ste nekoč morali lase umivati skoraj vsak dan, zdaj pa zdržijo več dni, je razlog lahko v staranju.
Sčasoma lasišče proizvaja manj sebuma, naravnega olja, ki lase ščiti in vlaži. Posledica so bolj suhi, manj sijoči in pogosto bolj krhki lasje.
Zato strokovnjaki iz Cleveland Clinic priporočajo uporabo vlažilnih šamponov, hranilnih mask in izdelkov brez agresivnih čistilnih sestavin.
3. Spremeni se tekstura
Ravni lasje lahko postanejo valoviti, valoviti kodrasti, kodri pa se lahko zrahljajo.
Za spremembe niso krive le leta, temveč tudi hormonska nihanja. Številne ženske opazijo izrazite spremembe v obdobju perimenopavze in menopavze. Prav zato frizura, ki vam je odlično pristajala pri 30 letih, morda pri 50 letih ne deluje več enako.
4. Lasje izgubijo sijaj
Veliko žensk se pritožuje, da njihovi lasje niso več tako svetleči kot nekoč.
Ko postanejo lasje tanjši in bolj suhi, se tudi svetloba od njihove površine odbija drugače. Lasna povrhnjica ni več tako gladka, zato so lasje videti manj sijoči in bolj pusti.
Zanimivo je, da ljudje pogosto mislijo, da so njihovi lasje poškodovani, čeprav gre v resnici za povsem naraven proces staranja.
5. Rastejo počasneje
Z leti se lahko podaljša tudi čas, ki ga las potrebuje za rast. Dermatologi pojasnjujejo, da se rastni cikel las s starostjo spreminja. Faza aktivne rasti postane krajša, lasje pa prej preidejo v fazo mirovanja.
Če se vam zdi, da nikakor ne morete več doseči dolžine, ki ste jo imele v mladosti, si tega verjetno ne domišljate.
6. Lasje postanejo bolj občutljivi
Toplotno oblikovanje, barvanje in sonce so za lase obremenitev pri vseh starostih. Razlika je v tem, da starejši lasje poškodbe težje prenašajo.
Lasna vlakna z leti izgubijo del svoje odpornosti, zato se hitreje lomijo in cepijo.
To ne pomeni, da se morate odpovedati feniranju ali barvanju, je pa smiselno pogosteje uporabljati izdelke za zaščito pred toploto in izbirati nežnejše postopke.
7. Sivi lasje niso samo drugačne barve
Veliko ljudi opazi, da so sivi lasje bolj trdi, grobi ali celo štrleči. To ni mit. Ko las izgubi melanin, pigment, ki mu daje barvo, se pogosto spremeni tudi njegova struktura. Sivi lasje lahko postanejo bolj žimasti, neukrotljivi in manj prožni.
Zato številni frizerji priporočajo nekoliko bogatejšo nego, kot so vlažilni balzami, hranilne maske in serumi za glajenje las.
Kaj lahko naredite?
Staranja las sicer ne moremo ustaviti, lahko pa precej vplivamo na to, kako bodo lasje videti in kako se bodo počutili:
- poskrbite za dovolj beljakovin v prehrani,
- ne pretiravajte z vročimi napravami za oblikovanje,
- uporabljajte vlažilne in hranilne izdelke,
- lasišče redno masirajte,
- pri izrazitem redčenju ali nenadnem izpadanju las obiščite dermatologa,
- ne pozabite na zaščito las pred soncem.
Morda je največja sprememba ta, da lasje z leti potrebujejo drugačno nego kot nekoč. Tako kot se spreminja koža, se spreminjajo tudi lasje. Rutina, ki je delovala pri 25 letih, pogosto ni več najboljša izbira pri 45 ali 55.
Viri: Healthline, AAD, Cleveland Clinic, Mayo Clinic
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