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Mokri lasje
Nega las

Zaščitite lase pred klorom v bazenu in morsko soljo: dermatologi razkrivajo, česa nikoli ne počnejo

N.R.A.
20. 07. 2026 03.55
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Naj bodo vaši lasje to poletje vaš najlepši modni dodatek! Preberite, kako z naravnimi olji in hitrimi triki doseči čudovit videz po vsakem skoku v vodo.

Čeprav si poletja ne predstavljamo brez plavanja, se moramo zavedati, da sol in klor iz las črpata vlago, piše net.hr. Ko se ti elementi združijo s sončnim obsevanjem, lasje postanejo lomljivi in suhi. Da bi preprečili draga popravila pri frizerju ob koncu dopusta, je nujno uvesti preprosto, a učinkovito rutino. Osnova vsega je zaščita pred vstopom v vodo in pravilno čiščenje takoj po izhodu iz nje. Upoštevanje strokovnih nasvetov vam bo omogočilo brezskrbno uživanje v poletnih radostih, ne da bi pri tem trpela kakovost vaših las. Strokovnjaki poudarjajo, da sta preventiva in hitra higiena po kopanju dva stebra, ki zagotavljata dolgotrajno zdravje vašega lasišča.

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Zakaj sta sol in klor nevarna za vaše lase?

Sol iz morja ustvarja priljubljene poletne valove, vendar obenem izsušuje lasno steblo. Klor v bazenih je še agresivnejši, saj odstranjuje naravno maščobo, ki lase ščiti, in oslabi keratin, ki jim daje trdnost. Največja težava nastane pri barvanih laseh, kjer klor povzroči bledenje ali celo spreminjanje barve v neželene tone. Poleg las klor draži tudi kožo na glavi, kar lahko privede do luskavice ali srbenja. Ker lasje postanejo bolj luknjičasti oziroma porozni, začnejo hitreje vpijati škodljive snovi iz okolice, zato je nujno razumeti, da se poškodba ne zgodi le na površini, temveč tudi globoko v notranjosti lasu.

Mokri lasje
Mokri lasjeFOTO: AdobeStock

Kako pravilno pripraviti lase pred skokom v vodo?

Preden se odpravite v morje ali bazen, si vzemite minuto za prhanje. Mokri lasje bodo vpili precej manj soli in klora kot suhi. Da bi bila zaščita še boljša, na lase nanesite nekaj kapljic olja (npr. arganovo ali kokosovo) ali regenerator, ki se ne izpira. Ta plast bo delovala kot ščit, ki kemikalijam preprečuje vstop v notranjost lasu. Ne pozabite tudi na izdelke z UV-zaščito, ki bodo preprečili sončno izsuševanje. Še en pomemben nasvet: las si ne barvajte tik pred odhodom na dopust, saj barvanje lase odpre in jih naredi še bolj dovzetne za poškodbe zaradi soli in klora.

Mokri lasje
Mokri lasjeFOTO: AdobeStock

Nega po kopanju: umivanje in globoka hidracija

Po prihodu iz vode lase čim prej sperite. Če nimate prhe, lahko uporabite celo vodo iz plastenke, saj je pomembno, da sol ne ostane na laseh med sušenjem. Doma lase umijte dvakrat; prvič, da odstranite nečistoče, in drugič, da šampon lase nahrani. Uporabljajte šampone brez sulfatov, ki lase čistijo nežno. Po umivanju vedno nanesite bogato vlažilno masko ali balzam. Iščite sestavine, kot so vitamin E, omega maščobne kisline in proteini. V poletnih dneh se izogibajte sušilnikom za lase in kodralnikom, saj toplota dodatno uničuje lase, raje jih pustite, da se posušijo naravno na zraku.

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Vir: net.hr

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